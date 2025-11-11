Rozklad v dosluhující koalici. Proti Stanjurovi se otáčí další politici

Ministr financí v demisi Zbyněk Stanjura (ODS) stále odmítá schválený plán příjmů a výdajů na rok 2026 poslat do sněmovny. Až dosud se proti němu hlasitěji vymezoval jen jeho stranický kolega Jan Skopeček.
Teď se důrazně proti Stanjurovi postavili další zástupci koaličních partnerů. A de facto tak podpořili budoucího premiéra Andreje Babiše (ANO), který rozpočet poslat chce, ačkoli původně říkal, že připraví nový.
"Já bych ten rozpočet poslal bez podmínek," řekl v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce předseda hnutí STAN Vít Rakušan. A popsal, co se kvůli rozpočtu odehrálo na minulém zasedání končící vlády.
Stanjura chce garance, že nová vláda dodrží deficit a nebude měnit dvě položky v celkové hodnotě padesáti miliard. Jinak dokument do sněmovny nepošle.
Jde o půjčku na dostavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech a výdaje na obranu přesahující dvě procenta.
Šéf státní kasy má obavy, že Babišův kabinet použije peníze na něco jiného. A jeho argumenty zopakoval premiér Petr Fiala, který Stanjuru hájí.
"S podmínkami, které formuluje Petr Fiala věcně, určitě souhlasíme, ale my za STAN říkáme, pojďme o tom debatovat až v rámci samotného projednávání rozpočtu," naléhá Rakušan.
Svůj názor se prý snažil prosadit už dřív. "My za hnutí STAN, všichni ministři, jsme na posledním zasedání podpořili to, aby rozpočet byl poslán do sněmovny," popsal Rakušan.
Byli ale přehlasováni. Vláda bude o rozpočtu znovu rozhodovat ve středu.
"Nevím, jaká bude dohoda, my za STAN říkáme, podmínky si stanovujme během projednávání," řekl Rakušan na otázku moderátora, jak to ve středu dopadne a zda se zvýší šance na to, že se rozpočet nakonec pošle.
Návrh je třeba do sněmovny poslat znovu
Návrh příjmů a výdajů na příští rok poslal kabinet Petra Fialy do sněmovny podle zákona na konci září. Kvůli volbám ale veškerá legislativa padá a musí se do sněmovny doručovat znovu. Hádky okolo toho, zda by to měla vláda udělat znovu, přitom trvají víc než měsíc.
Nejprve končící kabinet vysvětloval neochotu tím, že Andrej Babiš a jeho lidé schválený návrh ostře kritizovali a tvrdili, že bude potřeba udělat nový. Babiš dokonce řekl, že to připraví za dva dny.
"Říct, že za dva dny připravím rozpočet, to je jako Trumpovo 'za tři dny ukončím válku'," rýpnul si Rakušan do Babišova prohlášení.
Podobně jako Rakušan teď vystupuje také Jan Bartošek (KDU-ČSL). "Já jsem říkal, že vláda rozpočet poslat má," řekl Bartošek.
Pošlete to, říká ANO
Přestože zástupci hnutí ANO rozpočet tvrdě odstřelovali, nakonec řekli, že ho chtějí poslat. A že ho jen přepracují v rámci schválených příjmů a výdajů.
Tlačí je čas, chtějí zkrátit rozpočtové provizorium, kterému se už teď lze vyhnout jen těžko. Zákon totiž nelze projednávat v zkrácených lhůtách a na jeho schvalování je potřeba necelých padesát dní.
Alena Schillerová, pravděpodobná příští ministryně financí, Stanjurovi vyčetla, že rozpočet nechce poslat. "Ještě nikdy v dějinách Česka se nestalo, aby si ministr financí určoval podmínky, za jakých vůbec předloží, nebo nepředloží návrh zákona o státním rozpočtu do sněmovny," řekla deníku Aktuálně.cz.
Rozpočtový proces je podle Schillerové daný zákonem o rozpočtových pravidlech. "Zbyněk Stanjura se tak jen snaží odvést pozornost od faktu, že navzdory všem zvyklostem, vůli svých vládních kolegů i prezidenta republiky Petra Pavla odmítá hájit návrh rozpočtu před veřejností i poslanci," dodala.
Pokud by Schillerová už coby ministryně financí musela hospodařit v rozpočtovém provizoriu, mohla by každý měsíc utratit maximálně jednu dvanáctinu rozpočtu předcházejícího roku.