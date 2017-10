Z hradních oslav se omluvilo jen minimum lidí, říká Mynář. Počet vyznamenaných má být přitom vyšší

před 21 minutami

Praha - Počet těch, kteří se omluvili ze sobotního předávání státních vyznamenání na Hradě, je "naprosto minimální". Aktuálně.cz to řekl kancléř prezidenta Miloše Zemana Vratislav Mynář.

Hrad už avizoval, že hostů bude letos více než v předchozích letech. Měli by obsadit 800 židlí. "Jistotu, jestli to bude 800, nebo 799, nebudu mít do poslední chvíle, než se uzavřou dveře Vladislavského sálu," dodal k počtu hostů Mynář.

Loni musela prezidentská kancelář narychlo shánět náhradníky na volná místa po hostech, kteří nakonec pozvání odmítli. Letos to podle kancléře nehrozí. "Pokud mají být spekulace, že to budeme někým doplňovat, nebo další takové hlouposti jako v loňském roce, tak v žádném případě," řekl Mynář.

Vysvětlil, že kapacitu Hrad navýšil proto, aby si vyznamenaní mohli přivést početnější doprovod. "Myslíme si, že je to jejich večer," podotkl Mynář. Dodal, že možnost vzít s sebou více blízkých dostali i loňští laureáti. "Pokud nás někdo požádal, že s sebou chce mimo manželku vzít i děti nebo další doprovod, tak jsme vyhověli," řekl Mynář.

Vladislavský sál bude letos více zaplněný i proto, že počet vyznamenaných má být dle Mynářových slov "výrazně vyšší" než loni.

Jména většiny oceněných i jejich konečný počet vyjdou najevo až v den ceremoniálu. Známé je, že vyznamenána bude třeba rychlobruslařka Martina Sáblíková, bývalý německý kancléř Gerhard Schröder, písničkář Jarek Nohavica, slovinský prezident Borut Pahor, zakladatel prvního hospicu v Česku Miroslav Wajsar či vědec Vladimír Mařík, šéf Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRK).

Jednou z vyznamenaných in memoriam mohla být i zpěvačka Věra Špinarová, která zemřela letos v březnu. Její syn Adam Pavlík ale ocenění odmítl. "Jsem přesvědčený, že by si to ocenění neodnesla. Pro ni nebyla ocenění důležitá. A navíc pana Zemana vůbec neměla ráda, takže by tam nešla," řekl Pavlík.

Mezi hosty ani tentokrát nebudou rektoři, kteří na Hrad přestali chodit v roce 2014 na protest proti tomu, že Zeman kvůli sporům nepozval dva z nich - Mikuláše Beka z Masarykovy a Libora Grubhoffera z Jihočeské univerzity.

Bek k tomu na Twitter napsal: "K dotazům na letošní 28. říjen už jen stručně: nepozval, je to tak správně, a nešel, i kdyby pozval."

V minulosti se oslav účastnil kardiochirurg Jan Pirk, kterého parlament několikrát navrhl i na vyznamenání. Zeman ho ale nezve ani jako hosta. "Na Hrad se nechystám, nebyl jsem zvaný," řekl Pirk. Lékař před časem prezidentovi vzkázal, že by vzhledem ke svému zdravotnímu stavu už neměl znovu kandidovat. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček v reakci na to uvedl, že by Pirk měl vrátit diplom.

Devětašedesátiletému kardiochirurgovi, který státní svátek oslaví jedenáctikilometrovým během v horách, zatím vyznamenání od Zemana nechybí. "Už jsem dostal za rozvoj medicíny dokonce dvě státní vyznamenání v Kazachstánu," podotkl.

Hradního ceremoniálu se v minulosti několikrát zúčastnil i prezidentský kandidát Jiří Drahoš, ještě v roli předsedy Akademie věd ČR. Václav Klaus mu v roce 2012 udělil medaili Za zásluhy. Letos Drahoš na Hrad pozván nebyl. "Pan profesor bude dopoledne na Hradčanském náměstí klást věnec k soše Tomáše Garrigua Masaryka. Pak tam bude mít krátký projev," řekla k Drahošovu svátečnímu programu jeho mluvčí Lenka Pastorčáková.

Další prezidentský kandidát Michal Horáček v sobotu tradičně vyvěsí vlajku na stožár, který má ve své zahradě v Roudnici nad Labem. "Vždycky vyvěšuji vlajku, samozřejmě i se vzpomínkou, že tu spousta lidí umřela za to, abychom my mohli žít ve svobodě," řekl textař Horáček.

Oslavy v podhradí letos pořádat nebude. Loni na jeho akci na Staroměstském náměstí dorazily tisíce lidí. Vystoupil i přeživší holokaustu Jiří Brady, kterému Zeman odmítl vyznamenání udělit.

"Byla by to docela hezká tradice, kdyby se státní svátek oslavoval nejen na Hradě, ale i v podhradí. Zatím to mám v šuplíku, možná by bylo dobré to udělat třeba od příštího roku," podotkl Horáček.

Zeman pozval na recepci po slavnostním aktu také končící a nově zvolené poslance. Ne všichni však dorazí, například Starostové a nezávislí k tomu nemají jednotné stanovisko. "Já osobně nepůjdu, nebyl jsem ani vloni. Nic se k lepšímu nezměnilo, právě naopak. Těším se na příští rok s novým prezidentem," řekl volební lídr STAN Jan Farský.