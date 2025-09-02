Domácí

Volt neuspěl. Soudy zamítly návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo!

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Krajské soudy v Brně, Českých Budějovicích a Hradci Králové zamítly jako nedůvodné návrhy na zrušení registrací kandidátních listin hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Stačilo! pro říjnové volby do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském, Jihočeském a Královéhradeckém kraji.
Předseda SPD Tomio Okamura.
Předseda SPD Tomio Okamura. | Foto: Jakub Plíhal

Soud v Brně zamítl i část návrhů pro Zlínský kraj. Usnesení zveřejnil na úřední desce a webu. Návrhy podaly strany Volt Česko a hnutí Česká republika na 1. místě! zejména kvůli údajnému obcházení hranice pro vstup do sněmovny platné pro koalice.

Podle jednoho z návrhů registrací kandidátní listiny SPD došlo k přímému zásahu do práv navrhovatele spočívajícím v omezení možnosti ovlivnit výsledky hlasování i v narušení rovnosti podmínek politické soutěže a její transparentnosti. Na kandidátních listinách SPD totiž podle návrhu nejsou uvedeni jen členové této politické strany a nestraníci, ale také členové dalších subjektů, s nimiž se na celostátní úrovni SPD na takovém postupu dohodlo.

Soud v Brně uvedl, že s řadou argumentů navrhovatele souzní, jeho argumentaci lze označit za racionální a smysluplnou. Nicméně se musí řídit účinnou právní úpravou.

"Konkrétně v případě navrhovatelem sporované kandidátní listiny SPD v jihomoravském volebním kraji nespatřuje soud natolik intenzivní zásah do volné soutěže politických sil, aby přistoupil ke zrušení napadeného rozhodnutí krajského úřadu," uvedl soud.

Jako nedůvodný zamítl i návrhy na zrušení registrace kandidátky Stačilo! v Jihomoravském kraji. "Jakkoliv navrhovatelka ve svém návrhu argumentuje účelovostí zvolené strategie politického hnutí Stačilo!, což krajský soud (a ostatně ani samotné politické hnutí) nevylučuje, nelze se ztotožnit s jejím názorem, že se jedná o účelové popření (obcházení) volebního zákona ve formě 'skryté koalice', přičemž takové jednání by mělo být 'sankcionováno' zrušením registrace kandidátní listiny daného volebního subjektu," konstatoval v rozhodnutí soud.

Soud dosud zamítl či odmítl také tři z pěti návrhů na zrušení kandidátek ve Zlínském kraji. V případě dvou zamítnutí šlo o obdobné důvody jako na jihu Moravy. V případě odmítnutí se soud návrhem ani nezabýval, protože jej nepodala oprávněná osoba.

I když jihočeský krajský soud návrh také zamítl, dal však zčásti straně Volt Česko za pravdu. "Krajský soud navrhovatelům přisvědčil v tom, že popsané spojení různých politických stran a hnutí v rámci kandidátní listiny jedné volební strany, které se neděje pouze na úrovni jednotlivců, představuje obcházení zákona. Neboť volební strany jakožto faktické koalice neoznačily své kandidátní listiny jako koaliční," stojí v odůvodnění.

Královéhradecký soud označil návrhy za nedůvodné, a proto je zamítl. Například podle rozsudku ve vztahu k SPD v Královéhradeckém kraji podalo zmíněné politické hnutí kandidátní listinu, na níž je u všech 20 kandidátů uveden údaj o jejich členství v SPD, přičemž u žádného kandidáta není uveden údaj, že by byl členem politické strany či politického hnutí, o kterých navrhovatel tvrdí, že vytváří skrytou koalici. "Pokud k takovému jevu eventuálně došlo v jiném volebním kraji, nemá to pro projednávanou věc význam," uvedl krajský soud v odůvodnění.

Strana Volt Česko podala v krajích návrhy na zrušení kandidátek SPD a Stačilo! pro říjnové volby kvůli obcházení hranice pro vstup do Sněmovny platné pro koalice. Návrhy podalo i politické hnutí Česká republika na 1. místě! Soudy v některých krajích návrhy už odmítly.

Za hnutí Stačilo! se vedle dalších dvou menších stran o návrat do Sněmovny pokoušejí komunisté a sociální demokraté. Za hnutí SPD letos kandidují i zástupci Trikolory, Svobodných a PRO. Vzhledem k tomu, že kandidují pod hlavičkou jednoho uskupení, jim pro vstup do dolní komory stačí základní pětiprocentní zisk, nikoli zvýšený, který musejí splnit přiznané koalice.

34:06
 
