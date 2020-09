Nižší daň nabourá rozpočet, kritizuje Zeman vládu. Vystrčil je "klukovský provokatér"

Prezident Miloš Zeman je proti zavedení 15procentní daně z příjmu, jak se na tom dohodla koalice ANO a ČSSD v souvislosti s plánovaným zrušením superhrubé mzdy. Jde o pokus o nabourání díry do státního rozpočtu, řekl prezident v nedělní Partii televize Prima. Řeč přišla i na cestu Miloše Vystrčila na Tchaj.wan. Zeman ji označil za "klukovskou provokaci".

Dodal, že tento nápad se bude snažit premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a vicepremiérovi Janu Hamáčkovi (ČSSD) rozmluvit na schůzce příští úterý.

"Snížení daně z příjmů nepokládám za rozumné," řekl Miloš Zeman, podle kterého by činil rozpočtový dopad výpadek 70 miliard až 90 miliard korun ročně. Prezident naopak podpořil návrh vlády dát letos důchodcům jednorázový pětitisícový příspěvek.

Na zrušení superhrubé mzdy a zavedení patnáctiprocentní daně z příjmu se koaliční strany dohodly koncem srpna. Zároveň má zůstat sazba 23 procent pro lidi s příjmem nad zhruba 139 000 korun měsíčně. Zeman podotkl, že takových lidí je jen zlomek.

Koalice zrušení superhrubé mzdy slíbila ve svém vládním programovém prohlášení. Nyní činí efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

Cesta na Tchaj-wan byla podle Zemana klukovská provokace

Prezident Miloš Zeman dále v rozhovoru pro televizi Prima prohlásil, že už nebude zvát předsedu Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na setkání nejvyšších ústavních činitelů o zahraniční politice. Vadí mu, že Vystrčil nerespektoval odmítavý postoj prezidenta, premiéra, šéfa Sněmovny i ministra zahraničí k cestě na Tchaj-wan, kterou absolvoval v tomto týdnu. Zeman označil Vystrčilovu cestu za "klukovskou provokaci".

Vystrčil podle něj nerespektuje pravidla a většinový názor nejvyšších ústavních činitelů na zahraniční politiku, proto ho na další setkání už nepozve. "Kdo nerespektuje pravidla hry, nemůže tuto hru hrát," prohlásil. Podle Zemana to neznamená trest pro druhého nejvyššího ústavního činitele, Vystrčil ale svým postojem urazil ostatní účastníky schůzek sloužící ke koordinaci české zahraniční politiky. "Říká si (Vystrčil), jsem někdo víc než vy ostatní," řekl Zeman.

Pokud Čína s Vystrčilovou návštěvou vyjádřila nesouhlas, má pro to prezident pochopení, pokud ale bude vyhrožovat, v pořádku to není, dodal. Čínský ministr zahraničí Wang I na adresu předsedy českého Senátu řekl, že ho Čína donutí zaplatit vysokou cenu za to, že porušil princip jedné Číny.

Miloš Vystrčil následně pro televizi Prima na prezidentovo prohlášení reagoval a řekl, že Zeman lhal, když kritizoval jeho cestu na Tchaj-wan. Návštěvu mu podle Vystrčila ostatní ústavní činitelé nedoporučili, ale nehlasovali o ní.