Volby budou férové, ubezpečil národ prezident. Zmínil i ty, kteří pohrdají demokracií

Krátkým a věcným projevem promluvil prezident České republiky v úterý večer k občanům. Učinil tak tři dny předtím, než Česko rozhodne o své příští vládě. V pátek a v sobotu se totiž uskuteční řádné volby do Poslanecké sněmovny. Prezident podle očekávání lidem vzkázal, ať přijdou k volbám, a zároveň je ubezpečil, že není důvod pochybovat o jejich férovém způsobu.
Pokud mají někteří lidé pocit, že není koho volit, protože jim na každé variantě něco nebo někdo vadí, Pavel jim připomněl, že svět není ideální, a nemůžeme tudíž čekat, že bude existovat politická strana a politici, kteří vyhoví všem našim představám.
"Mohou se jim jen co nejvíce přiblížit. A pokud vám vadí konkrétní lidé na kandidátce, není nic jednoduššího než využít vaše čtyři preferenční hlasy a zakroužkovat někoho jiného, komu byste chtěli dát šanci," uvedl prezident v projevu, který v úterý večer odvysílaly všechny hlavní televizní stanice.
Promluvil také k těm, kteří jsou natolik znechucení politickou scénou, že k volbám nechtějí jít. Podle jeho slov se ale dobrovolně smiřují s tím, že za ně a o nich budou rozhodovat druzí. "Opravdu něco takového chcete? Nebo přece jen nějaká strana vyhovuje vašim představám více než jiné? Pokud ano, běžte volit," zopakoval prezident svou výzvu.
Připomněl také, že účelem voleb je potvrdit nebo změnit politiku vlády v otevřené a transparentní politické soutěži. "Musím proto důrazně odmítnout slova některých politiků, že letošní volby mají přinést změnu systému. Náš demokratický systém je zakotvený v ústavě. Pokud někdo tvrdí, že má být po těchto volbách odstraněn, pak demokracií a naší ústavou pohrdá," má jasno prezident.
A pokud se o každých volbách do Poslanecké sněmovny říká, že jsou přelomové, že jsou ty nejdůležitější v našich dějinách, Pavel zdůraznil, že on nic takového nyní tvrdit nebude. "Přesto v těchto volbách jde skutečně o hodně," navázal prezident, "a to především kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a také kvůli postupné ztrátě jistot, které se ještě nedávno zdály nezpochybnitelné."
Jak už dříve v některých svých vyjádřeních avizoval, i nyní řekl, že potřebujeme vládu, která naší zemi zajistí i nadále bezpečnost. "Tu dnes máme díky našemu pevnému ukotvení v Evropské unii a především v nejsilnější obranné alianci na světě, v NATO."
Pavel před časem politikům vzkázal, že by měl problém do příští vlády jmenovat kandidáty, kteří zpochybňují naše členství v EU a v NATO. Nyní zdůraznil, že potřebujeme vládu, která ochrání naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechá nás napospas Rusku a jeho snaze o obnovení sféry vlivu ve střední a východní Evropě.
Nepochybuje totiž, že by to mělo zásadní dopad na naši svobodu, bezpečnost i ekonomickou prosperitu. Zároveň ale občany ubezpečil, že po volbách bude respektovat vůli voličů vyjádřenou výsledky voleb a že bude postupovat v souladu s naší ústavou. "Budu se zasazovat o vznik vlády, která bude stabilní a kompetentní. Budu apelovat na budoucího premiéra, aby nedopustil ohrožení naší bezpečnosti," dodal.
Prezident podle něj ale není a nemůže být poslední záchranou, která pro jednoho zvrátí, pro druhého zachrání výsledek voleb. "Žijeme v demokracii a hlavní slovo ve složení budoucí vlády a směřování naší země máte jedině vy - voliči. Vy rozhodujete," vzkázal Pavel národu.
Vrátil se nakonec také k tomu, že ač volby ještě neproběhly, jsou tady už tací, kteří neváhají podle něj lživě tvrdit, že jejich výsledky budou zmanipulovány. "Šíří je často i samotní kandidáti, kteří si tak nejspíš připravují argumenty pro případ svého neúspěchu," připomněl prezident s tím, že o férovém průběhu voleb ale není důvod pochybovat.
"Konají se totiž pod přímým dohledem stovky tisíc občanů, kteří o víkendu ve svém volném čase sedí ve volebních komisích, kam byli nominováni kandidujícími stranami. Dohlížejí, aby volby proběhly regulérně. Pak co nejpečlivěji sčítají všechny hlasy včetně těch preferenčních a výsledky okamžitě zasílají Českému statistickému úřadu, který je obratem transparentně zveřejňuje," připomněl prezident.
V samotném závěru pak lidi ještě jednou vyzval, aby využili svého volebního práva. A těm, kteří tak učiní, poděkoval za pár minut času, které ve volební místnosti obětují pro naši zemi, naši demokracii, naši svobodu a naši bezpečnost.