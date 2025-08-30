Volby

Nový průzkum: vedoucí duo oslabilo, rýsuje se možný černý kůň voleb

Pokud by se sněmovní volby konaly v srpnu, tak by je podle modelu agentury Kantar pro Českou televizi vyhrálo hnutí ANO s 33 procenty hlasů. Koalice Spolu by získala hlasy 20 procent voličů. Aktuální výsledek ANO i Spolu je mírně horší než v červnovém modelu. Oslabení zaznamenala rovněž SPD.
Naopak posílili Starostové a Motoristé sobě, kteří by se do sněmovny v srpnu těsně dostali.

Opoziční ANO si v srpnu v porovnání s červnovým modelem pohoršilo o půl procentního bodu. Vládní koalice Spolu, tvořená ODS, lidovci a TOP 09, ztratila jeden procentní bod. O půl procentního bodu na 12 procent si polepšil STAN. Čtvrtá by ve volbách skončila SPD s podporou 10,5 procenta voličů, což představuje pokles o procentní bod.

Naopak posílila podpora Pirátů a hnutí Stačilo! Piráti by dostali hlasy od 9,5 procenta voličů, což je nárůst přízně o dva body. Stačilo! by mělo šest procent, o 1,5 procentního bodu víc než v předchozím modelu.

O procentní bod si od června polepšili Motoristé sobě. V srpnu by podle volebního modelu získali 5,5 procenta hlasů, což by jim stačilo na zastoupení ve sněmovně. Výrazně pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do dolní komory by skončila Přísaha, které by odevzdala hlas dvě procenta hlasujících.

Největší změny oproti červnovému modelu byly způsobené dalším spojováním na politické scéně, řekl ČT analytik společnosti Kantar CZ Pavel Ranocha. Připomněl, že do voleb se spojili například Piráti a Zelení. "Dalším subjektem, který díky tomu spojování posílil, je hnutí Stačilo!, na jehož kandidátkách se objeví také politici ze sociální demokracie," připomněl analytik.

Názory občanů pro volební model sbírala agentura Kantar od 4. do 22. srpna. Do výzkumu se zapojilo 1029 respondentů. Statistická chyba činí 1,2 až 3,5 procentního bodu.

Volební model agentury Kantar CZ s koalicemi (výsledky v procentech):

srpen 2025 červen 2025 květen 2025 duben 2025 březen 2025 únor 2025 leden 2025 listopad 2024 říjen 2024 červen 2024
ANO 33,0 33,5 34,5 35,0 35,5 37,5 33,5 37,0 36,5 34,5
Spolu 20,0 21,0 21,0 19,5 19,0 17,5 19,0 21,0 20,0 22,5
STAN 12,0 11,5 12,0 12,5 12,0 12,5 12,5 12,0 14,0 8,5
SPD 10,5 11,5 10,5 10,0 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0
Piráti* 9,5 7,5 6,5 6,5 6,0 6,5 7,5 7,0 5,0 9,0
Stačilo!** 6,0 4,5 4,5 4,5 4,5 3,5 3,5 - - -
Motoristé sobě 5,5 4,5 5,0 6,0 6,5 6,0 7,5 2,5 2,5 -
SOCDEM (dříve ČSSD)** - - 2,0 2,0 2,0 - - 2,0 2,5 2,5
Zelení* - 2,0 - 2,0 2,0 - - 2,0 2,5

* Piráti koncem června podepsali memorandum o spolupráci se Zelenými, kteří budou ve volbách na kandidátkách Pirátů

** Předsednictvo hnutí Stačilo! v červenci schválilo spolupráci se SOCDEM pro sněmovní volby.

Zdroj: Kantar CZ pro ČT

 
Další zprávy