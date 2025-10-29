Domácí

Vyčistil komín a brutálně zavraždil seniorku. Kominík si odpyká 18 let ve vězení

před 1 hodinou
Kominík Tomáš Láznička si odpyká 18 let vězení za obzvlášť surovou vraždu zákaznice, rozhodl Vrchní soud v Praze, který zamítl mužovo odvolání. Recidivista usmrtil sedmasedmdesátiletou důchodkyni několika různými mechanismy poté, co v její domácnosti vyčistil komín.
Muž u soudu tvrdil, že na něj žena při placení zvýšila hlas a že se mu poté zatmělo. Po činu v bytě ukradl 2000 korun a mobilní telefon, nepodařilo se ale prokázat, že vraždil se zištným motivem.

"Podobná míra násilí a surovosti je skutečně něčím unikátním, co se tak často nevidí. Způsob útoku výrazně vybočuje z jiných případů usmrcení," konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. "Trest uložený kolem poloviny sazby rozhodně není nepřiměřeně přísný," dodal.

Láznička zavraždil seniorku loni 8. listopadu v jejím bytě v pražské Písnici. Podle jeho verze si začala stěžovat, že na objednání dlouho čekala a že požadovaných 300 korun je vysoká částka.

Kominík do seniorky strčil, až upadla na zem, poté ji zaklekl a dusil rukama přiloženýma na obličej. Když se přestala hýbat, odešel do předsíně pro psí vodítko, omotal ho ženě kolem krku a utahoval ho. Následně jí ještě několikrát skočil na hrudník a udeřil ji do hlavy kuchyňskou pánví.

Snažil se ji také zasáhnout elektrickým proudem z kabelu, který vytrhl z žehličky a zapojil do zásuvky, čímž vyhodil pojistky v celém domě. Kvůli řešení této technické závady následně mrtvou ženu objevili její blízcí.

Policie Lázničku zadržela několik dní po vraždě, k činu se hned přiznal. Na jeho montérkách, bundě i pracovní rukavici ztracené poblíž místa činu se našla DNA zavražděné. Znalci uvedli, že muž má nevyzrálou egocentrickou osobnost. V minulosti byl sedmkrát trestaný - zejména za majetkovou, ale i za násilnou trestnou činnost. Vraždu spáchal ve zkušební době předchozího odsouzení. Čelí také řadě exekucí.

Lázničkův obhájce marně usiloval o to, aby soud klienta potrestal za prostou vraždu. Za tu by pachateli hrozilo deset až 18 let vězení. Syn a dcera zavražděné ženy žádali přiznání odškodného v celkové výši tři miliony korun. Trestní soud je už dříve odkázal s jejich nároky do občanskoprávního řízení.

 
Další zprávy