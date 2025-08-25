Domácí

Vlčice, která po odchytu uhynula, pocházela z návštěvnického centra v Srní

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Vlčice, která ve středu uhynula na Šumavě po odchytu zoology národního parku, pocházela z výběhu u návštěvnického centra v Srní. Potvrdily to genetické testy. Na svobodě tak zůstává poslední ze tří vlků, kteří nezjištěným způsobem z výběhu u návštěvnického centra na přelomu července a srpna uprchli.
ilustrační foto
ilustrační foto | Foto: Reuters

Prvního z uprchlých vlků odchytili zoologové 13. srpna v noci s pomocí narkotizační střely v blízkosti návštěvnického centra v Srní a po denním pozorování v odděleném výběhu sedmiletou vlčici vrátili zpět ke smečce.

Druhou vlčici odchytli do pasti 20. srpna v noci v okolí Kundratic, asi deset kilometrů vzdušnou čarou od Srní. Odpoledne ale uhynula. Příčinu se pokusí v září při pitvě zjistit odborníci. Protože se u ní po odchytu nepodařilo najít čip, kterým byli všichni vlci z výběhu označeni, zoologové pro její určení odeslali její genetické vzorky do laboratoře. Testy nyní potvrdily, že patřila ke smečce. Přesnou identitu samici zatím zoologové nepřidělili, je to ale minimálně sedmileté zvíře.

Související

Na Šumavě odchytli další vlčici. Test DNA z trusu zjistí, jestli utekla z výběhu

Vlk lesní

Na svobodě zůstává ještě jeden vlk. Podle posledních hlášení od místních lidí i turistů, se pohybuje v širším okolí Srní a Kvildy. Správci parku nemají stoprocentní jistotu, že pozorované zvíře je skutečně uprchlík z výběhu v Srní, napovídá tomu ale jeho chování a menší plachost, než mají divocí šumavští vlci. "Zprávy od veřejnosti o pozorování vlka nám stále přicházejí, velmi si toho vážíme a děkujeme za ně. Pomáhají nám vysledovat pohyb vlka," řekl Dvořák.

Ve výběhu u návštěvnického centra byla původně smečka 13 vlků. Výběh otevřel park na podzim roku 2015, dospělému páru se pak pravidelně rodila mláďata, poslední vlčata byla v roce 2018 a pak ještě jedno mládě v roce 2020. Dalšímu rozrůstání smečky zoologové zabránili sterilizací samců. Při zjištění, že z výběhu utekla zvířata, našli v srpnu zoologové v jedné z nor rozlehlého výběhu lebku a další ostatky jednoho uhynulého zvířete.

 
Mohlo by vás zajímat

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Politická šikana: Vláda s ANO nemá být tabu, antiBabiš už prostě nestačí

Politická šikana: Vláda s ANO nemá být tabu, antiBabiš už prostě nestačí
41:40

Akademici chtějí v čele katolické fakulty Falátkovou, stojí za rektorkou

Akademici chtějí v čele katolické fakulty Falátkovou, stojí za rektorkou
domácí Aktuálně.cz Obsah vlk Šumava úmrtí regiony Plzeňský kraj

Právě se děje

před 15 minutami
Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

Pokusil se Trumpův tým podrazit Zelenského? Věrný zůstal ten, od kterého to nečekal

J. D. Vance se pokoušel najít alternativu k Zelenskému v případě politické krize na Ukrajině. Oslovil jeho největšího rivala.
Aktualizováno před 20 minutami
Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu

Krutý debakl na závěr kariéry. Rozlučka Kvitové na US Open netrvala ani hodinu

Petra Kvitová odehrála na US Open proti Francouzce Diane Parryové poslední utkání v kariéře. Barbora Krejčíková zabrzdila kanadskou senzaci.
před 24 minutami
"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti
0:15

"Překvapení" pod mostem. Ukrajinci s drony nemilosrdně využili ruské zbrklosti

Pozoruhodné na celé akci je především to, že drony obránců napadeného státu cílily na ruské miny umístěné přímo pod mosty. 
Aktualizováno před 1 hodinou
Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Poslední týden prázdnin přinese místy i tropické teploty, pak se ochladí

Úvod týdne bude slunečný s teplotami kolem 22 stupňů Celsia.
před 1 hodinou
Gaudu porazil na Vueltě dánské duo. Držitele červeného dresu určilo pomocné kritérium

Gaudu porazil na Vueltě dánské duo. Držitele červeného dresu určilo pomocné kritérium

Francouz David Gaudu si připsal už třetí etapový triumf na Vueltě v kariéře.
před 1 hodinou
Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Letošní sklizeň obilovin překonala loňskou o 500 tisíc tun, pokryje domácí spotřebu

Farmářům zbývá sklidit 6050 hektarů obilnin, tedy půl procenta ploch, a posledních 597 hektarů řepky.
před 1 hodinou
Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Čeká nás rozpočtové provizorium, připustil Stanjura. Dotkne se to i platů

Pravděpodobný vítěz voleb, opoziční hnutí ANO, už dříve několikrát avizoval, že plán útrat současné vlády bude chtít zcela přepracovat.
Další zprávy