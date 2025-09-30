Domácí

Dokument: Projev prezidenta Petra Pavla k volbám do sněmovny 2025

před 1 hodinou
Zveřejňujeme kompletní znění projevu prezidenta Petra Pavla k letošním sněmovním volbám, který tři dny před jejich začátkem odvysílaly všechny významné televize - ČT, Nova a Prima.
Prezident Petr Pavel
Prezident Petr Pavel | Foto: Economia

Vážení spoluobčané,

za tři dny nás čekají volby do Poslanecké sněmovny. Po čtyřech letech budeme mít opět možnost rozhodnout, jaká vláda dále povede tuto zemi. A já vás chci všechny pozvat - přijďte prosím k volbám.

Někteří možná máte pocit, že není koho volit, protože vám na každé variantě něco nebo někdo vadí. Svět ale není ideální a nemůžeme čekat, že bude existovat politická strana a politici, kteří vyhoví všem našim představám. Mohou se jim jen co nejvíce přiblížit. A pokud vám vadí konkrétní lidé na kandidátce, není nic jednoduššího než využít vaše čtyři preferenční hlasy a zakroužkovat někoho jiného, komu byste chtěli dát šanci.

Pokud volit nepůjdete, smiřujete se dobrovolně s tím, že za vás a o vás budou rozhodovat druzí. Opravdu něco takového chcete? Nebo přece jen nějaká strana vyhovuje vašim představám více než jiné? Pokud ano, běžte volit.

Účelem voleb je potvrdit nebo změnit politiku vlády v otevřené a transparentní politické soutěži. Musím proto důrazně odmítnout slova některých politiků, že letošní volby mají přinést změnu systému. Náš demokratický systém je zakotvený v ústavě. Pokud někdo tvrdí, že má být po těchto volbách odstraněn, pak demokracií a naší ústavou pohrdá.

O každých sněmovních volbách se pravidelně říká, že jsou přelomové. Že jsou to ty nejdůležitější volby v historii naší země. Nic takového vám tvrdit nebudu. Přesto v těchto volbách jde skutečně o hodně, a to především kvůli zhoršující se bezpečnostní situaci v Evropě i ve světě a také kvůli postupné ztrátě jistot, které se ještě nedávno zdály nezpochybnitelné.

Potřebujeme proto vládu, která naší zemi zajistí i nadále bezpečnost. Tu dnes máme díky našemu pevnému ukotvení v Evropské unii a především v nejsilnější obranné alianci na světě, v NATO. Potřebujeme vládu, která ochrání naši suverenitu ve společenství demokratických zemí a nenechá nás napospas Rusku a jeho snaze o obnovení sféry vlivu ve střední a východní Evropě. To by mělo zásadní dopad na naši svobodu, bezpečnost i ekonomickou prosperitu.

Mohu vás ujistit, že budu respektovat vůli voličů vyjádřenou výsledky voleb a budu postupovat v souladu s naší ústavou. Budu se zasazovat o vznik vlády, která bude stabilní a kompetentní. Budu apelovat na budoucího premiéra, aby nedopustil ohrožení naší bezpečnosti.

Prezident ale není a nemůže být poslední záchranou, která pro jednoho zvrátí, pro druhého zachrání výsledek voleb. Žijeme v demokracii a hlavní slovo ve složení budoucí vlády a směřování naší země máte jedině vy - voliči. Vy rozhodujete.

Volby ještě ani neproběhly, ale přesto se už teď na sociálních sítích objevují lživé zprávy o tom, že výsledky voleb budou zmanipulovány. Šíří je často i samotní kandidáti, kteří si tak nejspíš připravují argumenty pro případ svého neúspěchu.

O férovém průběhu voleb není důvod pochybovat. Konají se totiž pod přímým dohledem stovky tisíc občanů, kteří o víkendu ve svém volném čase sedí ve volebních komisích, kam byli nominováni kandidujícími stranami. Dohlížejí, aby volby proběhly regulérně. Pak co nejpečlivěji sčítají všechny hlasy včetně těch preferenčních a výsledky okamžitě zasílají Českému statistickému úřadu, který je obratem transparentně zveřejňuje.

Celý proces voleb je tak od začátku až do konce v rukou na vládě nezávislých úřadů, obcí, a hlavně samotných občanů. Rád bych jim všem za jejich odpovědnou práci a nasazení ve volbách předem poděkoval.

A vám ostatním chci poděkovat, že využijete svého volebního práva a za těch pár minut vašeho času, které ve volební místnosti obětujete pro naši zemi, naši demokracii, naši svobodu a naši bezpečnost.

Děkuji Vám a přeji hezký večer.

 
