"Vojáci za mír" poslali Čecha bojovat proti Ukrajině. Terorismus, tvrdí obžaloba

Vše začalo v roce 2017. Miloš Ouřecký se tehdy vydal na Donbas, kde tou dobou už třetím rokem probíhala válka mezi proruskými separatisty a Ukrajinou. Ouřecký se do bojů zapojil v srpnu, stal se údajně řidičem Průzkumného útočného praporu zvláštního nasazení 1. útočné roty armády tzv. Doněcké lidové republiky - tedy separatistického útvaru, který Ukrajina a zbytek světa neuznává.
České policii se později muž údajně přiznal, že se nechal vycvičit jako odstřelovač. Tvrdil ovšem, že na člověka nikdy nevystřelil. "Zbraně mi v životě nic pořádně neříkaly," uvedl Ouřecký později.
Přesto se měl zapojit do akcí proti ukrajinské armádě. Vše by možná uniklo větší pozornosti, ale na Ukrajině tehdy dění pokrýval i slovenský novinář reportér Tomáš Forró. A ten na českého žoldnéře upozornil.
"Já jsem u něj nikdy přesně nevěděl, co je zač. Vypadal trochu jako tragický, naivní člověk. Ale už když byl v Doněcku, došlo mi, že všechny věci, které popisoval jako vynucené, že byl zneužit Československými vojáky v záloze za mír, dělá dobrovolně," popsal Ouřeckého už dříve pro deník Aktuálně.cz slovenský reportér.
Muž se na Donbas dostal s pomocí spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír. Ti podle vyšetřovatelů také shromažďovali peníze na podporu separatistů a chtěli do jejich řad posílat dobrovolníky, kterým byl právě Ouřecký. Ten se sice na místě seznámil i s dalšími bojovníky z Česka, ti si o něm ale mysleli, že je informátorem českých bezpečnostních složek, a nevěřili mu.
Nakonec Ouřecký uprchl z Donbasu přes Moskvu zpátky do Česka. Dostal strach. Jeho velitelé ho totiž umístili poblíž bojové linie. "Tam vystrčit hlavu znamenalo ji nemít," popisoval.
Díky svědectví slovenského reportéra skupinu začala vyšetřovat policie. V případu je nyní kromě Ouřeckého obžalován také severočeský pravoslavný kněz Přemysl Ivan Hadrava, bývalý příslušník armády a šéf spolku Českoslovenští vojáci v záloze za mír Ivan Kratochvíl, velitelka štábu spolku Andrea Krulišová a jejich sympatizant Vladimír Štádler.
Ouřecký už dříve - při soudním jednání letos v srpnu - přiznal vinu. Obžaloba jej viní z terorismu, ostatní obžalované pak z podpory terorismu. Poté ale soudkyně jednání odročila na konec října. A to už podruhé. První odročení bylo kvůli příznivcům paramilitární skupiny. Podle soudkyně tehdy nebylo k dispozici dost členů justiční stráže, kteří by zajistili pořádek.