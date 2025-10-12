Páteční odpoledne na severu Čech je pořádně sychravé, občas se spustí i drobný déšť, ale lidé z iniciativy Kroky pro demokracii, kteří přišli na náměstí v České Lípě, ani na vteřinu nepřemýšleli, že by setkání zrušili. Nejdříve ze všeho berou dvě svíčky a snaží se je zapálit. Moc se to nedaří: žena, která má zapalovač, má zkřehlé ruce, zatímco muž drží deštník a zároveň se snaží bránit větru, aby plamínek nezhasnul.
"To je za paní Drábovou, je to na její památku, měli jsme ji rádi," říká pan Evžen o předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Daně Drábové, která minulé pondělí zemřela. Ohromné množství lidí přitom na ni vzpomíná nejen jako na špičkovou státní úřednici, ale i jako na ženu se silnými a jasnými občanskými postoji. "Báječný člověk, který, bohužel, odešel," lituje muž a popisuje, jak paní Drábová za nimi v minulosti přijela.
Shodou okolností to bylo ve chvíli, kdy měli jubilejní 100. setkání od toho prvního, které proběhlo v pátek 25. února 2022, tedy v týdnu, kdy Ukrajinu napadlo Rusko. Dana Drábová se tehdy postavila do jednoho kolečka s dalšími a v ruce měla malý transparent s jasným sdělením: UKRAJINA BRÁNÍ SVOBODU V EVROPĚ.
Od té doby už uteklo hodně času. Páteční setkání, první po parlamentních volbách, které vyhrálo hnutí ANO s předsedou Andrejem Babišem, bylo v pořadí už 189. Skupinka přibližně 20 lidí, mezi kterými převažují senioři, se rozestoupila do kolečka a necelou hodinu debatovala o dění v Česku i ve světě, zejména na Ukrajině. A protože z pohledu těchto lidí dopadly volby špatně, nejvíce času probírali povolební dění.
"Tak, přátelé, když dovolíte, já dnešní setkání zahájím. Dnes začnu naším mottem, které máme na stránkách. Demokracie je jako květinka a nesmíme o ni přestat pečovat. Musíme ji neustále opečovávat, starat se o ni, aby ta křehká květinka žila dál," pronáší Pavel Horáček, který pracuje ve strojírenské firmě. Zdůrazňuje, že Kroky pro demokracii rozhodně po volbách neztrácí smysl. Naopak.
"Jako občanskou společnost nás bude čekat plno úkolů. Nesmíme dopadnout jako na Slovensku, aby nás vařili jako žábu ve vodě. A jelikož nechci, abychom se uvařili jako žába ve vodě, tak se budeme scházet dál bez ohledu na výsledek voleb. Výsledek nám předplatil setkávání minimálně na čtyři roky," avizuje Horáček. Je z toho jasně patrné, že pro přítomné je vedle podpory Ukrajiny zásadní i domácí dění.
Postupně se většina lidí v kruhu, z nichž někteří mají vlajky České republiky, Ukrajiny i Evropské unie, rozpovídá. Je zřejmé, že vláda ANO s premiérem Babišem a za účasti SPD a Motoristů se jim pranic nelíbí. Někteří doufají, že třeba budou nakonec ještě předčasné volby.
"Chodíme sem na náměstí přes tři roky, abychom dávali najevo, že nemůžeme Ukrajinu opustit. Teď je ale hrozně důležité, abychom bránili demokracii v naší zemi. Moje přání je, abychom si slušností a pravdou vzali demokracii zpět a nenecháme se ovlivňovat estébákem," tvrdí v narážce na Babiše řezbář Josef Čuban, který chodil na demonstrace do Prahy ještě před rokem 1989, kdy vládla komunistická strana. Přiznává, že povolební dění emotivně prožívá a je v kontaktu s dalšími občanskými iniciativami, které chtějí "dohlížet" na dění v Česku.
Kroky pro demokracii patří mezi těmito iniciativami k nejzajímavějším, protože vychází skutečně zdola, z regionů, kdy si lidé sami řekli, že jim není jedno, co se v Česku děje. Českolipští přitom bývali k vidění na různých demonstracích už před napadením Ukrajiny Ruskem, tehdy ale byli součástí Milionu chvilek pro demokracii. A to už od první chvíle, kdy "chvilkaři" protestovali za vlády Andreje Babiše, kdy vládl za podpory sociálních demokratů.
"Téma Babiše se nám teď vrací. Recyklace," směje se paní Jarka, která patří k těm, kteří se začali scházet už právě v roce 2018. "Výsledek voleb? Hrůza! Prostě hrůza, řečeno v největší stručnosti. Nejvíce mě to mrzí kvůli mým třem vnoučatům - prvovoličům," upozorňuje důrazně a popisuje, jak každému z nich koupila při této slavností příležitosti, kdy šli poprvé volit, dárek. "Aby si je pamatovali," dodává a raduje se z toho, že "volili dobře".
Setkání po hodině končí, ještě je třeba udělat společnou fotku, která se brzy objeví na Facebooku Kroků pro demokracii, stejně jako pravidelné shrnutí debaty. Včetně popisu posledních událostí na Ukrajině a v Česku.
"Noční útok skoro pěti set dronů a raket na Ukrajinu kromě jiných obětí nepřežilo další ukrajinské dítě. A v téhle situaci neblahý vítěz voleb Andrej Babiš prohlásí, že Ukrajina už z rozpočtu nedostane ani korunu! A dodá, že se hodlá v dohledné době sejít s prezidentem Zelenským. To mu chce svou lakotu předvést tváří v tvář?" ptá se účastník setkávání Miroslav Hudec. S dovětkem, že vzhledem k situaci se budou scházet na náměstí dál.
Kroky pro demokracii už dávno překročily svou známostí a aktivitou hranice města třeba tím, že jezdí na všechny občanské akce do Prahy. A také tím, že udělují ocenění Slušný člověk mezi námi. Jeho držitelkou je například zmiňovaná Dana Drábová, ale třeba také hudebník Michael Kocáb, Paměť národa, končící koordinátor strategické komunikace Otakar Foltýn, už bývalá předsedkyně sněmovny Markéta Pekarová Adamová nebo herci Ivan Trojan a Ondřej Vetchý.
Možná paradoxně se členové iniciativy setkávají s větším uznáním mimo své město než v něm samotném. V něm jsou zvyklí na to, že radnice je spíše ignoruje a někteří místní na ně pokřikují nadávky, nebo jim dokonce vyhrožují fyzickým útokem. Říkají, že už si na to zvykli a rozhodně se neskrývají. Naopak jsou na své aktivity pyšní, nepochybují o jejich smyslu a v pátečním podvečeru jdou z náměstí do jedné z místních hospůdek. V politické debatě budou pokračovat. Je jasné, že jim není jedno, co se na Ukrajině a v Česku děje.
VIDEO: Proč chodí s vlajkou Ukrajiny. "Proti zlu se má bojovat. Nechci být součástí mlčící většiny," říkají (10. října 2025)