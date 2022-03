Vláda poslala na Ukrajinu přes sto protiletadlových raket, další se kupují ze sbírky

Naposledy v neděli vláda Petra Fialy schválila Ukrajině vojenskou pomoc v podobě daru vojenské techniky. Co bylo jejím obsahem, kabinet nekomentoval. Podle zjištění Aktuálně.cz podpora zahrnovala více než stovku protiletadlových raket. Další vojenský materiál na Ukrajinu bránící se ruské agresi proudí díky penězům ze sbírky, v níž se sešlo už více než 300 milionů korun.

Největší invazi po druhé světové válce provedlo Rusko, tehdy coby lídr Sovětského svazu, na konci 70. let do Afghánistánu. Válka trvala deset let. Na jejím konci se museli Sověti stáhnout, aniž by dosáhli svých cílů. Jedním z důvodů jejich vojenského neúspěchu byl účinná obrana Afghánců proti sovětskému letectvu, kterou představovaly rakety Stinger poskytnuté Američany.

Jakkoliv je kontext současné ruské agrese na Ukrajině jiný, obrana proti vzdušným silám může sehrát podobnou úlohu. Podle zjištění Aktuálně.cz k ní přispěla i česká vláda. Kabinet premiéra Petra Fialy (ODS) v neděli ohlásil uvolnění vojenského materiálu v hodnotě 400 milionů korun, jehož podstatnou součástí je 160 protiletadlových střel.

"Přenosná protiletadlová raketová střela S-2 v maximálním počtu 160 ks, 10 ks spušťadel, 40 nabíječů zdrojů, materiál nezbytný pro přepravu (truhlíky, palety, kontejnery), který bude specifikován až po určení způsobu přepravy," popisuje příloha vládního usnesení, které Aktuálně.cz prostudovalo. Jde o více než pět tun raket za 38,5 milionu korun.

Střely k likvidaci helikoptér a letounů

Raketové střely S-2 jsou součástí výzbroje středoevropských a východoevropských armád od 60. let, na Západě s nimi lze srovnat třeba protitankové střely Javelin. Střely S-2 se odpalují přímo vojáky, kteří ji mají na rameni. V případě Ukrajiny mohou posloužit k likvidaci ruských bojových letadel a helikoptér. Dostřel mají čtyři kilometry, přičemž nejvyšší účinnosti dosahuje na cíl ve vzdálenosti do jednoho kilometru.

Právě podpora vzdušných sil může podle vojenských expertů hrát ústřední roli v konfliktu ve chvíli, kdy vojska agresora postupují vpřed. Za masivní ostřelování Charkova či Kyjeva jsou vedle pozemního dělostřelectva zodpovědné právě údery ze vzduchu. Protiletadlové střely jsou nejúčinnější možností obrany s ohledem na to, že síly ukrajinského letectva jsou omezené a tamní vzdušný prostor není uzavřený.

Příloha vládního usnesení už žádnou další poskytnutou vojenskou techniku neuvádí, ačkoliv kabinet mluvil o podpoře za 400 milionů. Podle zdrojů Aktuálně.cz blízkých ministerstvu obrany ale celková částka odpovídá, byť není v příloze zanesená. Má jít o vybavení do těžké pozemní techniky, munici do raketových systémů či ruční zbraně. Na Ukrajinu bylo vše odesláno na přelomu minulého a tohoto týdne.

Ve sbírce je 316 milionů korun, peníze proudí dál

Další vojenskou pomoc pro Ukrajinu bránící se ruské invazi poskytuje zhruba desítka českých firem. Materiál se platí ze sbírky, kterou s pomocí ministerstva obrany zorganizovala ukrajinská ambasáda v Praze. Velvyslanec Jevhen Perebyjnis ve středu dopoledne oznámil, že se v ní shromáždilo už 316 milionů korun. A finanční dary přichází dál.

"Každému a všem děkujeme za tuto podporu. Momentálně jsme využili 184 milionů, za které jsme zakoupili vojenský materiál a který už je na cestě tam, kde má být. Probíhají jednání s výrobci a dnes budeme nakupovat další zbraně," uvedl ambasador. Sbírka vzbudila ohlas i v zahraničí, proto její organizátoři umožnili posílat podporu také v dolarech a eurech.

Za tyto peníze se na Ukrajinu podle informací Aktuálně.cz pořizuje munice do zbraní pro pěchotu, pro těžkou pozemní techniku nebo munice pro protitankové řízené střely. Jedná se o materiál, jejž mají firmy na skladech, proto pomoc může být okamžitá. Jejímu odeslání na Ukrajinu předchází uzavření kontraktu, schválení licence na ministerstvu průmyslu a obchodu a certifikace pro konečného uživatele.

"Jsme v pravidelném kontaktu s ukrajinskou stranou, snažíme se řešit jejich potřeby a požadavky," uvedla v den spuštění sbírky ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Resort průběžně komunikuje se zbrojaři, aby měl přehled o stavu v jejich skladech. "Abychom se mohli domlouvat o dalších dodávkách nějakého vojenského materiálu ve prospěch Ukrajiny," dodala. Vláda schválila ve středu lékařský materiál pro ukrajinské vojáky za 20 milionů korun.

"Hlavní je vojenská pomoc"

"Jsem nadšený a dojatý, jak obrovský ohlas to má v České republice i v zahraničí. Práci spočívající v podpoře branného průmyslu, tedy propojování potřeb armád s nabídkami českých firem, se věnuji osm let a nikdy jsem nezažil takhle obrovské vzepětí naší administrativy," řekl Aktuálně.cz náměstek resortu pro průmyslovou spolupráci Tomáš Kopečný, který sbírku na nákup zbraní pro Ukrajinu spoluorganizuje.

Už ve čtvrtek, kdy Rusko začalo s invazí na Ukrajinu, ministerstvo zaznamenalo vůli Čechů finančně pomáhat. V reakci na to se druhý den rozběhla jednání s ukrajinským velvyslancem, jež vyústila ve vyhlášení sbírky. V neděli se v ní sešlo 55 milionů korun. Ve stejný den se začaly připravovat první tři kontrakty, které se uzavřely v pondělí.

"Měli jsme k tomu trojstranné jednání s ukrajinskou ambasádou a českými firmami, v úterý odcházela první dodávka na Ukrajinu," popsal Kopečný. Smlouvy o konkrétních dodávkách vychází ze seznamů vojenského materiálu v dispozici českých zbrojařů, které se ladí s požadavky ukrajinské armády. Jak už poznamenal ukrajinský velvyslanec, další nákup proběhne ve středu.

Smlouvy na dodávky se mají podle možností uzavírat každý následující den, aby zbraně mohly na Ukrajinu proudit průběžně. Náměstek Kopečný upozorňuje, že v tuto chvíli je klíčová finanční podpora právě na nákup zbraní. "Humanitární pomoc je zásadní, ale aby nebylo nutné poskytnout ji stonásobně více než dnes, tak musíme pomoct vojensky, jinak to bude nepředstavitelná katastrofa."