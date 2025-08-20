Na Šumavě odchytli další vlčici. Test DNA z trusu zjistí, jestli utekla z výběhu

Do výsledků testů zůstane vlčice pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu v návštěvnickém centru v Srní, řekl ve středu mluvčí parku Jan Dvořák.
"Zvíře bylo lapeno do odchytové pasti a následně uspáno narkotizační látkou. Bohužel se nepodařilo načíst identifikační čip. To ale nemusí znamenat, že se nejedná o zvíře z našeho chovu, a proto byly odebrány vzorky pro analýzu DNA, které dnes ráno putovaly do laboratoře," řekl Dvořák.
Výsledky by podle něj mohly být v pátek, nejpozději v pondělí. Zvíře vypadá zdravotně v pořádku. Do separačního výběhu k němu může jen veterinář a zoolog správy parku.
Pokud se prokáže, že vlčice patří do chovu v Srní, zoologové ji vrátí do výběhu k vlčí smečce. To už udělali s vlčicí, kterou minulý týden odchytli po uspání narkotizační střelou poblíž výběhu. "Pokud by výsledky analýzy ukázaly na to, že se jedná o zvíře z volné přírody, bude osazeno obojkem s GPS lokátorem a vypuštěno zpět do přírody," řekl Dvořák.
Čipy nezaručují jistotu
Vlka v okolí Kundratic lidé pozorovali už na začátku srpna. Testy DNA z trusu, které tam následně odebrali zoologové, potvrdily, že jsou od zvířete uprchlého z výběhu v Srní. Jestli ale jde o stejné zvíře, které dnes správci parku odchytli, není zatím jasné. Z výběhu, kde bylo původně 13 vlků, utekla s největší pravděpodobností tři zvířata.
Testy trusu odebrané v terénu postupně potvrdily, že patří dvěma různým vlkům patřícím do výběhu u návštěvnického centra. Pokud se potvrdí, že nově odchycené zvíře skutečně patří ke zbytku smečky ve výběhu, bude na svobodě ještě jeden uprchlý vlk.
Vlci ve výběhu u návštěvnického centra jsou čipovaní, nenačtení identifikačního čipu u odchyceného zvířete ale podle Dvořáka nemusí nutně znamenat, že nepochází z návštěvnického centra. "Při pravidelných veterinárních zákrocích prováděných v chovu jsme se již setkali s tím, že u některých chovaných zvířat nebylo možné načíst identifikační čip. V takovém případě zvíře dostalo nový," dodal mluvčí.
Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti. Zoologové stále uvítají hlášení lidí o výskytu vlka v přírodě, doplněné o přesné místo a čas pozorování, případně o fotografii či video pozorovaného zvířete.