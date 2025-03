Kovářová spustila lavinu a trvá na svém. "Není vůbec reálné, že by nás Putin napadl."

Svojí větou "Mě Putin neděsí" spustila nezařazená senátorka Daniela Kovářová v minulém týdnu v Senátu vlnu rozhořčených reakcí. Vyjádřila se tak v rámci debaty o výsledcích nedávného jednání Evropské rady, kde Česko podpořilo navýšení obranných rozpočtů v souvislosti s ruskou agresí na Ukrajině. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Kovářová tvrdí, že hrozba Ruskem je pro vládu jen záminka.

Podle Kovářové Česku nehrozí, že by ruský prezident Vladimir Putin do několika let stanul na pražském Staroměstském náměstí. Její kolegyně z horní komory Miroslava Němcová (ODS) v reakci označila slova senátorky Kovářové mimo jiné za "nepřátelský akt vůči Česku i jeho občanům".

Kovářové v téhle souvislosti nejvíc vadí, že stát podle ní nemá jasnou doktrínu ohledně potřebného způsobu vyzbrojování, a premiér Petr Fiala se přesto zavazuje k dalšímu navyšování výdajů na armádu. Přitom neříká, kde na to stát vezme peníze. Další zadlužování je však podle senátorky, zvolené za obvod Plzeň-město, nepřijatelné.

Co vám na české vyzbrojovací doktríně vadí?

Právě to, že žádný takový materiál, strategii černé na bílém, nemáme. Pořád nevíme, jestli za ty peníze budeme pořizovat útočné zbraně, nebo obranné systémy, jestli půjde o to, že budeme jako evropské sdružení něco nakupovat, anebo jestli budeme zvyšovat bezpečnost občanů Česka. Musíme si popovídat, jestli budeme kupovat vrtulníky, které mají odolnost vůči slané vodě, to znamená, že budou bojovat na moři, což je pro mě úplně jiný pohled na bezpečnost, než když budeme mluvit o budování krytů v Česku. Musíme mluvit o navýšení počtu vojáků české armády, mluvit třeba o základní vojenské službě. Teprve až budeme mít na stole nějakou podobnou strategii, kam ty peníze půjdou, tak se můžeme bavit o tom, jestli to odsouhlasíme. Nikdo se však o tom s námi doposud nebavil.

Jak jste to tedy myslela, když jste řekla, že vás Putin neděsí?

Tak, že podle mě je boj proti Rusku zástupný problém. Ve skutečnosti nehrozí, že by nás Rusko napadlo, ale že ve skutečnosti budujeme evropskou armádu. Premiér chce povolení k větší federalizaci Evropy. S tím já nesouhlasím.

O federalizaci jsem ve vyjádřeních evropských politiků neslyšel nic, ale na základě čeho si myslíte, že není důvod se obávat Putina? Nečetla jste a neviděla vyjádření mnoha ruských politiků, analytiků, že je potřeba dát Západu pořádně za vyučenou, třeba i s využitím atomových zbraní, že Západ, včetně Česka, je nepřítel a podobně?

Myslím, že jsou to jen silné řeči. Já mám větší strach z nelegální migrace, mnohem víc mě děsí postup Islámského státu. A Ruska se nebojím. Je menší a menší, má menší počet obyvatel, než má Evropská unie, méně vojáků. Není vůbec reálné, že by nás Putin napadl.

A co kdyby napadl naše spojence v rámci NATO a EU?

Toho se neobávám. Kdyby chtěl, mohl to udělat před rokem či před půlrokem. Vždyť on není schopen ani dobýt Ukrajinu, tak proč by útočil na další státy?

Ukrajinu chtěl celou a nedobyl ji proto, že nečekal takové odhodlání ukrajinských vojáků a vojenskou pomoc ze strany Západu.

Dobře, to jsou vaše argumenty, ale já si to nemyslím. A myslím si, že ani naše vláda se Putina nebojí a že ve skutečnosti je to zástupný problém, který se předkládá lidem v rámci strašení. Aby byli lidé a občané této země vyšokováni nějakým nebezpečím a neptali se, kde ty peníze vezmeme a jak je použijeme. Když se nikdo z mých kolegů na to neptá, tak ty otázky musím klást já.

Proč si myslíte, že vláda lidi u nás Putinem jen straší? Před rizikem ruské agrese varují i další politici v Evropě - a nejen v Evropě. Jsou tedy strašeni i obyvatelé Německa, Francie, Velké Británie, Polska, Finska a mnoha dalších zemí? Co když to nebezpečí jen nevidíte?

Já myslím, že to je podobný nástroj, jakým bylo například strašení v době pandemie koronaviru. Koneckonců, teď při posledním jednání se ani celá Evropská unie neshodla na vydání obrovského balíku peněz na zbrojení proti Rusku. Myslím, že budoucnost ukáže, že můj názor je bližší realitě. Upřímně, kdyby to nebezpečí bylo tak akutní, jak se říká teď,…

Vy jste viděla od druhé světové války většího agresora, než je Putin?

Neviděla. Ale kdyby pro nás takové nebezpečí existovalo, tak existovalo i před rokem, před dvěma. Ale nic takového se tehdy nedělo, nikdo nereagoval snahou o velké navyšování našich zbrojních výdajů.

Není za tím jen laxnost a váhavost celé EU? Třeba měla zabubnovat na poplach už dávno.

Já to vidím jinak. Ale je v pořádku, že vy se bojíte něčeho jiného než já. Za důležité však považuji, aby debata na toto téma zazněla. A byla bych moc ráda, kdyby odpovědí na mé dotazy nebylo to, že jsem úplně blbá, ale aby někdo předložil argumenty. Aby řekl, že naše vojenská doktrína je taková a taková, že za ty peníze se koupí to a to. Mně prostě vadí, že se naše republika takovým postupným způsobem víc a víc zadlužuje, a nikdo se neptá, kde na to vezmeme.

Kde byste vzala peníze vy, kdybychom se všichni shodli na nějaké konkrétní obranné doktríně za konkrétní desítky miliard korun?

To je na mnohahodinovou debatu. Začala bych tím, že bych se podívala, v jakých mezinárodních institucích a organizacích jsme členy. Nechala jsem si udělat jejich seznam a je jich zhruba 950.

Takže to jsou možná z poloviny zbytečně vyhozené peníze.

Souhlasím.

Ale obávám se, že takto ušetřené peníze by státnímu rozpočtu nijak výrazně nepomohly…

Každá koruna je dobrá.

Nebylo by přínosnější, pokud by EU výrazněji omezila, nebo dokonce úplně zrušila například miliardové dotace a výdaje v rámci Green Dealu a členským zemím a firmám ušetřila povinné "zelené" výdaje?

Samozřejmě. Ale to by musel přijít nějaký český nebo evropský Elon Musk, který by to začal ořezávat.