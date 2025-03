Bobošíková kandiduje po boku Konečné do sněmovny. Tentokrát má reálnou šanci

Novinářka Jana Bobošíková bude kandidovat na podzim do Poslanecké sněmovny za hnutí Stačilo! Vedle ní hnutí v Ostravě-Vítkovicích představilo i další lídry: celostátní lídryní bude Kateřina Konečná a například na jižní Moravě povede kandidátku Daniel Sterzik, známý pod přezdívkou Vidlák.

U Sterzikova jména stojí, že podporuje zachování tradičního venkovského života a ve sněmovně se chce věnovat zemědělství. Dalším kandidátem je mluvčí KSČM Roman Roun, kterého Stačilo! anoncuje jako experta na sociální politiku (lídrem bude v Pardubickém kraji), či komunistický exposlanec Stanislav Mackovík, který povede kandidátku v Libereckém kraji.

Představování lídrů krajských kandidátek provázela ostrá kritika vlády premiéra Petra Fialy, podle Konečné je Česko v nejhorší situaci za poslední roky. "Životní úroveň Čechů klesla víc než po roce 2008. Jsou na tom nejhůř z EU," řekla. Přítomným příznivcům také slíbila, že hnutí dosáhne ve volbách dvouciferného výsledku. Již dříve uvedla, že v případě úspěchu ve sněmovních volbách se vzdá mandátu europoslankyně.

Bobošíková, která se věnuje především novinařině, se tak opět pokusí o návrat do politiky - v letech 2004 až 2009 byla europoslankyní. Když se zkoušela dostat do Poslanecké sněmovny při zatím posledních parlamentních volbách v roce 2021, nezískala ani jedno procento hlasů. Tehdy byla jedničkou na kandidátce Volný blok, za kterým stál kontroverzní poslanec Lubomír Volný. Neuspěl ani on a Bobošíková tak zůstala mimo politiku a dál se věnovala především svému pořadu Aby bylo jasno na YouTube.

Teď se tedy rozhodla pokusit dostat se do sněmovny na kandidátce koalice Stačilo!, za kterou stojí jiný kontroverzní muž. Daniel Sterzik, který je známý spíše pod přezdívkou Vidlák. Na rozdíl od situace v roce 2021 má ale Bobošíková nyní reálnou šanci stát se poslankyní, protože Stačilo! v některých průzkumech překračuje hranici pěti procent potřebnou k získání sněmovních křesel. Bobošíková je druhou výraznou tváří koalice po šéfce komunistů Kateřině Konečné.

Obě ženy a Sterzika spojuje velmi ostrá kritika vlády Petra Fialy i prezidenta Petra Pavla, stejně jako mnohé výhrady k fungování Evropské unie a NATO. Všichni tři také často slovně útočí na Ukrajinu. Proti jedné z posledních koláží Stačilo! se ozvala i Kancelář prezidenta republiky. To když Stačilo! začalo šířit fotokoláž, na které má Petr Pavel upíří zuby od krve a na hlavě vojenskou přilbu s vlajkami EU, NATO a Ukrajiny. A to celé doprovází slogan "Ochotni obětovat nevinné" a informace, že prezident podporuje vyslání českých vojáků na Ukrajinu.

"Jde o lživý a manipulativní obsah. Příspěvek jsme nahlásili Metě," sdělil CNN Prima NEWS mluvčí prezidenta Vojtěch Šeliga. Meta provozuje Facebook, kde se fotomontáž šíří. Prezident Pavel mnohokrát řekl, že podporuje takový mír na Ukrajině, který si bude přát Ukrajina a který přinese do Evropy na dlouhá léta bezpečnost. Pokud jde o vojáky, vyslovil se pro možnou účast v "koalici ochotných", kterou by měli tvořit vojáci řady evropských zemí. Na Ukrajinu by měli jít až po konci bojů a uzavření mírové dohody, aby dohlíželi na její dodržování.

Bobošíková má názorově blízko k Václavu Klausovi

Jana Bobošíková se pohybovala většinu dosavadního života mezi novinařinou a politikou. Po roce 1989 patřila mezi tváře Československé a následně i České televize. Věnovala se hlavně ekonomickému zpravodajství a poté moderovala pořad "21". Krátkodobě, od 24. prosince 2000 do 9. ledna 2001, byla i ředitelkou ČT. Když vypukla známá televizní stávka mnoha redaktorů, ostře ji kritizovala. Od té doby se mnohokrát vyjádřila na adresu ČT nelichotivě. V roce 2009 se přihlásila do konkurzu na ředitele ČT, postoupila do druhého kola, ve kterém ale nezískala žádný hlas, a ředitelem byl zvolen Jiří Janeček.

V posledních letech má své vlastní vysílání na YouTube, kde provozuje kanál s názvem Aby bylo jasno, v němž kombinuje zpravodajství s vlastními komentáři. Při pohledu na tento kanál je zřejmé, že má blízko například k lidem právě ze Stačilo! (na úvodní fotografii tohoto kanálu stojí vedle ní europoslanec za Stačilo! Ondřej Dostál a bývalý diplomat Petr Drulák, který s nimi také spolupracuje). Dlouhodobě má Bobošíková blízko k expremiérovi a exprezidentovi Václavu Klausovi, kromě něho ji podporuje také další bývalý premiér a prezident Miloš Zeman.

Bobošíková mnohokrát usilovala o to, aby mohla působit v politice, ale z řady pokusů jí zatím vyšel jen jeden - a to byl právě post europoslankyně v letech 2004 až 2009 za sdružení NEZÁVISLÍ. Kandidovala jako dvojka, jedničkou byl bývalý ředitel televize Nova Vladimír Železný. Díky téměř 100 tisícům hlasů ho ale přeskočila, Železnému dalo hlas 62 638 voličů. I to mu ale stačilo ke křeslu v Evropském parlamentu. Všechny následné pokusy o to, aby v politice zůstala nebo se do ní vrátila, ztroskotaly.

Například v roce 2008 kandidovala za KSČM na prezidentku České republiky, ale před samotnou volbou kandidaturu stáhla. V roce 2009 neúspěšně obhajovala křeslo v Evropském parlamentu. V roce 2010 chtěla do sněmovny za stranu Suverenita - Strana zdravého rozumu. Byla celostátní lídryní, ale strana získala jen 3,67 procenta hlasů. V roce 2013 opět chtěla být prezidentkou, to pro změnu kandidovala za stranu Suverenita - Blok Jany Bobošíkové. A v roce 2013 kandidovala za svou vlastní stranu s názvem Hlavu vzhůru. Několikrát ji na mítincích podpořil i Klaus, ale strana získala pouhé 0,42 procenta hlasů. Opět neúspěch. A ten zažila i se zmiňovaným Volným v roce 2021.