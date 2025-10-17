Domácí

Z dvojnásobné vraždy na Jablonecku podezírají seniora. S oběťmi se měl znát

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Ze čtvrteční vraždy dvou lidí ve Smržovce na Jablonecku je podezřelý jednaosmdesátiletý muž, informovala dnes policejní mluvčí Dagmar Sochorová. S oběťmi se senior znal, podle sousedů šlo o rodinné příslušníky. Zbraň, kterou střílel, držel podle policie nelegálně. Sám skončil s těžkým zraněním v nemocnici.
Policie vyšetřuje dvojnásobnou vraždu 16. října 2025, Smržovka, Jablonecko.
Policie vyšetřuje dvojnásobnou vraždu 16. října 2025, Smržovka, Jablonecko. | Foto: ČTK

Kriminalisté dostali oznámení o střelbě na pozemku u jednoho z domů ve Vrchlického ulici ve čtvrtek krátce před 14:00. Po příjezdu na místě našli mrtvého muže a ženu. Oba ve středním věku. Podezřelého seniora policisté našli v těžce zraněném stavu. Záchranáři ho letecky přepravili na traumacentrum do Liberce. Policie poté ujistila veřejnost, že nikomu ve čtyřtisícovém městě už nehrozí nebezpečí. Tragédie se odehrála poblíž školního areálu, se základní školou ale neměla žádnou souvislost.

K určení příčiny smrti obou zemřelých policie nařídila soudní pitvy. "Střelnou zbraň, kterou 81letý podezřelý muž držel nelegálně, policisté zajistili. Veškeré okolnosti uvedené tragické události nyní šetří krajští kriminalisté, kteří ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu vražda," uvedla dnes mluvčí policie.

 
