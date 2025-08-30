Maláčová se spojila s magory, hrozí nám vylučování ze strany, tvrdí její kritici

"K SOS SOCDEM se přihlásilo zatím asi sto lidí, přibývají, třetina z nich jsou podporovatelé. Je ale velké množství lidí, kteří osobně říkají že SOS sice podporují, ale že budou mlčet. Někteří členové jsou neveřejní, obecně lide mají oprávněný strach, protože hrozí vylučování. Není taktické nechat se vyloučit před sjezdem." To redakci Aktuálně.cz řekl Jukl, jeden z iniciátorů iniciativy SOS SOCDEM a její tajemník.
Výzva byla zveřejněna minulý týden, symbolicky 21. srpna, tedy v den výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. "Výročí okupace 1968 připomíná také marnou snahu o obnovení sociální demokracie v pražském jaru. Sovětské tanky se podobají těm ruským a představitelé některých politických stran už zase píší zvací dopisy. A s jednou z takových stran jde dnešní sociální demokracie společně do voleb," píše se v dokumentu.
Podle Jukla sociální demokracie prochází nejhlubší krizí své novodobé historie. "Strana, která kdysi stála na pevných základech spravedlnosti, solidarity a důstojnosti, se dnes zmítá mezi populismem a zoufalými pokusy o přežití. Místo obnovy důvěry a návratu k hodnotám, které ji činily silnou, se její současné vedení rozhodlo pro spojenectví s antisystémovým hnutím Stačilo!, v němž figurují komunisté a radikální aktivisté."
Připomíná také, že spojenectví sociálních demokratů s komunisty v rámci hnutí Stačilo! vyvolalo odchod řady respektovaných osobností a prohloubilo nedůvěru veřejnosti. "Úkolem sociální demokracie je polidšťovat stávající systém, měnit ho uvnitř, evoluční, demokratickou cestou. Na rozdíl od komunistů a fašistů, kteří vidí cestu v jeho změně, nejlépe revoluci několika magorů ve jménu umlčované většiny," vysvětluje Jukl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.
Právě v tomto bodě spatřuje základní hodnotu SOCDEM, od které se Jana Maláčová a spol. odchýlili. "Ale seznam by byl dlouhý. Rozhodnutí o koalici byl výsměch vnitrostranické demokracii a jeho způsob popudil i ty, kdo loni Janu Maláčovou s plánem koalice se Stačilo! na sjezdu podporovali," upozorňuje Jukl. Podobně to vidí Zdeněk Ryšavý, další z iniciátorů výzvy, se kterým redakce Aktuálně.cz měla možnost hovořit.
"SOCDEM se spojila s antisystémovým hnutím, které veřejně hlásá snahu o změnu systému parlamentní demokracie, mluví o znárodňování, rušení politických stran, vystupování z EU a NATO. Sociální demokracie vždy stála na dvou pilířích, které má i v názvu - demokracii, svobodě a sociální spravedlnosti a usilovala o ně parlamentní evoluční cestou, na rozdíl třeba od komunistické strany, která šla revoluční cestou, často přes mrtvoly," připomíná Ryšavý.
Současné vedení SOCDEM se podle něj vrátilo na tuto, pro ni historicky likvidační cestu. Právě proto iniciativa SOS SOCDEM chce přispět k tomu, aby byl svolán mimořádný sjezd strany, ideálně co nejdříve po říjnových sněmovních volbách. Zároveň tvrdí, že chtějí zachovat samostatnou a důvěryhodnou sociálně demokratickou politiku. Otázka ovšem je, zda pro něco takového existuje v současné české politice místo.
"V každé politice je místo pro samostatnou a důvěryhodnou sociálně-demokratickou politiku. A místa pro ni je habaděj," reaguje rezolutně Jukl. "Bohužel dnes hodně zaznívá, že rozdělení na levici a pravici je překonané, ale není to pravda. Pravolevý střet o míru přerozdělování společenského bohatství je a bude základem politiky," doplňuje Jukla Zdeněk Ryšavý s tím, že SOCDEM musí usilovat o reformu daňového systému tak, aby byl sociálně spravedlivější.
A co by bylo případně cílem iniciativy na mimořádném sjezdu? "Je potřeba aby stranu převzal tým lidí - politiků, kteří budou schopni stranu a její majetek uchránit před Vidlákem a kteří nebudou navázaní na minulost ani na funkce. A začíná být stále více jasné, že lidi, kteří mají talent, ještě jsou," má jasno Jukl. On sám, jako tajemník iniciativy, vidí také kritickou nezbytnost změny celého systému fungování strany.
Podle něj je nezbytné, aby nebyla závislá na několika "papaláších a šíbrech", aby o demokracii a efektivitě jenom nekázala, ale aby takovou sama skutečně byla. "Aby byla schopna jako magnet k sobě přitáhnout nové schopné lidi, nové lídry, politické hvězdy. Jinak strana zahyne i bez Vidláka," říká. A pokud jde o inovační proces nejstarší levicové strany u nás, má dle svých slov jasnou vizi: "Přeregistrace, demokratizace, modernizace." Sám si ale klade otázku, zda toho je SOCDEM ještě schopná.
Také Zdeněk Ryšavý tvrdí, že by měl případný mimořádný sjezd strany odvolat současné vedení SOCDEM a zvolit nové. "Takové, které vrátí sociální demokracii na trajektorii, jakou mají západoevropské sesterské strany a jakou říká naše iniciativa: Svoboda - Odpovědnost - Solidarita." Maláčová podle něj sice slibovala vytvoření široké levicové koalice, to ale nesplnila.
"Stranu přivedla do spolku, který není levicový, ale v mnoha ohledech spíš krajně pravicový. Navíc nejde o koalici, takže i kdyby se několik sociálnědemokratických kandidátů do sněmovny dostalo, tak ani nebudou mít vlastní klub, ani příjem státního příspěvku pro stranu. Maláčová tedy rozhodně nevrátí SOCDEM do sněmovny, maximálně několik jednotlivců, kteří vlastně už ani sociálními demokraty nejsou," má jasno Ryšavý.
A Jukl má za to, že pokud by se někteří jednotlivci ze SOCDEM do sněmovny skutečně dostali, byla by to jedna z nejhorších zpráv pro politickou budoucnost České republiky. "Nešlo by o návrat SOCDEM do sněmovny, ale pouze o uspokojení ambicí několika jednotlivců. A také o naplnění podnikatelského projektu předsedy hnutí Stačilo! Daniela Sterzika. Pro lidi této země to nic pozitivního nepřinese," uzavírá Ryšavý.