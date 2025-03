Ohrožuje Rusko Českou republiku? Babiš a Okamura se jasné odpovědi vyhýbají

Zatímco vládní čtyřkoalice a opoziční Piráti dlouhodobě označují Rusko za hrozbu pro Česko i další země, v případně ANO a SPD jsou odpovědi složitější. Šéf ANO Andrej Babiš a jeho spolustraníci sice označují Rusko za agresora a viníka války na Ukrajině, ale jako hrozbu pro Česko ho přímo neoznačují. A pokud jde o SPD, to se buď odpovědím vyhýbá, nebo tvrdí, že je nutné se starat hlavně o Česko.

Když předsedové ANO a SPD ve středu výjimečně stanuli vedle sebe na tiskové konferenci, aby kritizovali chování vládních stran kvůli uzavření části jednání sněmovny, Aktuálně.cz jim položilo i dotaz k Rusku. Otázka zněla: "Považujete Rusko za hrozbu pro Českou republiku, ohrožuje naši zemi? Nebo sdílíte názor senátorky Daniely Kovářové, která Rusko za hrozbu nepovažuje a nemá z něho ani obavu?"

"Putin je agresor. Napadl Ukrajinu. Jednoznačně," začal s odpovědí Andrej Babiš a pokračoval slovy o tom, jak doufá, že prezident USA Donald Trump splní slovo a za účasti Ukrajiny ukončí válku. "Podporujeme hlavně to, abychom ochránili naše občany. A to, co se děje ve světě, nás znepokojuje, ale my kandidujeme do Poslanecké sněmovny České republiky. Tato vláda za celé volební období mluví o válce a Ukrajině. My chceme mluvit o životě občanů České republiky. A s tím jdeme do voleb. A s tím chodíme za lidmi," pokračoval Babiš.

Protože na otázku jasně neodpověděl a nevyjádřil se ani ke Kovářové, redakce dotaz opakovala s tím, jestli je z pohledu Babiše Rusko hrozbou pro Českou republiku. "Prosím vás, my jsme součástí NATO. A já doufám, že ten mír na Ukrajině bude za účasti Ukrajiny. A samozřejmě by u toho měly být i členské státy NATO, Evropy, dopadne to trvalým mírem, a nebude žádná hrozba pro nikoho," uvedl Babiš, který patrně myslel, že Rusko nebude hrozbou, aniž by ho jmenoval. "Přejeme si mír, protože nechceme mít válku," dodal ještě.

Předseda SPD Tomio Okamura začal odpověď svým názorem, že každá velmoc si hájí v první řadě svoje zájmy. "Amerika, Rusko, Francie, Německo. A my se na ně nemůžeme plně spolehnout, musíme hájit naše národní zájmy. Česká republika musí být na prvním místě," tvrdil Okamura, kterému se podle jeho slov líbila kritika EU od viceprezidenta USA J. D. Vance na nedávné bezpečnostní konferenci v Mnichově. "Souhlasím s tím, co řekl, že hlavním ohrožením pro Evropu je sama Evropa. Tím měl na mysli EU, svobodu slova či nelegální migraci," míní Okamura.

Naopak premiér Petr Fiala a další vládní politici mluví o Rusku jako hrozbě (mimo jiné) pro Česko opakovaně. Zatím naposledy před Ruskem varoval premiér po podpisu koaliční smlouvy Spolu pro letošní sněmovní volby v tomto týdnu. Dokonce obvinil Babiše z nepřímé odpory ruského prezidenta Vladimíra Putina: "Jestliže tady někdo neustále křičí už měsíce mír, mír, bez všeho, pojďme rychle dospět k míru, tak je to přesně to, co chce slyšet Moskva. My chceme dlouhodobý mír, který přinese bezpečnost Ukrajině i Evropě.

VIDEO: Babiš nepřímo podporuje Putina, tvrdí Fiala. Havlíček se Schillerovou jeho obvinění odmítají jako nepravdivou nálepku