Získali jsme návrh opatření pro stav nouze. Můžou se uzavřít restaurace i posilovny

Deník Aktuálně.cz získal návrh usnesení, kterým by vláda po vyhlášení nouzového stavu zavedla další mimořádná opatření kvůli šíření koronaviru. Návrh počítá s tím, že s platností od čtvrtka 18:00 zakáže akce s účastí nad 10 osob, dále od 20:00 do 8:00 zakáže přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb a začne platit i zákaz vstupu do posiloven, hudebních klubů či galerií. Do odvolání.

Návrh usnesení navazuje na další - zatím neohlášené - usnesení o nouzovém stavu na území České republiky v souladu s článkem 5 a 6 ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Pro řešení vzniklé situace by vláda rozhodla o přijetí následujících krizových opatření. Upozorňujeme však, že se jedná zatím o návrh. Vláda o vyhlášení stavu nouze, ani těchto mimořádných opatření dosud nerozhodla - alespoň to zatím neoznámila. Na tiskovou konferenci po jednání vlády média stále čekají. Vláda zakazuje 1. s účinností ode dne 12. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy, veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob (např. valná hromada akciové společnosti), které se konají na základě zákona; 2. s účinností ode dne 12. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v čase mezi 20:00 hod. a 8:00 hod. v provozovnách stravovacích služeb. 3. s účinností ode dne 12. března 2020 od 20:00 hod. přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb - sportoviště, posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Připravujeme podrobnosti.