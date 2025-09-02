Průzkum průzkumů: Když Motoristé projedou, hrozí Babišovi šestikoalice

Dvojice nejsilnějších subjektů není schopná prorazit vlastní strop. Hnutí ANO osciluje kolem zisku 32 procent hlasů voličů, jarní posilování koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) se zastavilo těsně nad 20 procenty. To je obrázek, který dává průzkum průzkumů sestavený datovou redakcí Aktuálně.cz z více než padesáti letošních volebních modelů již čtvrt roku.
Rozptyly volebních preferencí jsou přitom v posledních týdnech menší než na jaře. V době vrcholící předvolební kampaně se tak zdá, že naprostá většina příznivců Andreje Babiše (ANO) i zastánců vlády Petra Fialy (ODS) je o své volbě již pevně rozhodnuta.
SPD a Motoristé jako spojené nádoby
Současnou dynamiku tak obstarávají menší strany. SPD, která na kandidátce hostí politiky Trikolory, Svobodných a strany PRO, se v posledním volebním modelu STEM podařilo zastavit pád preferencí. V průzkumu průzkumů přesto s aktuálním výsledkem 12,5 procenta hlasů mírně zaostává za svým letošním maximem.
Popularita Starostů a nezávislých (STAN) vicepremiéra Víta Rakušana, jenž minulý týden oznámil svou ambici obsadit v příští vládě post premiéra, je nejvíc rozkolísaná. Sahá od zisku pouhých devíti až k více než třinácti procent. To odráží skutečnost, že voliči STAN jsou podle analýz agentur nejméně rozhodnutí, nadto nejčastěji zvažují, zdali se voleb vůbec zúčastní. V průzkumu průzkumů z dílny Aktuálně.cz mají Starostové momentálně rovných 11 procent hlasů.
Zezdola se k nim rychle přibližují Piráti, s nimiž Starostové v minulých volbách v roce 2021 tvořili koalici. Stejně jako SPD i Pirátům pomohla spolupráce s menší stranou, tedy se Zelenými. V průzkumu průzkumů si polepšili z červnových 6,2 procenta na 7,8 procenta hlasů. Srpnový průzkum agentury Kantar jim přisoudil dokonce 9,5 procenta hlasů. To je o poznání více než pouhý součet popularity Pirátů a Zelených, již měli před podpisem vzájemné spolupráce.
Bookmakeři mají jasno
V případě spojení komunisty ovládaného hnutí Stačilo! a sociální demokracie je synergie menší. Před překvapivým obratem předsedkyně SOCDEM Jany Maláčové měla nejstarší česká politická strana podporu zhruba 2,6 procenta voličů a Stačilo! 5,3 procenta. Nyní by jejich společný projekt volilo 6,3 procenta hlasujících.
Významnou jiskru naděje vykřesali Motoristé. V průzkumu průzkumů se sice nadále pohybují pět promile pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Poslanecké sněmovny, trend je však v jejich případě nyní mírně pozitivní. "Zdá se, že klesající trend voličské přízně Motoristů se zastavil," komentovala nejnovější výsledky agentura Kantar. Sázkové kanceláře Fortuna, Tipsport už začaly mírně favorizovat možnost, že se Motoristé do dolní parlamentní komory probojují.
Šestikoalice na obzoru
Úspěch Motoristů by ovšem Andreji Babišovi paradoxně zkomplikoval cestu k většinové vládě. Už nyní se musí smířit s tím, že se nejspíš neobejde bez přímé či nepřímé podpory SPD a poslanců zvolených na kandidátce SPD z menších stran bez parlamentní zkušenosti, nad nimiž nebude mít šéf hnutí Tomio Okamura kontrolu.
Pokud se Motoristé dostanou do sněmovny, sníží tím zisky poslaneckých mandátů pro ostatní strany. Hypotetická koalice ANO a SPD (+ Svobodní, Trikolora a PRO) by tak namísto 103 poslanců jich měla jen 99. Tím by nejmenší strany ve sněmovně výrazně stouply v ceně, v povolebním vyjednávání by hrály klíčovou roli.
Jak model počítá
Volební model Aktuálně.cz patří, stejně jako například projekt Mandáty.cz, mezi takzvané "poll of polls", tedy průzkumy průzkumů. Jeho vstupem jsou všechny letos zveřejněné volební modely domácích agentur sdružených v profesní organizaci Simar.
Výsledky těchto modelů jsou pak váženy podle data zjišťování a počtu respondentů. Čím novější je daný průzkum a čím vyšší má počet respondentů, tím větší váhu mu průzkum průzkumů přisuzuje. Vypočítaný volební zisk pak přepočítává na poslanecké mandáty s předpokladem, že v jednotlivých krajích bude hlasovat stejný počet voličů jako v roce 2021.
Do průzkumu průzkumů Aktuálně.cz byly dosud zařazeny průzkumy těchto agentur:
