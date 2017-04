Čína, nebo Bílý dům? Zemanovu schůzku s Trumpem může zkomplikovat cesta do Asie

před 1 hodinou

Setkání prezidentů Miloše Zemana a Donalda Trumpa v Bílém domě se komplikuje každým dnem, kdy není známý přesný termín schůzky. Zeman, který na jednání sází před tuzemskými prezidentskými volbami, má totiž v kalendáři volné jen dva týdny, do kterých by se měl Trump trefit. Jinak bude muset Pražský hrad přeskládat prezidentovy cesty do Asie, nebo hledat jiné datum.

Praha - Podobně, jak se protahuje vyjednávání s americkou administrativou prezidenta Donalda Trumpa, zkracuje se s tím doba, kterou si prezident Miloš Zeman vyčlenil na společné setkání v Bílém domě. V druhém květnovém týdnu totiž Zeman letí na několik dnů do Číny a v červnu má v plánu návštěvu Vietnamu. Trump se zase na konci května chystá do Evropy. Většina volných dat na nejbližší týdny je tak už zabraná.

V Zemanově kalendáři tak zbývají poslední dva týdny, kdy se může bez komplikací setkat s novým americkým prezidentem. Mluvčí Jiří Ovčáček neodpověděl na otázky, jak bude Hrad případný střet termínů řešit. "Spekulativní otázky ponechávám bez odpovědi," uvedl Ovčáček na dotaz, zda Zeman uvažuje nad tím, že by kvůli Trumpovi rušil jiné plány.

Velvyslanec v USA Hynek Kmoníček by měl v USA předložit pověřovací listiny v pondělí 24. dubna. "K setkání pánů prezidentů Zemana a Trumpa by mělo dojít kdykoli po tomto datu. Můžeme se to dozvědět čtyři nebo pět dní předtím," uvedl náměstek ministra zahraničí Lukáš Kaucký. V úvahu tedy připadá jen přelom dubna a května.

"Drobná obtíž spočívá v tom, že pokud by to neproběhlo v těchto dvou týdnech, tak vzhledem k tomu, že potom pan prezident letí do Číny a následně do Vietnamu, tak vzniká časová komplikace. Pak se bude muset hledat termín nejen ve Washingtonu, ale i v diáři prezidenta Zemana," vysvětlil problém náměstek Kaucký.

Zeman v Číně, Trump v Evropě

Program v Číně přitom Zeman nemůže lehce zrušit. Má v plánu setkat se tam s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem a pak navštívit summit třiceti hlav států. Cesta tak potrvá zřejmě déle než týden. Na konci května se zase Trump chystá jednat v Evropě se spojenci USA během zasedání NATO.

V kuloárech se proto kvůli nejasnostem kolem termínu střetnutí množí spekulace, že Zeman do Bílého domu vůbec nepojede. Tyto úvahy navíc podporuje skutečnost, že česká strana komunikovala s americkou lobbistickou agenturou SPG, která měla s aktivitami Zemana v USA pomoci. Navíc hradní kancléř Vratislav Mynář ještě na konci března sliboval, že Hrad bude znát termín schůzky tři týdny před odletem. Dosud však žádné datum neoznámil.

