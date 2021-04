Začal volební sjezd ČSSD. Je to ještě těžší, než jsem čekal, přiznal Hamáček

V pátek dopoledne začal dvoudenní sjezd sociální demokracie, na kterém si delegáti zvolí předsedu strany a další členy vedení. Favoritem je dosavadní předseda Jan Hamáček, který má nominaci z pěti krajů. Porazit se ho pokusí místopředseda ČSSD Tomáš Petříček a poslankyně Kateřina Valachová. Poprvé v historii strany, která trvá 134 let, probíhá sjezd on-line.

Žádné společné setkání v Hradci Králové, kam se sociální demokraté nejčastěji sjížděli na stranické sjezdy. Žádné tradiční řízky s bramborovým salátem, které k těmto akcím patřily stejně jako skupinky delegátů kuřáků, kteří každou chvíli postávali před zdejším kulturákem.

Sjezd této tradiční politické strany začal v pátek dopoledne "jen" on-line na internetu, poprvé v historii, která se píše již více než 130 let. Původně měla být akce v lednu, ale ČSSD ho odsouvala právě proto, že chtěla, aby se její členové sešli tváří v tvář právě v Hradci Králové. Jenže opatření proti covidu nadále nedovolují větší setkávání a část straníků už nechtěla volbu vedení odsouvat.

Proti dosavadnímu předsedovi strany a jeho spojencům stojí skupina straníků zformovaná kolem jediného hejtmana sociální demokracie Martina Netolického a místopředsedy strany Tomáše Petříčka. Ti kromě jiného poukazují na to, že ani Hamáčkovi se nepodařilo získat voliče, takže strana prohrála několik voleb po sobě a průzkumy veřejného mínění zatím nenaznačují, že by měla uspět v klíčových podzimních volbách do Poslanecké sněmovny.

Jen pro představu, jaké výsledky má strana za sebou za poslední tři roky, kdy ji vede Hamáček: komunální volby 2018 - zisk pouhých 5,17 procenta hlasů, ztráta téměř poloviny mandátů i mnoha dřívějších pozic na radnicích. Volby do Evropského parlamentu v roce 2019 - výsledek 3,95 procenta znamenal, že strana nezískala ani jediné křeslo. Senátní volby 2020 - ani v jednom z 27 mandátů nevyhrál zástupce ČSSD, takže strana výrazně oslabila i v horní parlamentní komoře.

Vzpomeňte, jakou stranu jsme přebíral, prohlásil Hamáček

Sjezd zahájil předseda Jan Hamáček, po jehož slovech zazněla česká a evropská hymna. "Všechny vás zdravím, milé přítelkyně, milí přátelé, vítejte na 42. sjezdu ČSSD. Vzhledem k tomu, v jaké situaci se nacházíme, tak sjezd probíhá on-line," uvítal straníky.

Hned ve svém prvním proslovu přiznal, že působení v čele strany je obtížnější než čekal. Stejně jako to, aby strana měla větší podporu veřejnosti. "Přiznávám, byl jsem přesvědčen, že to půjde rychleji. Přestože jsem věděl, že ta cesta zpátky bude těžká. Je to ještě těžší, než jsem čekal. A jak mě znáte, nejsem nějaký lehkomyslný optimista. Já jsem věděl, že to nebude sprint, ale čekal jsem běh na dlouhou trať. V reálu je z toho desetiboj, který stále probíhá," pronesl.

Obhajoval zároveň své působení v čele strany. "Vzpomeňme si, jakou stranu jsem přebíral. Stranu, která spadla z dvaceti procent na sedm, stranu, kterou voliči odepsali jako rozhádanou partaj, která nehájí jejich zájmy. Hádky přes média možná bavily novináře, ale potápěly nás hlouběji a hlouběji. Pamatujete, jak se jednotlivá křídla ničila v přímém přenosu?" položil si otázku a vzápětí na ni sám odpovídal.

"To se v posledních letech podařilo změnit, působili jsme jednotně a profesionálně. V průzkumech začínalo vycházet, že se zbavujeme nálepky rozhádané partaje a mě trošku mrzí, že půl roku před volbami je to zpátky," pokračoval v narážce na své oponenty, kteří jeho směřování ČSSD kritizují.

V tomto duchu vystupoval také krátce před sjezdem, kdy Mladí sociální demokraté uspořádali vůbec největší on-line debatu kandidátů na předsedu a některých dalších zástupců ČSSD. Kromě jiného bylo zřejmé, že Hamáček se bude snažit delegáty sjezdu, stejně jako následně voliče, přesvědčovat mimo jiné tím, že má program na příští měsíce.

"Sociální demokracie ví, co má dělat po covidu. Stejně tak ví, že je tady třeba zavést spravedlivý daňový systém, aby všechno neplatili jenom zaměstnanci, ale také banky, nadnárodní společnosti a podobní další. Sociální demokracie se postará díky zákonu o dostupném bydlení o nájemní a družstevní bydlení, sociální demokracie ochrání pracovní místa a sociální demokracie zajistí dostupné veřejné služby," prohlásil šéf ČSSD.

Za Hamáčkem stojí například místopředsedové Roman Onderka a Jana Maláčová, ministr kultury Lubomír Zaorálek či poslanec Jiří Běhounek. Hamáček si také zajistil nominaci pěti krajů, a to Středočeského, Libereckého, Zlínského, Olomouckého a kraje Vysočina. Má také ale řadu příznivců v dalších krajích.

Největší šance ohrozit Hamáčkovo postavení má Tomáš Petříček, kterému vyslovují podporu zastánci výrazných změn v politice ČSSD. Jako poslední mu těsně před sjezdem vyjádřil podporu starosta městské části Brno-Líšeň Břetislav Štefan, který chtěl původně kandidovat na předsedu. Den před sjezdem ale oznámil, že jeho hlas má Petříček a on bude kandidovat na jeho prvního zástupce.

Další kandidátka o post předsedkyně Kateřina Valachová se vymezuje proti Hamáčkovi i Petříčkovi. Ve chvíli, kdy sjezd začal, publikovala na sociálních sítích, proč chce ČSSD vést. "Nemyslím si, že je možné, aby sociální demokracii z krize vyvedl někdo, kdo je personálně spojen s kabinetem, který občané celkem logicky viní ze zmateného očkování, nedostatku vakcín, obrovského počtu obětí nemoci a mnoha dalších hříchů," uvedla v narážce na Hamáčka a Petříčka, kteří sedí ve vládě.

Na post místopředsedy ČSSD kandiduje řada zájemců

O post místopředsedy má kromě Štefana zájem celá řada dalších lidí. Je mezi nimi například nynější statutární místopředseda Roman Onderka. Od regionů dostali podporu i další nynější místopředsedové: Jana Maláčová, Michal Šmarda a poslanec Ondřej Veselý. Kraje na místopředsedu navrhly také bývalého šéfa Senátu Milana Štěcha, místostarostu Bohumína na Karvinsku Igora Bruzla, zastupitele ČSSD ve Středočeském kraji Jana Tvrdého či poslance a bývalého hejtmana Vysočiny Jiřího Běhounka, který nedávno vstoupil do ČSSD a má Hamáčkovu podporu.

Sjezdu se může účastnit 279 delegátů s rozhodujícím hlasem. Promluví k nim předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula či zástupce vedení strany Zelených, se kterou ČSSD vyjednává o předvolební spolupráci. Podle Hamáčka se definitivní rozhodnutí o společné kandidatuře a jejích podmínkách odložilo až na dobu po sjezdu, protože zahrnuje i personální otázky.