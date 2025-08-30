Domácí

Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 35 minutami
Minulý týden bylo zveřejněno prohlášení iniciativy SOS SOCDEM, které kritizuje spojenectví strany s hnutím Stačilo! a volá po svolání mimořádného sjezdu. A podle tajemníka iniciativy Jana Jukla se k iniciativě připojilo asi sto lidí, mnozí tak ale učinili neveřejně, neboť se obávají vylučování ze strany.
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová a místopředseda Lubomír Zaorálek vysvětlují, proč změnili původní stanovisko, kdy odmítli jít do voleb s hnutím Stačilo.
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová a místopředseda Lubomír Zaorálek vysvětlují, proč změnili původní stanovisko, kdy odmítli jít do voleb s hnutím Stačilo. | Foto: Radek Bartoníček

"K SOS SOCDEM se přihlásilo zatím asi sto lidí, přibývají, třetina z nich jsou podporovatelé. Je ale velké množství lidí, kteří osobně říkají že SOS sice podporují, ale že budou mlčet. Někteří členové jsou neveřejní, obecně lide mají oprávněný strach, protože hrozí vylučování. Není taktické nechat se vyloučit před sjezdem." To redakci Aktuálně.cz řekl Jukl, jeden z iniciátorů iniciativy SOS SOCDEM a její tajemník.

Související

Místo Špidly je parťákem Vidlák. Maláčová zahájila kampaň před "pracákem"

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s předsedou hnutí Stačilo Danielem Sterzikem a jedním ze spolupracovníků hnutí při zahájení kampaně Maláčové v Praze.
5:49

Výzva byla zveřejněna minulý týden, symbolicky 21. srpna, tedy v den výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. "Výročí okupace 1968 připomíná také marnou snahu o obnovení sociální demokracie v pražském jaru. Sovětské tanky se podobají těm ruským a představitelé některých politických stran už zase píší zvací dopisy. A s jednou z takových stran jde dnešní sociální demokracie společně do voleb," píše se v dokumentu.

Podle Jukla sociální demokracie prochází nejhlubší krizí své novodobé historie. "Strana, která kdysi stála na pevných základech spravedlnosti, solidarity a důstojnosti, se dnes zmítá mezi populismem a zoufalými pokusy o přežití. Místo obnovy důvěry a návratu k hodnotám, které ji činily silnou, se její současné vedení rozhodlo pro spojenectví s antisystémovým hnutím Stačilo!, v němž figurují komunisté a radikální aktivisté."

Související

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Andrej Babiš, Petr Fiala - Ikona, poutací foto

Připomíná také, že spojenectví sociálních demokratů s komunisty v rámci hnutí Stačilo! vyvolalo odchod řady respektovaných osobností a prohloubilo nedůvěru veřejnosti. "Úkolem sociální demokracie je polidšťovat stávající systém, měnit ho uvnitř, evoluční, demokratickou cestou. Na rozdíl od komunistů a fašistů, kteří vidí cestu v jeho změně, nejlépe revoluci několika magorů ve jménu umlčované většiny," vysvětluje Jukl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Právě v tomto bodě spatřuje základní hodnotu SOCDEM, od které se Jana Maláčová a spol. odchýlili. "Ale seznam by byl dlouhý. Rozhodnutí o koalici byl výsměch vnitrostranické demokracii a jeho způsob popudil i ty, kdo loni Janu Maláčovou s plánem koalice se Stačilo! na sjezdu podporovali," upozorňuje Jukl. Podobně to vidí Zdeněk Ryšavý, další z iniciátorů výzvy, se kterým redakce Aktuálně.cz měla možnost hovořit.

"SOCDEM se spojila s antisystémovým hnutím, které veřejně hlásá snahu o změnu systému parlamentní demokracie, mluví o znárodňování, rušení politických stran, vystupování z EU a NATO. Sociální demokracie vždy stála na dvou pilířích, které má i v názvu - demokracii, svobodě a sociální spravedlnosti a usilovala o ně parlamentní evoluční cestou, na rozdíl třeba od komunistické strany, která šla revoluční cestou, často přes mrtvoly," připomíná Ryšavý.

Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s předsedou hnutí Stačilo Danielem Sterzikem a jedním ze spolupracovníků hnutí při zahájení kampaně Maláčové v Praze.
Předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová s předsedou hnutí Stačilo Danielem Sterzikem a jedním ze spolupracovníků hnutí při zahájení kampaně Maláčové v Praze. | Foto: Radek Bartoníček

Současné vedení SOCDEM se podle něj vrátilo na tuto, pro ni historicky likvidační cestu. Právě proto iniciativa SOS SOCDEM chce přispět k tomu, aby byl svolán mimořádný sjezd strany, ideálně co nejdříve po říjnových sněmovních volbách. Zároveň tvrdí, že chtějí zachovat samostatnou a důvěryhodnou sociálně demokratickou politiku. Otázka ovšem je, zda pro něco takového existuje v současné české politice místo.

"V každé politice je místo pro samostatnou a důvěryhodnou sociálně-demokratickou politiku. A místa pro ni je habaděj," reaguje rezolutně Jukl. "Bohužel dnes hodně zaznívá, že rozdělení na levici a pravici je překonané, ale není to pravda. Pravolevý střet o míru přerozdělování společenského bohatství je a bude základem politiky," doplňuje Jukla Zdeněk Ryšavý s tím, že SOCDEM musí usilovat o reformu daňového systému tak, aby byl sociálně spravedlivější.

A co by bylo případně cílem iniciativy na mimořádném sjezdu? "Je potřeba aby stranu převzal tým lidí - politiků, kteří budou schopni stranu a její majetek uchránit před Vidlákem a kteří nebudou navázaní na minulost ani na funkce. A začíná být stále více jasné, že lidi, kteří mají talent, ještě jsou," má jasno Jukl. On sám, jako tajemník iniciativy, vidí také kritickou nezbytnost změny celého systému fungování strany.

Související

Nedůstojné. Maláčová plivla ostatním do tváře, říká její předchůdce v čele SOCDEM

Jana Maláčová / Michal Šmarda - Poutaci foto

Podle něj je nezbytné, aby nebyla závislá na několika "papaláších a šíbrech", aby o demokracii a efektivitě jenom nekázala, ale aby takovou sama skutečně byla. "Aby byla schopna jako magnet k sobě přitáhnout nové schopné lidi, nové lídry, politické hvězdy. Jinak strana zahyne i bez Vidláka," říká. A pokud jde o inovační proces nejstarší levicové strany u nás, má dle svých slov jasnou vizi: "Přeregistrace, demokratizace, modernizace." Sám si ale klade otázku, zda toho je SOCDEM ještě schopná.

Také Zdeněk Ryšavý tvrdí, že by měl případný mimořádný sjezd strany odvolat současné vedení SOCDEM a zvolit nové. "Takové, které vrátí sociální demokracii na trajektorii, jakou mají západoevropské sesterské strany a jakou říká naše iniciativa: Svoboda - Odpovědnost - Solidarita." Maláčová podle něj sice slibovala vytvoření široké levicové koalice, to ale nesplnila.

"Stranu přivedla do spolku, který není levicový, ale v mnoha ohledech spíš krajně pravicový. Navíc nejde o koalici, takže i kdyby se několik sociálnědemokratických kandidátů do sněmovny dostalo, tak ani nebudou mít vlastní klub, ani příjem státního příspěvku pro stranu. Maláčová tedy rozhodně nevrátí SOCDEM do sněmovny, maximálně několik jednotlivců, kteří vlastně už ani sociálními demokraty nejsou," má jasno Ryšavý.

A Jukl má za to, že pokud by se někteří jednotlivci ze SOCDEM do sněmovny skutečně dostali, byla by to jedna z nejhorších zpráv pro politickou budoucnost České republiky. "Nešlo by o návrat SOCDEM do sněmovny, ale pouze o uspokojení ambicí několika jednotlivců. A také o naplnění podnikatelského projektu předsedy hnutí Stačilo! Daniela Sterzika. Pro lidi této země to nic pozitivního nepřinese," uzavírá Ryšavý.

 
Mohlo by vás zajímat

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

O pravoslavný klášter u Berouna se zajímá kriminálka. Vyhození duchovní šli k soudu

O pravoslavný klášter u Berouna se zajímá kriminálka. Vyhození duchovní šli k soudu

Úspěšný test potvrdil až 200 km/h. Pendolina poprvé vyrazí z Prahy na jih Čech

Úspěšný test potvrdil až 200 km/h. Pendolina poprvé vyrazí z Prahy na jih Čech

Muže málem zabila směs léku a pepře. Riziko umí odhalit test, v Česku se ale neužívá

Muže málem zabila směs léku a pepře. Riziko umí odhalit test, v Česku se ale neužívá
domácí Aktuálně.cz Obsah Socdem (Sociální demokracie, ČSSD) Jana Maláčová Kateřina Konečná

Právě se děje

před 14 minutami
V italských Dolomitech v pátek zahynul český horolezec

V italských Dolomitech v pátek zahynul český horolezec

Italské Dolomity si vyžádaly další oběť. V pátek tam podle místních médií zahynul český horolezec.
Aktualizováno před 22 minutami
Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Pokud by se sněmovní volby konaly v srpnu, tak by je podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty hlasů.
před 35 minutami
Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

Cíl iniciativy SOS SOCDEM je jasný: svolat po volbách mimořádný sjezd strany a na něm odvolat současné vedení v čele s Janou Maláčovou a zvolit nové.
před 48 minutami
Muchová se oklepala po prvním setu a otočila na US Open český souboj s Noskovou

Muchová se oklepala po prvním setu a otočila na US Open český souboj s Noskovou

Karolína Muchová je na letošním US Open pátým zástupcem českého tenisu v osmifinále. Vloni a předloni došla v New Yorku mezi nejlepší čtyřku.
před 51 minutami
Neporažený Jablonec jede dál, vyhrál i na Slovácku. Teplice padají ke dnu

Neporažený Jablonec jede dál, vyhrál i na Slovácku. Teplice padají ke dnu

Jablonec se v tabulce české ligy minimálně do večera posunul na druhé místo. Po sedmi kolech má čtyři výhry a tři remízy.
před 1 hodinou
10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

10 let od Merkelové "Wir schaffen das!" Migraci jsme nezvládli, zní teď´ u sousedů

Tři slova věty "Wir schaffen das!" se stala symbolem uprchlické krize a Angele Merkelové vynesla obdiv, kritiku i otevřenou nenávist.
před 1 hodinou
Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Sešívaní vedou, poprvé od dubna se v lize trefil Chytil

ŽIVĚ
Mladá Boleslav - Slavia 0:1. Sešívaní vedou, poprvé od dubna se v lize trefil Chytil

Sledujte online přenos z utkání sedmého kola fotbalové Chance Ligy mezi Mladou Boleslaví a Slavií Praha.
Další zprávy