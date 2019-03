Živě: Nemůžeme pomáhat Putinovi, který se snaží NATO rozdělit, řekla Albrightová

ČR slaví 20 let od nejvýznamnější události po roce 1989, vstupu do NATO. Kolektivní obrana je předpokladem pro blahobyt i zachování svobody a demokracie. Díky všem, kteří se o to zasloužili. Díky vojákům, že v misích dělají naší zemi jméno spolehlivého partnera. We are NATO!