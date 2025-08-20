Domácí

Na Šumavě odchytli další vlčici. Test DNA z trusu zjistí, jestli utekla z výběhu

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Zoologové šumavského národního parku v noci na středu odchytli vlčici, jež se pohybovala v okolí Kundratic, asi deset kilometrů od Srní. Nepodařilo se u ní najít čip. Zda je to další ze zvířat, která utekla zřejmě na přelomu července a srpna z výběhu návštěvnického centra v Srní, tak musí zjistit analýza DNA. Žádný z doposud sledovaných vlků nebyl podle správců parku nebezpečný pro člověka.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Shutterstock

Do výsledků testů zůstane vlčice pod veterinárním dohledem v karanténním výběhu v návštěvnickém centru v Srní, řekl ve středu mluvčí parku Jan Dvořák.

Související

Z výběhu na Šumavě uprchli vlci, jsou jen mírně plaší. Návštěvnické centrum zavřeli

vlk

"Zvíře bylo lapeno do odchytové pasti a následně uspáno narkotizační látkou. Bohužel se nepodařilo načíst identifikační čip. To ale nemusí znamenat, že se nejedná o zvíře z našeho chovu, a proto byly odebrány vzorky pro analýzu DNA, které dnes ráno putovaly do laboratoře," řekl Dvořák.

Výsledky by podle něj mohly být v pátek, nejpozději v pondělí. Zvíře vypadá zdravotně v pořádku. Do separačního výběhu k němu může jen veterinář a zoolog správy parku.

Pokud se prokáže, že vlčice patří do chovu v Srní, zoologové ji vrátí do výběhu k vlčí smečce. To už udělali s vlčicí, kterou minulý týden odchytli po uspání narkotizační střelou poblíž výběhu. "Pokud by výsledky analýzy ukázaly na to, že se jedná o zvíře z volné přírody, bude osazeno obojkem s GPS lokátorem a vypuštěno zpět do přírody," řekl Dvořák.

Čipy nezaručují jistotu

Vlka v okolí Kundratic lidé pozorovali už na začátku srpna. Testy DNA z trusu, které tam následně odebrali zoologové, potvrdily, že jsou od zvířete uprchlého z výběhu v Srní. Jestli ale jde o stejné zvíře, které dnes správci parku odchytli, není zatím jasné. Z výběhu, kde bylo původně 13 vlků, utekla s největší pravděpodobností tři zvířata.

Související

Vlci se vracejí do národního parku Podyjí. Šelmu tu viděli po více než sto letech

Vlk

Testy trusu odebrané v terénu postupně potvrdily, že patří dvěma různým vlkům patřícím do výběhu u návštěvnického centra. Pokud se potvrdí, že nově odchycené zvíře skutečně patří ke zbytku smečky ve výběhu, bude na svobodě ještě jeden uprchlý vlk.

Vlci ve výběhu u návštěvnického centra jsou čipovaní, nenačtení identifikačního čipu u odchyceného zvířete ale podle Dvořáka nemusí nutně znamenat, že nepochází z návštěvnického centra. "Při pravidelných veterinárních zákrocích prováděných v chovu jsme se již setkali s tím, že u některých chovaných zvířat nebylo možné načíst identifikační čip. V takovém případě zvíře dostalo nový," dodal mluvčí.

Žádný z doposud sledovaných vlků v terénu se podle správců parku nechoval nebezpečně pro člověka, vykazovali pouze nižší míru plachosti. Zoologové stále uvítají hlášení lidí o výskytu vlka v přírodě, doplněné o přesné místo a čas pozorování, případně o fotografii či video pozorovaného zvířete.

 
Mohlo by vás zajímat

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

V Česku se usadil invazní komár japonský, může přenášet i horečku dengue

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Musk si to rozmyslel, novou stranu nezaloží. Chce se soustředit na podnikání

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty

Snad vyhrajeme. Ale dezolátů tu máme hodně, slyšel "cyklista" Kupka od svého starosty
10:37
domácí Aktuálně.cz Obsah vlk příroda zvířata Srní

Právě se děje

teď
Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Tři měsíce sám na moři. Německý dobrodruh vyráží přes Atlantik na paddleboardu

Německý sportovec Michael Walther chce bez doprovodu a pomoci přeplout Atlantik na paddleboardu z Evropy do Jižní Ameriky.
před 12 minutami
Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Černá komedie z kufru auta. Když se pochybný kšeft zvrtne v neřízený road trip

Film režisérky Barbory Kočičkové Tony má plán bude mít v českých kinech premiéru 21. srpna.
Aktualizováno před 12 minutami
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

ŽIVĚ
Evropané jsou únavní, ale byli dobří. Jako jedna rodina, hodnotí Trumpův muž jednání

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 17 minutami

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College

Obrazem: Darth Vader a jeho armáda dobývají Old Royal Naval College
Prohlédnout si 10 fotografií
Fanoušci odcházeli s plnými paměťovými kartami a širokými úsměvy. A možná i s pocitem, že se dotkli kousku hvězdné magie.
Akce byla součástí oslav sta let filmování v prostorách Old Royal Naval College. Právě zde už se natáčely desítky filmů, od Pirátů z Karibiku až po marvelovky.
před 17 minutami
Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Slavia uvolní za tučnou sumu oporu Zafeirise, ohlásila ale i posilu

Fotbalisty pražské Slavie v zimě opustí klíčový střední záložník Christos Zafeiris.
před 59 minutami
"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

"Žádné bombastické sliby." Spolu zveřejnilo program, chce zrušit jedno ministerstvo

Zelenobílá brožurka se základními body volebního programu koalice Spolu ukazuje, že pro vládu zůstávají obrana a zahraniční politika prioritou.
před 1 hodinou
Izrael schválil invazi do města Gazy i výstavbu osad na palestinském Západním břehu

Izrael schválil invazi do města Gazy i výstavbu osad na palestinském Západním břehu

Budování židovských osad na okupovaných územích označil za nelegální Úřad vysokého komisaře OSN pro lidská práva, proti jsou EU i arabské země.
Další zprávy