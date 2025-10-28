Žloutenka drtí Česko, zabila 28 lidí. Vakcíny ale nejsou, po dětských došly i dospělé

"Nejprve chyběly jenom vakcíny pro děti, teď už se ale nedostává ani těch pro dospělé. Situace je neutěšená," popisuje Roman Prymula. Stát měl přitom podle něj několik měsíců na to, aby se na epidemii připravil a očkovací látky sehnal. "Nárůst případů je totiž zjevný od konce minulého roku, nevznikl ze dne na den," říká.
Podobně to vidí i hlavní epidemiolog Institutu klinické a experimentální medicíny Petr Smejkal. I podle něj je vakcín palčivý nedostatek, zvýšená potřeba se přitom dala očekávat. Rychle rostoucí počet případů byl zjevný už dlouhou dobu. Úřady ale situaci doposud jen bagatelizovaly.
"Nedostatek se nyní vysvětluje tím, že se neočekávaně zvedl zájem o očkování," říká. To je podle něj v situaci, kdy se tuzemsko potýká s největší epidemií žloutenky za posledních 46 let, velmi zvláštní vysvětlení.
"Už na jaře bylo zřejmé, že je s tím třeba něco dělat - že tady máme nejvyšší počty nemocných za dlouhá léta a že budou tyto počty po prázdninách ještě stoupat," podotýká Smejkal a dodává: "Chápu, že vakcíny se objednávají dlouho dopředu, ale o nutnosti mimořádných dovozů jsme se přece nedozvěděli v říjnu. Bohužel tady někdo zaspal."
"Je to skandál"
Ani jedna z vakcín totiž není aktuálně dostupná - podle webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) mají výpadky nahlášené naprosto všechny látky proti hepatitidě typu A. Dětské i dospělé. Některé z nich přitom mají na trhu chybět dlouhodobě - jejich výrobce slibuje obnovit dodávky až na jaře příštího roku. Platí to například pro vakcínu Havrix, která nebude k mání až do konce března.
"Nedají se proto objednat. Když se podívám do našeho rezervačního systému, tak nikde nevidím ani vakcínu Havrix, ani její alternativy Amaxim či Vaqta. Nemá ji žádný z distributorů," potvrzuje šéf Grémia majitelů lékáren Marek Hampel. S dětskými vakcínami podle něj začaly potíže už během léta, k látkám pro dospělé se podle svých slov nedostane v posledních několika dnech. "Je to skandál," zhodnotil postup úřadu Hampel.
Mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv Jitka Zinke nicméně slibuje, že do Česka míří mimořádná dodávka vakcín. Čítá celkem 20 tisíc dávek - polovina je určená pro děti a polovina pro dospělé. "O zajištění dalších mimořádných dodávek pro příští blízké týdny intenzivně jednáme," dodala.
Šéf lékového ústavu Tomáš Boráň doplnil, že problémy se zásobováním řeší už od letních měsíců.
Vakcín je dost, tvrdily úřady
Přitom ještě v polovině září lékový ústav tvrdil, že vakcín je všude dost. Jakékoliv problémy s nedostatečným zásobováním popíral. Už tehdy si ale řada rodičů stěžovala, že nemohou nechat naočkovat svoje děti - nulové zásoby dětských vakcín hlásili nejenom lékárníci, ale také lékaři zdravotního ústavu v pražském Karlíně a někteří epidemiologové.
Například otec dvou dcer Aleš V. z pražského Karlína redakci Aktuálně.cz popsal: "Vakcínu neměli ani v okolních lékárnách, ani v nemocnici na Bulovce." Dětské vakcíny se prý snažil sehnat celé čtyři týdny, dlouho se mu to ale nedařilo. Když se dostal na čekací listinu ve zdravotním ústavu, termín mu nakonec zrušili. "Vysvětlili nám to tím, že vakcíny došly," popsal. Tuto informaci Aktuálně.cz potvrdila i lékařka zmíněného centra Olga Jandurová. Dcery se otci povedlo nechat naočkovat až ve druhé polovině září.
Na problémy upozorňoval i epidemiolog Prymula. "Dětská vakcína se špatně shání. Látka od jednoho výrobce totiž úplně vypadla z trhu a další byla jen v omezeném množství," popsal. Centra si proto podle něj zájemce vzájemně přeposílala. "Sám jsem narazil na lidi, kteří vakcínu jen těžko hledali," doplnil.
Šéf resortu zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) přesto namítal, že situace dramatická není a epidemii se daří zvládat. "Očkovacích látek je dostatek," uvedl v půlce minulého měsíce. Jeho mluvčí Ondřej Jakob dnes odmítá, že by úřady udělaly jakoukoliv chybu. "Nemyslím si to, protože jsme tady měli mimořádnou zavážku. V září jsme přivezli desítky tisíc vakcín," uvedl.
Dezinfikujte i mobil
Podle epidemiologů tak lidem nezbývá nic jiného než na vakcíny počkat. "Pokud chtějí být klidnější, mohou si nechat někde udělat alespoň sérologické vyšetření, které ukáže případné protilátky. Dá se tak do jisté míry zjistit, jestli už se daný člověk někdy v minulosti žloutenkou typu A nakazil," říká epidemiolog Petr Smejkal. Část lidí se totiž podle něj může s hepatitidou setkat, aniž by u nich vyvolala nějaké závažnější onemocnění. Nákazou si projdou bezpříznakově. Protilátky už je ale proti žloutence chrání. "Kolik takových lidí v populaci je, ale nevíme. Pouze se to odhaduje," říká Smejkal a dodává: "Doufejme, že je jich mnoho."
Dalším lidem doporučuje nosit po kapsách alespoň dezinfekční roztok a pravidelně si jím mýt ruce - stejně jako během covidové pandemie.
"Současně by měli dávat pozor na to, aby si nepromnuli oči nemytýma rukama, protože nákaza může do těla proniknout i přes spojivku. Nebo aby si nevědomky nenaslinili prst, což se ovšem těžko uhlídá," připomíná Smejkal.
Podle Prymuly je dobré čistit i mobilní telefony. "Dle mého názoru je to jedna z hlavních cest, jak se může virus mezi lidmi šířit - řada lidí nedá bez telefonu ani ránu, má ho pořád v ruce. Visí na něm na ulici, v tramvaji a berou si ho i na toaletu," říká. Na displeji se přitom mohou uchytit viry, které potom člověka nakazí. "Stačí, aby si vzal telefon z MHD nebo z toalety přímo k jídelnímu stolu, aniž by ho předtím otřel dezinfekcí," říká. Virus hepatitidy A je totiž podle něj odolný - na různých površích může přetrvávat i několik týdnů.
Chronicky nemocní lidé v ohrožení
"Hepatitida se chová v tomto období klinicky závažněji - máme tady 28 zemřelých, což je na žloutenku skutečně obrovské číslo. Mezi oběťmi už přitom nejsou jen lidé bez domova či narkomani. Jsou i běžní lidé, kteří měli ještě i nějaké další jaterní onemocnění," říká Prymula.
Před epidemií hepatitidy typu A varuje i Evropské centrum pro kontrolu a prevenci nemocí (ECDC). Choroba se podle něj rozmohla nejenom v Česku, ale i na Slovensku, v Rakousku a v Maďarsku. "Pokud se tedy chystáte do některé z těchto zemí, zvažte očkování," uvedli odborníci z centra už v půlce června na svém webu.