Domácí

Zákeřný lupič vláčel oběť po zemi, pak do ní kopal. Brutální čin zachytily kamery

Viet Tran Viet Tran
před 52 minutami
Brněnští kriminalisté objasnili sérii násilných loupeží, které má na svědomí jednatřicetiletý recidivista. Muž během několika týdnů brutálně napadl tři osoby, některé oběti vláčel po zemi a kopal do nich. Vyšetřování zároveň ukázalo, že pachatel byl pod vlivem návykových látek. Brutální přepadení zachytily bezpečnostní kamery. Podle policie je muž prověřován také ze sedmi dalších deliktů.
První útok se odehrál koncem srpna po třetí hodině ranní, kdy pachatel fyzicky napadl dvaačtyřicetiletého muže. "Nejprve se mu pokusil strhnout tašku z ramene, když se oběť začala bránit, útočník ji povalil na zem," uvedla k přepadení mluvčí jihomoravské policie Petra Hrůzová.

Napadeného muže chvíli vláčel po chodníku, opakovaně ho bil pěstmi a kopal do zad. Podle policie pak měl do incidentu zasáhnout kolemjdoucí, lupič proto z místa urychleně ujel na bicyklu.

Brněnští kriminalisté objasnili sérii násilných loupeží, které má na svědomí jednatřicetiletý recidivista. Oběti vláčel po zemi a kopal do nich. | Video: KŘP Jihomoravského kraje, Policie ČR

Druhý incident se stal začátkem září u prodejny potravin. "Pachatel napadl osmačtyřicetiletého muže pěstmi a sebral mu hotovost, kterou si poškozený dával do peněženky. Z místa činu následně ujel na jízdním kole," popsala další případ Hrůzová.

Poslední loupež se odehrála 12. září, kdy se zaměřil na osmasedmdesátiletého muže. Po slovním napadání se pokusil zmocnit jeho tašky, oběť strhl na zem, tahal ji po chodníku, a dokonce jí stoupal na ruce. Pak utekl i s ukradenými věcmi.

Lupiči hrozí až deset let vězení

Díky rychlé reakci svědků a dostupným videozáznamům se kriminalistům nicméně podařilo ještě ten den pachatele vypátrat. Muž byl zadržen a vzat do vazby. Nyní mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.

"Jedná se o recidivistu, který byl v květnu letošního roku propuštěn z vězení. Kriminalisté dále zjistili, že muž je prověřován v souvislosti s dalšími sedmi případy. Jedná se o majetkovou trestnou činnost jako strhávání řetízků z krku nebo vloupání," uvedla mluvčí jihomoravských policistů.

 
