Domácí

Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

ČTK ČTK
před 44 minutami
Policie vyšetřuje vraždu čtyřiapadesátileté ženy. Stala se v pátek v noci v bytě v Kněžicích na Jihlavsku. Obvinila z ní jejího syna, kterého zadržela na místě činu. Hrozí mu trest vězení deset až 18 let.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Jakub Plíhal

Jak přesně žena zemřela, policie nesdělila. Je to letos čtvrtý případ vraždy, který policie na Vysočině vyšetřuje.

Muže obvinila v neděli. "Vyšetřovatel podal státnímu zástupci podnět k vypracování návrhu na vazební stíhání muže," informovala mluvčí policie Dana Čírtková.

Ke zraněné ženě nejprve přijeli krajští záchranáři. "Žena i přes okamžitou resuscitaci svým zraněním podlehla. Na místo byli přivoláni policisté. Z prvotního šetření bylo zřejmé, že vážné poranění musela způsobit ženě jiná osoba. Muže podezřelého ze spáchání násilného trestného činu kriminalisté na místě činu zadrželi," uvedla Čírtková.

V Kněžicích už letos kriminalisté vraždu vyšetřovali. Opilí muži se tam na začátku května pohádali. Konflikt vyústil zastřelením devětatřicetiletého muže.

 
Mohlo by vás zajímat

Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Sazka se přejmenuje a změní i logo. Známý název zmizí po 70 letech

Sazka se přejmenuje a změní i logo. Známý název zmizí po 70 letech

Mrazíky a někde už i sníh. Předpověď říká, jaké počasí bude během voleb

Mrazíky a někde už i sníh. Předpověď říká, jaké počasí bude během voleb

Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu

Šéf Liberálního institutu o krizi bydlení: Bez Ukrajinců nepostavíme ani psí boudu
26:49
domácí Aktuálně.cz Obsah vražda policie vyšetřování vztahy v rodině soud

Právě se děje

před 15 minutami
Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

Bronzová Koza v zahradě. Paříž otevře muzeum Picassových soch pod širým nebem

Zahrada se bude rozkládat na 2300 metrech čtverečních a vystaveny na ní budou desítky význačných výtvorů španělského kubisty.
před 16 minutami
Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Riziko podvodů kolem voleb v Česku? Lidé hledí s obavami na EU i na Rusko

Skoro půlka lidí má rovněž obavu, že volby může zmanipulovat vláda a její podporovatelé.
před 44 minutami
Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

Z vraždy ženy na Jihlavsku policisté obvinili jejího syna

Policie vyšetřuje vraždu čtyřiapadesátileté ženy. Stala se v pátek v noci v bytě v Kněžicích na Jihlavsku.
Aktualizováno před 53 minutami
Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

ŽIVĚ
Ukrajinské údery uvnitř Ruska. Terčem elektrotovárna, město se ocitlo bez elektřiny

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 55 minutami
Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Lufthansa utahuje opasky. Německé aerolinky propustí 4000 lidí v administrativě

Aerolinky se potýkají s vysokými náklady a s menší ziskovostí ve srovnání s konkurencí.
Aktualizováno před 1 hodinou
Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Volby v nejchudší zemi Evropy ovládla proevropská strana, opozice vyrazí do ulic

Proevropská Strana akce a solidarita (PAS) prezidentky Maii Sanduové v nedělních volbách v Moldavsku obhájila parlamentní většinu.
před 1 hodinou

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív

Světlo je geniální způsob, jak mluvit s řidičem. Audi Q3 umí teď víc než kdy dřív
Prohlédnout si 17 fotografií
Audi představuje třetí generaci Q3.
Nabízí se v karosářské verzi SUV i Sportback, která je velmi populární.
Další zprávy