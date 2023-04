Respektovaná novinářka, pak poslankyně ANO a dezinformátorka. Zemřela Jana Lorencová

V ostravské fakultní nemocnici zemřela ve čtvrtek někdejší investigativní novinářka a bývalá poslankyně za hnutí ANO Jana Lorencová. Bylo jí 83 let. Lorencová byla známá svými reportážemi v České televizi o kauze lehkých topných olejů, o podvodech s drahými kameny nebo o krachujících kampeličkách. V posledních letech na sebe upozorňovala především šířením dezinformací a konspiračních teorií.

Lorencová se narodila 2. dubna 1940 v Biskupicích na Třebíčsku a koncem šedesátých let minulého století studovala žurnalistiku. Studium nedokončila, protože nesouhlasila se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Od roku 1970 pracovala z politických důvodů zhruba 20 let jako servírka, pak se mohla vrátit k profesi, kterou studovala.

Jako novinářka prošla Lorencová několika tištěnými médii, v roce 1994 zakotvila v České televizi. Proslulost získala v devadesátých letech reportážemi v pořadech Nadoraz, Fakta, Klekánice, Za zdí a Případ pro reportérku.

V letech 2013 až 2017 se Lorencová aktivně věnovala politice, působila v Poslanecké sněmovně, kam byla zvolena jako nestraník za hnutí ANO. V roce 2012 neúspěšně kandidovala do Senátu jako nestranička za Stranu státu přímé demokracie - Stranu práce.

V roce 2018 Lorencové prezident Miloš Zeman udělil medaili Za zásluhy o stát. Čelil za to kritice, protože Lorencová na sebe v posledních letech upozorňovala především šířením dezinformací a konspiračních teorií, uvedla opakovaně média jako Deník N, Český rozhlas nebo server Manipulátoři.cz. V roce 2015 například veřejně obvinila média, že zamlčela úmrtí sovětského vůdce Michaila Gorbačova. Ten však v té době ještě žil. Šířila také vymyšlené citáty nebo uváděla, že pokud bude válka s Ruskem, bude "prvním kolaborantem".