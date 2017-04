Zaorálek: Lobbisty ve Washingtonu nepotřebujeme, Zemanovu cestu domlouvám sám

před 1 hodinou

Návštěvu prezidenta Miloše Zemana ve Washingtonu vyjednává ministr zahraničí Lubomír Zaorálek přímo se svými americkými partnery a nepotřebuje k tomu pomoc žádných lobbistických skupin. Šéf české diplomacie tak pro Aktuálně.cz reagoval na zjištění, že Hrad a velvyslanectví ve Washingtonu jednají s lobbisty blízkými americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi.

Praha/Washington - Ministr zahraničí Lubomír Zaorálek podle svých slov neví o tom, že by návštěvu prezidenta Miloše Zemana ve Washingtonu domlouvala lobbistická organizace Sonoran Policy Group (SPG). To, že je tato Donaldu Trumpovi blízká skupina v kontaktu s českou ambasádou a prezidentskou kanceláří, potvrzují dokumenty v americkém registru.

"Já mám svého partnera v Americe, velvyslance Kmoníčka, a navíc nepotřebuju žádnou lobbistickou skupinu. Tu věc domlouváme sami, domlouval jsem ji třeba s panem Rexem Tillersonem, americkým ministrem zahraničí. Já nepotřebuju lobbisty," zdůraznil pro Aktuálně.cz Zaorálek.

V registru společností, které zastupují v USA zájmy cizích států, je přitom zveřejněn i dopis SPG velvyslanci Hynku Kmoníčkovi, v němž ředitel firmy Christian Bourge koncem března píše, že "má tu čest oznámit spolupráci s Velvyslanectvím České republiky ve Washingtonu D.C. ve snaze zprostředkovat úspěšnou a produktivní státní návštěvu prezidenta Miloše Zemana". Podle magazínu Politico, který na dokument upozornil, byla už dohoda dokonce uzavřena.

Jako osobu k jednání dokument označuje prezidentova poradce Martina Nejedlého.

Zaorálek zdůraznil, že "takových společností může vznikat kolem politiků plno". "Nejsem schopen to všechno sledovat, ale leckdo třeba tvrdí, že jedná se mnou. Zvykl jsem si na to, někdy mě to překvapuje, ale může to být podobné," sdělil Aktuálně.cz.

Prezidentův poradce Nejedlý už dříve redakci řekl, že on žádná jednání neinicioval, je to podle něj v kompetenci velvyslance Kmoníčka. "Pokud nám však někdo chce poradit, proč ne, ale je to otázka budoucích dnů," řekl Aktuálně.cz Nejedlý.

Sám Kmoníček tvrdí, že žádná spolupráce domluvena nebyla. "Obdrželi jsme nabídku jedné lobbistické společnosti. To, že nabídku předala, musí ze zákona registrovat, což se také stalo. A to je vše," napsal Aktuálně.cz. "Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná podepsaná smlouva, nebylo v této fázi o čem rozhodovat, a nemohlo to tudíž také nikoho, natož Českou republiku, nic stát," dodal.

autor: Jan Menšík

Související články