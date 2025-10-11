Domácí

Zdecimovaná SOCDEM v koncovce. Už nejde jen o politiku, ve hře je mnohem víc

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 2 hodinami
Volební debakl a skoro jistě prázdná kasa. A především neexistující plán, který by stranu poté, co vyzkoušela snad už úplně všechno, vrátil mezi relevantní politické formace. Tak by se v kostce dala popsat situace sociálních demokratů, kteří šli letos do voleb v rámci hnutí Stačilo! a opět neuspěli.
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s předsedou hnutí Stačilo Danielem Sterzikem a jedním ze spolupracovníků hnutí při zahájení kampaně Maláčové v Praze.
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s předsedou hnutí Stačilo Danielem Sterzikem a jedním ze spolupracovníků hnutí při zahájení kampaně Maláčové v Praze. | Foto: Radek Bartoníček

Pád strany, která byla svého času schopná vyhrávat volby a oslovovat více než 30 procent voličů, odstartovaly už volby v roce 2010. Tehdy stranu vedl ještě Jiří Paroubek. A kontinuálně pokračoval i v časech, kdy v jejím čele byli Bohuslav Sobotka, Jan Hamáček, Michal Šmarda a Jana Maláčová. Sociální demokracie se zkoušela ostře vymezit vůči Andreji Babišovi a jeho hnutí ANO, řešení hledala ve spojenectví s progresivními Zelenými a nyní i s komunisty. Vše marně.

A byť to letos podle některých šetření vypadalo, že by se aspoň pár zástupců SOCDEM do sněmovny mohlo dostat, nakonec z toho byla dost studená sprcha. Hnutí Stačilo! získalo pouhých 4,3 procenta hlasů, hlas mu dalo jen 242 tisíc voličů, což na zisk mandátu v České republice nestačí. A SOCDEM stojí už zase před pradávnou otázkou levicové politiky: Co dělat? Kritici Maláčové se přitom obávají, že sociální demokracie může čelit pokusu o její vytunelování.

"Po odevzdaném politickém kapitálu se její vedení chystá odevzdat i kapitál reálný," uvedli bezprostředně po volbách zástupci iniciativy SOS SOCDEM, kteří od počátku kritizovali spojenectví své strany s komunisty v rámci Stačilo!. Vedení sociálních demokratů v reakci na volební výsledek zveřejnilo prohlášení, ve kterém jeho zástupci uvedli, že jsou pro svolání mimořádného sjezdu strany a že na něm rezignují na své funkce.

Obavy však budí nejistota, co se stranou bude do té doby. Sjezd se totiž uskuteční nejspíš až v druhé polovině listopadu. A navíc: byť je předčasné uvažovat o tom, kdo by mohl být součástí příštího vedení strany, v jejím zákulisí se už spekuluje, že to bude opět Jana Maláčová a Lubomír Zaorálek. Tedy architekti neúspěšné kandidatury sociálních demokratů na kandidátkách hnutí Stačilo!, jehož vznik iniciovala předsedkyně KSČM Kateřina Konečná a Daniel Sterzik.

A dobré je také připomenout, že SOCDEM kvůli tomuto spojenectví opustilo několik výrazných tváří. A další straníci dávali dost otevřeně najevo, že s ním nesouhlasí. Jana Maláčová si však dlouhodobě stála za svým, její argument spočíval mimo jiné v tom, že žádný druhý realistický plán, jak stranu pozvednout, neexistuje. Ostatně i po volbách v rozhovoru pro Aktuálně.cz řekla, že ten pokus o integraci levice byl správný. A Zaorálek dodal, že to byla jediná možná varianta.

1:33

Jenomže jejich oponenti ve straně to vidí jinak. "Toto zoufalé spojení s nelevicovými až proruskými aktivisty nemá budoucnost v případě snahy o autentickou sociální demokracii pro pracující a inteligenci. V iniciativě SOS SOCDEM důsledně odmítáme kontakt s antisystémovými stranami a hnutími a preferujeme spolupráci s demokratickými levicovými subjekty," uvedl v rozhovoru pro Aktuálně.cz Tomáš Krejčí, okresní předseda SOCDEM v Ostravě.

Krejčí je jeden z "otců zakladatelů" obnovené sociální demokracie v roce 1989. Také Jaroslav Čech, který je členem okresního vedení strany v Mladé Boleslavi, má vcelku jasno: "Výsledek kandidátky Stačilo! je pro mě potvrzením, že projekt prosazený vedením SOCDEM bez diskuse s členskou základnou nemůže uspět. Kandidátku Stačilo! jsem nikdy nepovažoval za autenticky levicový projekt - šlo o účelové politické spojení bez jasné ideové kotvy, které navíc vzniklo bez demokratického projednání uvnitř strany."

Zbyněk Svoboda, bývalý sociální demokrat z Ústí nad Labem, který v současné době obnovuje své členství ve straně, pak zdůrazňuje, že projekt Stačilo! nebyl projektem levicovým. "Sám jsem kvůli tomu odešel ze strany. A nejen já, ale asi tak další třetina členů, kteří nesouhlasili s tímto projektem. To vše se odráží ve výsledku voleb, kde Stačilo! nemělo podporu nejen větší části členů SOCDEM, ale ani levicových voličů," uvedl Svoboda pro Aktuálně.cz.

Již citovaný Čech pak volební výsledek považuje za varování, že bez důvěry a podpory členské základny nelze budovat žádnou relevantní politickou sílu. Logicky si také myslí, že projekt Stačilo! ve stávající podobě budoucnost nemá. "SOCDEM se musí nejprve vnitřně konsolidovat, jasně deklarovat své hodnoty a obnovit důvěru členů i veřejnosti," dodal Čech. Ovšem s tím, že podobné iniciativy do budoucna nezavrhuje.

Podle něj ale musí vzejít z členské základny, nikoliv z mocenských ambicí několika jednotlivců. "SOCDEM potřebuje zásadní obnovu - nové vedení složené z lidí, kteří přinášejí čerstvou vizi, odvahu a pokoru. Je nutné přeregistrovat členskou základnu, otevřít se bývalým členům a připravit sjezd nejlépe v klíči 1:1, kde každý člen bude mít právo rozhodovat o budoucnosti strany. Důvěru nelze obnovit bez otevřenosti, transparentnosti a respektu k demokratickým principům," má jasno Čech.

Pokud jde o rezignaci Maláčové, je podle něj správným krokem. Avšak nelíbí se mu načasování - podle něj je nepřijatelné. "Odklad až na den před sjezdem - který může být za půl roku - vyvolává oprávněné obavy o nakládání s majetkem strany. Kolem něj už krouží zájmové skupiny, které nemají na srdci budoucnost SOCDEM, ale vlastní mocenské ambice," říká Čech. S tím, že je nezbytné, aby celé grémium rezignovalo okamžitě a předsednictvo pověřilo důvěryhodnou osobu, která zajistí chod organizace do sjezdu.

Ani Zbyněk Svoboda nepochybuje, že Stačilo! nemá v žádném případě smysl ani budoucnost. A i podle něj se musí SOCDEM ze všeho nejdřív pokusit obnovit důvěru uvnitř strany, tedy straníků. "Pozvat zpět všechny bývalé členy, kteří odešli po spojení ze Stačilo!. Hledat a jasně definovat cestu, co chce a kam směřuje, a tím i obnovit důvěru svých voličů. V co nejbližší době připravit sjezd. Zvolit úplně nové vedení s novou a jasnou vizí směrem do budoucnosti," vypočítává Svoboda.

Také on na Maláčové nenechává nit suchou, o její rezignaci mluví jako snad o tom jediném správném, co za poslední dobu udělala. "Bohužel, odložená rezignace až na den sjezdu je nepřijatelná. Rezignace má být hned, bez odkladu. Zavdává to spekulacím. Mám strach o majetek strany a jeho nakládání. Grémium má rezignovat okamžitě a předsednictvo má jasně určit a pověřit člena řízením chodu strany do sjezdu bez dalších jiných zásahů do chodu a majetku strany," říká Svoboda.

Ještě ostřejší je jeden z iniciátorů uskupení SOS SOCDEM Jan Jukl. Celý projekt Stačilo! podle něj dával a dává reálný smysl, jenom pokud ho člověk bere jako bankomat. "Nebo pokud jste ruský kolaborant - respektive obojí," uzavírá Jukl.

Miloš Zeman vyjádřil před volbami podporu Janě Maláčové a hnutí Stačilo!

Miloš Zeman vyjádřil před volbami podporu Janě Maláčové a hnutí Stačilo! | Video: X/JMalacova
 
