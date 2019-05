Členové Vězeňské služby jsou mimo ohrožení života. Viníkovi nehody hrozí deset let

Včerejší den byl pro náš sbor velmi smutný Služba v řadách VS ČR je náročná a těžká, na co se však nelze nikdy připravit, je skutečnost, kdy zemře někdo z kolegů při výkonu povolání. Náš kolega byl mladý muž, který do služby nastoupil před pouhými dvěma lety. Rozhodl se sloužit vlasti a pomoci chránit naši společnost, a to se mu stalo osudným. Jsme nesmírně zarmouceni touto tragickou událostí, která zasáhla každého z nás, a hluboce soucítíme s rodinou našeho mladého kolegy. Včerejší den bude navždy černě zapsán v historii našeho sboru, protože takto závažnou dopravní nehodu nepamatujeme. Myslíme také na další kolegy, kteří v eskortním autobusu cestovali. Naše kolegyně při výkonu služby utrpěla těžké zranění, je hospitalizována a je již mimo nebezpečí života, stejně tak i kolega se středně těžkým zraněním, který je nyní již v domácím ošetřování. Ostatní zranění kolegové jsou po ošetření v pořádku. Zraněné byly také tři vězněné osoby, které jsou po ošetření též v pořádku. Všichni účastníci této tragické autonehody si ponesou tuto smutnou vzpomínku do konce života. Nikdo z nás si asi nedovede představit, jak se mohou cítit lidé ve vozidle, které hoří. Bohužel i tyto situace na silnicích patří k realitě všedních dní a nevyhýbají ani těm, kteří slouží vlasti. V neposlední řadě děkujeme našim kolegům ze složek IZS, kteří u tragické nehody našeho autobusu zasahovali.