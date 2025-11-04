Domácí

Za vraždu manželky dostal 17 let, fingovanou sebevraždu sváděl na syna

Muž z Písecka si odpyká 17 let vězení za vraždu manželky, která se od něj odstěhovala. Trest mu dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl jeho odvolání. Muž matku dvou svých dospělých dětí zmlátil, naložil ji bezvládnou do auta a odvezl do lesa, kde jí prořízl zápěstí. Její smrt fingoval jako sebevraždu. Vinu za vraždu pak popíral, čin sváděl na vlastního syna.
Ilustrační snímek.
Ilustrační snímek. | Foto: Shutterstock

"Přímý důkaz neexistuje. Máme ale za to, že nepřímý řetězec důkazů je učebnicovým příkladem, kdy je možné vyvodit toliko jediný závěr: že to byl pan obžalovaný, kdo zavraždil svou manželku," řekla předsedkyně odvolacího senátu Michaela Pařízková.

Za takzvanou vraždu s rozmyslem hrozilo muži 12 až 20 let vězení, trest uložený českobudějovickým krajským soudem mírně nad polovinou sazby je podle Pařízkové adekvátní. Upozornila, že jedinou polehčující okolností byl mužův dosavadní řádný život. Přitěžoval mu motiv - pomstychtivost, dále surový a trýznivý způsob provedení činu, zákeřnost, útok na blízkou osobu i postoj k trestné činnosti. "Je u něj absolutní absence jakékoliv lítosti nad osudem osoby, se kterou prožil většinu života a vychoval s ní dvě děti, kterým se ani neomluvil, a dokonce vyvíjel nepokrytou snahu vinit z celé události svého syna," konstatovala soudkyně.

Osmačtyřicetiletá žena přišla o život loni 15. července. Odpoledne si do svého bývalého bydliště přišla pro poštu. Její manžel podle verdiktu neunesl, že ho opustila a našla si novou známost. Napadl ji kopy i údery pěstmi do hlavy a dalších částí těla a způsobil jí tak rozsáhlá poranění. Poté ji dopravil na lesní cestu a po přetětí tepny na levém zápěstí ji tam nechal vykrvácet.

Muž, kterému je právě v úterý 55 let, vinu od počátku odmítal. Podle jeho verze spadla žena při návštěvě domu z podkroví, on potom upadl na ni a ztratil vědomí. Když se probral, žena už tam nebyla, tak jel na kole do lesa na houby a tam ji objevil už mrtvou. Proto zavolal záchrannou službu a poté omdlel.

"Byl tropický den, teplota ve stínu 30 stupňů. To věru nevypadá na houbařské žně," zhodnotil dnes věrohodnost mužova tvrzení státní zástupce. Soudkyně pak označila obhajobu přímo za absurdní. "To je skutečně legenda, kterou lze stěží akceptovat," podotkla. Soudní znalci uvedli, že žena by musela spadnout ze schodů pětkrát, aby utrpěla taková zranění, jaká odhalila pitva.

Manžel policistům řekl, že nechápe, proč od něj žena odešla, protože jí neubližoval a dělal, co chtěla. Naznačil také, že v poslední době měla strach ze syna, který býval agresivní. To ale jednoznačně popřeli svědci z řad dětí zavražděné a jejích kamarádek. Ti také odmítli, že by žena měla sebevražedné myšlenky. Podle nich byla konečně šťastná poté, co od manžela odešla, a plánovala dovolenou s novým přítelem.

Manželka byla druhou dlouhodobou láskou odsouzeného. Jeho první dívka na něj podala trestní oznámení pro znásilnění, později je ale stáhla, protože se obávala ostudy na vsi. Muž tak byl až doposavad bezúhonný. Jeho děti uvedly, že rodiče se hádali a otec matce neustále něco vyčítal, přičemž zdrojem konfliktů byl úklid domácnosti nebo mužova žárlivost.

 
