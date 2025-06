Máme s SPD podobné názory, říká Babiš. Naznačil, jak si představuje ideální vládu

Šéf ANO Andrej Babiš čelí na řadě mítinků s voliči i výzvám, aby vládl s SPD Tomia Okamury. Na úterním setkání s voliči v Holýšově na Plzeňsku tato přání opět zazněla. A Babiš promluvil jak o SPD, tak o budoucím možném vládnutí. Na jednu stranu se svěřil, že ANO má na různé věci víceméně podobný názor jako SPD, vládnout by ale chtělo ideálně samo. Od SPD či Stačilo! by si prý vzalo odborníky.

"Pane premiére," oslovil jeden z příznivců Andreje Babiše v Holýšově na Plzeňsku, když pokládal svůj dotaz. Nešlo však o omyl ani přeřeknutí, hned vzápětí totiž tento Babišův volič prozradil, že nynějšího předsedu vlády Petra Fialu jako řádného premiéra neuznává.

"Vím, že Tomio Okamura je svým způsobem mezek, se kterým se těžko jedná. Ale chci se zeptat, jestli je vůbec naděje, že byste spojili síly," zazněl dotaz, jehož autor by si přál spojení Okamury s Babišem ještě před podzimními volbami. Babiš předvolební spolupráci s SPD vyloučil, ale připustil, že po volbách možná je.

"My nemáme s SPD asi úplně stejný program, nemáme ale problém s referendem, chceme měnit EU k lepšímu… jsou tam nějaké nuance, ale v principu vlastně máme na některé věci víceméně podobný názor," odpověděl Babiš, kterému i někteří další voliči na mítinku naznačovali, že by si vládnutí s Okamurou přáli. "Uvidíme. Neznám úplně detailně program SPD, je pravda, že máme společné názory na různé věci, na některé ale máme pohledy odlišné," vysvětloval Babiš.

Poněkud ho ale nadzvedla poznámka jednoho z tazatelů, který podotkl, že SPD má výborný program. "My máme určitě lepší! A hlavně: my máme v programu to, co je reálné. My si nebudeme vymýšlet, my jsme ve vládě byli. Ono je hezké mluvit za pultíkem a dostávat příspěvek od státu, ale něco jiného je se posadit na ministerský post," rýpl si do Okamury, který zatím nikdy nenesl spoluzodpovědnost za vládnutí, ale strávil hodiny mluvením u řečnického pultíku ve sněmovně a drží rekord za nejdelší vystoupení vůbec, které trvalo 11 hodin v kuse.

"Trump řekne a jede to!" Babiš by chtěl vládnout sám

Přestože šéf ANO přiznal jistou podobnost názorů s SPD, jeho sen je však jiný, než že by po volbách vytvořil vládní koalici s Okamurou, s Kateřinou Konečnou a jejím Stačilo! či s Motoristy Petra Macinky. Babiš by totiž chtěl jiný volební systém, aby mohl vládnout jako prezident Spojených států Donald Trump.

"Problém je, že Václav Klaus ani Miloš Zeman neprosadili většinový volební systém. V USA Trump řekne, že podepíše 28 zákonů, a jede to. Jeden vládne. Má odpovědnost. Pokud jste s někým v koalici, kdy má každý jiný program, tak vlastně hned od začátku začínáte sliby neplnit, protože musíte dělat kompromisy," posteskl si Babiš a naznačil, že by se rád pokusil volební systém v Česku změnit. "Samozřejmě bychom rádi, aby byl většinový systém," dodal s tím, že v programu to ale raději hnutí nemá. "Nemůžeme říkat všechno, on by se toho zase někdo chytil a ptal se na to," uzavřel.

Pokud by Babiš volby vyhrál a měl možnost získat ve sněmovně většinu, chtěl by, aby ANO bylo ve vládě ideálně samo, prozradil v Holýšově. Využilo by ale od dalších opozičních uskupení jejich experty.

"Pro nás by bylo nejlepší, kdyby nás různá opoziční uskupení ve sněmovně podpořila a dodala nám nějaké odborníky. Protože nikdo jiný z nich ve vládě nebyl, a my máme zkušenosti. To by byla ideální situace," popsal předseda ANO svou ideální představu.

"Držíme palce novým uskupením, byla by úplná katastrofa, kdyby se opakoval rok 2021, kdy propadlo milion hlasů. Doufám, že se do sněmovny dostanou," avizoval Babiš, podle nějž je škoda, že Motoristé se nespojili se Svobodnými a Přísahou. "To byla chyba," hodnotí Babiš. Naznačil také, že by si dokázal představit spolupráci se sociální demokracií Jany Maláčové.