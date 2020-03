Maturitu by mohli dostat i propadlíci. Pokud se ale přihlásili už v zimě, říká resort

Parlament narychlo schválil zákon, který upravuje maturitní zkoušky pro případ, že by se středoškoláci nevrátili do tříd do 1. června. Pak by se maturity nekonaly a studenti by ji získali automaticky na základě známek z posledních tří vysvědčení. Zákon pamatuje i na repetenty, ale poněkud nejasnou větou, která dala některým naději získat zářijovou maturitu za nic. Ministerstvo školství to odmítá.

Sporná pasáž Zákona o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, který po poslancích schválili 25. dubna i senátoři, zní: "V případě, že se do 1. června 2020 nevrátí středoškoláci zpět do škol, maturitní zkoušku vykoná úspěšně ten, kdo je žákem posledního ročníku střední školy obor s maturitní zkouškou, podal přihlášku k maturitní zkoušce a prospěl na konci prvního pololetí posledního ročníku. A také ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce."

A právě v poslední větě "a ten, kdo podal přihlášku k opravné nebo náhradní zkoušce" vidí například ředitelka Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová problém. "Platí to i pro podzimní období, takže jak se to dostane na veřejnost, tak se všechny davy těch, kdo u maturity v posledních pěti letech neuspěli, přihlásí k podzimnímu termínu, aby dostali maturitu."

Nesouhlasí ani s námitkou, že jde o minulý čas ("podal přihlášku"). "Ustanovení platí pro školní rok 2019/2020, a podzimní termín sem tedy ještě normálně spadá. Čili výklad může být i ten, že si dotyčný může podat přihlášku až do 25. června, kdy končí podání na podzimní termín, a maturitu dostane," upozorňuje Schejbalová.

A zmiňuje rovněž paragraf 21, kde se píše: "Maturitní zkoušku může konat žák, který podal přihlášku k maturitní zkoušce podle školského zákona, nebo ten, kdo podal přihlášku k náhradní nebo opravné zkoušce." Ani zde se nepíše, k jakému datu tak měl učinit, či že to mělo být do dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Tato možnost by se týkala lidí až pět let zpětně, protože maturitní zkoušku lze vykonat nejpozději do pěti let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání ve střední škole. Opakovat ji lze dvakrát, student má tedy celkem tři pokusy.

Schejbalové vadí i skutečnost, že by maturitu "zadarmo" dostal ten, kdo již dvakrát neuspěl, a je tedy sporné, zda k ní vůbec má předpoklady. To se každopádně bude týkat těch, kteří řádně podali přihlášku na jarní termín, tedy před datem nabytí účinnosti daného zákona.

"Asociace ředitelů gymnázií by byla raději, kdyby se maturita posunula, klidně i na září, ale každopádně vykonala. Přišlo by nám to spravedlivější," říká Renata Schejbalová. "Jenže to už je jen naše zbožné přání, zákon už je schválen," dodává.

S maturitou nešlo spekulovat

Jiní odborníci na vzdělávání na rozhodnutí zákonodárců nevidí nic špatného a alternativní výklad odmítají. S touto "maturitou zdarma" podle nich nešlo nijak spekulovat, přihláška k jarnímu termínu musela být podaná do 1. prosince 2019. "Nařízení se týká lidí, kteří se hlásili na zkoušku a nevěděli, že bude situace taková, jaká je. Teď se již samozřejmě přihlásit nelze, takže bych to neviděla nijak dramaticky," říká šéfka Učitelské platformy Petra Mazancová.

"Domnívám se, že je to v pořádku. Týká se to pouze lidí, kteří jsou na jarní termín již dávno řádně přihlášeni a o žádném koronaviru neměli ani tušení," vidí to stejně i Miroslav Hřebecký, programový ředitel informačního centra o vzdělávání EDUin.

Podle něj se jedná o minimum studentů, neboť většina těch, co neuspěli u loňské maturity, šla na opravný termín hned v září 2019. Nyní může jít tedy spíše o ty, kterým zbývá poslední pokus. "Určitě by si ho jen tak nevyplýtvali a předpokládám, že se již dávno na maturitu pečlivě připravovali. Když vyplýtváte tři pokusy, skončíte se základním vzděláním, takže si to člověk pořádně rozmyslí," dodává.

Ministerstvo: Zvláštní pravidla platí jen pro jarní termín 2020

Směrodatný je však v této věci výklad ministerstva školství. To pro Aktuálně.cz upřesňuje, že ze zákona vyplývá, že zvláštní úprava se vztahuje pouze na ukončování středního vzdělávání ve školním roce 2019/2020 a na ně navazující náhradní nebo opravné zkoušky.

"Zvláštní pravidla obecně platí pouze pro jarní zkušební období 2020, a to jak pro žáky, kteří v tomto období konají zkoušku v řádném termínu, tak pro žáky, kteří v tomto termínu konají opravnou nebo náhradní zkoušku. Pro podzimní zkušební období 2020 zvláštní úprava platí pouze pro ty žáky, kteří byli přihlášeni k řádnému termínu k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období 2020, a v podzimním zkušebním období 2020 budou konat svou první opravnou nebo náhradní zkoušku," vysvětluje mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová.

Dodává také, že pokud si neúspěšní žáci z předchozích období podají přihlášku k opravné zkoušce v podzimním zkušebnímu období 2020, budou maturitní zkoušku skládat podle běžných pravidel.

"Co se týká náhradního způsobu vykonání maturitní zkoušky (průměrem za tři poslední vysvědčení), tato krajní možnost se týká pouze žáků, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce v řádném termínu (a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona jsou žáky posledního ročníku střední školy oboru vzdělání s maturitní zkouškou a prospěli na konci prvního pololetí posledního ročníku), k opravné nebo náhradní zkoušce v jarním zkušebním období 2020. Náhradní způsob se netýká žáků, kteří podali přihlášku k podzimnímu zkušebnímu období 2020," upozorňuje.

