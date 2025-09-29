Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

Jak přesně žena zemřela, policie nesdělila. Je to letos čtvrtý případ vraždy, který policie na Vysočině vyšetřuje.
Muže obvinila v neděli. "Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vazební stíhání muže," informovala mluvčí policie Dana Čírtková.
Ke zraněné ženě nejprve přijeli krajští záchranáři. "Žena i přes okamžitou resuscitaci svým zraněním podlehla. Na místo byli přivoláni policisté. Z prvotního šetření bylo zřejmé, že vážné poranění musela způsobit ženě jiná osoba. Muže podezřelého ze spáchání násilného trestného činu kriminalisté na místě činu zadrželi," uvedla Čírtková.
V Kněžicích už letos kriminalisté vraždu vyšetřovali. Opilí muži se tam na začátku května pohádali. Konflikt vyústil zastřelením devětatřicetiletého muže.