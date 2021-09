Ve Feriho kauze se vyměnil žalobce i vyšetřovatel, zaměřují se na dění v jeho bytě

Bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho prověřují kriminalisté kvůli podezření z několika deliktů sexuální povahy. Trestní řízení spustili počátkem června. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, v průběhu prověřování došlo ke změně vyšetřovatele i dozorového žalobce. Trestní řízení se nyní soustředí na dění ve Feriho bytě, kam si některé dívky zval. Bývalý poslanec vinu odmítá.

Podle svědectví mělo chování Dominika Feriho k dívkám podobný scénář. Během komunikace na sociálních sítích jim nabídl setkání, schůzka skončila u přátel nebo u něj v bytě a pak se dožadoval pohlavního styku. Podle některých výpovědí si sex vymohl, ačkoliv s ním dotyčné nesouhlasily. V inkriminované době, tedy v letech 2015 až 2020, už byl městským radním v Teplicích a později poslancem.

Takto či podobně popsalo své zkušenosti s mladým politikem několik mladých žen, na jejichž zážitek upozornil v květnu Deník N a A2larm. Na začátku června pražská policie oznámila, že vůči Ferimu zahájila trestní řízení pro podezření z deliktů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Typickými příklady v této kvalifikaci je sexuální nátlak či znásilnění. Bývalý poslanec nařčení žen ze sexuálního násilí odmítá.

Podle zjištění Aktuálně.cz se v průběhu prověřování vyměnilo dozorové státní zastupitelství i policejní orgán. Na počátku trestního řízení stála vyšetřovatelka z pražského policejního ředitelství I, pod které spadá kriminální dění v centru hlavního města, Střešovicích či Holešovicích. Na její práci dohlížela a dávala jí pokyny náměstkyně z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 Karolína Fialová. To už však neplatí.

Místo zájmu: Žižkov

„Věc byla z důvodu místní příslušnosti postoupena na Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 3,“ potvrdil Aktuálně.cz šéf žalobců v Praze 1 Jan Lelek. Na první pohled úřední úkon s sebou nese podstatnou informaci pro celé prověřování. Některé ženy mluvily o sexuálně nevhodném chování ze strany Feriho na různých místech, jako byly společenské akce, večírky v barech nebo hudební festival.

Místní příslušnost přitom znamená, že delikty se zabývají trestní orgány, v jejichž obvodu ke zločinu mohlo dojít. Prakticky celé území městské části Prahy 3 zabírá Žižkov. Právě v této čtvrti mladý politik po přestěhování do Prahy v roce 2015 začal bydlet, pronájem sdílel s několika přáteli. Podle dostupných informací bydlí na Žižkově dodnes.

Předchozí prověřování žalobce a kriminalisty přivedlo k tomu, že podezření na Feriho možné sexuální násilí je důvodné právě ve vztahu k dění v jeho bytě. Mladý politik tam měl ublížit několika dívkám. Jedna z nich vypověděla, že se jí u sebe v pokoji začal proti její vůli dotýkat a snažil se o intimní kontakt. Když po jejím odmítání ustoupil, dal jí na její žádost napít. Pak už má dívka podle svých slov útržky vzpomínek.

„Další moment, který si pamatuju, je, jak jsem se vzbudila a byla jsem nahá, on na mě sahal. (…) Ani nevím, jestli jsme měli sex. Rozhodně vím, že mi do intimních míst strkal prsty, že na mě sahal, sahal na mě několikrát za tu noc,“ popsala dívka vystupující jako Monika Deníku N a A2larm. Kolik podobných incidentů ve Feriho bytě nyní policisté rozkrývají, není jasné.

Vyšetřování pod dozorem žalobkyně

Novou dozorovou žalobkyní je Petra Gřivnová. Státní zástupkyní je 13 let, v minulosti řídila třeba prověřování nenávistných výroků pod článkem o poslanci ANO Pavlu Růžičkovi. Feriho kauzu má na stole od minulého měsíce. „Trestní řízení je vedeno pro podezření ze spáchání trestných činů proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, ve věci dále probíhá prověřování,“ řekla jen bez dalších podrobností Aktuálně.cz.

Vedle žalobkyně se změnil i vyšetřovatel. Nově kauzu objasňují policisté z policejního ředitelství Praha III, pod které náleží i zmíněný Žižkov. „Zjišťují, jestli došlo ke spáchání trestného činu, nebo ne. V případu není nic nového ke zveřejnění,“ stručně sdělil Aktuálně.cz mluvčí pražské policie Jan Daněk.

Zatímco dozorovým státním zástupcem je i po změně místní příslušnosti žena, není zřejmé, jestli to platí i po výměně policejního orgánu. Jakkoli z principu nemá hrát pohlaví příslušníků trestních orgánů pro úspěšné vyšetřování žádný vliv, u prověřování podezření na delikt sexuální povahy, jehož obětí jsou ženy, tento předpoklad tak úplně neplatí.

„Ze zkušeností vím, že oběti znásilnění mají zájem o to, aby s nimi policie jednala citlivě, a často chtějí, aby s nimi mluvila žena. Intuitivně bych řekla, že se to týká dvou třetin obětí. Na druhou stranu představa, že žena vyšetřovatelka bude mít více pochopení, neplatí vždy. Z výzkumů také víme, že záleží na tom, jak dotyčný umí jednat s obětí, a že i muž vyšetřovatel s ní dovede navázat kvalitní kontakt a odvede elitní práci,“ řekla Aktuálně.cz policejní psycholožka Ludmila Čírtková.

Kauza se může protáhnout

Výměna klíčových postav trestního řízení může mít ještě jeden vliv. Může trvat o něco déle, než se případ podaří objasnit. „K určité míře zpoždění může dojít. Nový dozorový i vyšetřující orgán si musí přečíst spis, případně mohou dojít k závěru, že je potřeba některé svědky dovyslechnout,“ řekl Aktuálně.cz k důsledkům takové změny v obecné rovině prezident Unie státních zástupců Jan Lata.

Nařčení ze sexuálního násilí Feri odmítl jako lživá. Připustil však, že se k některým dívkám choval nevhodně. „Pokládám to za osobní selhání a za bolavá místa nejen pro mě, ale především pro ty, kterých se mé chování mohlo dotknout. Mrzí mě to, hluboce a upřímně se omlouvám. Ušel jsem kus cesty a snažím se své nedostatky překonat. Věřím, že jsem se vydal správným směrem,“ uvedl v prohlášení politik.

Typickými delikty proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, kvůli kterým Feriho prověřuje policie, jsou znásilnění a sexuální nátlak. Znásilnění spočívá v sexu pod pohrůžkou násilí či zneužití bezbrannosti oběti. Podstatou sexuálního nátlaku je, že pachatel při pohlavním styku s obětí zneužije její závislosti nebo své důvěryhodnosti či vlivu. V krajním případě se za tyto zločiny uděluje až deset let vězení.

Dominik Feri po zveřejnění svědectví žen rezignoval na post poslance, vzdal se kandidatury do sněmovních voleb a opustil TOP 09. Vzhledem ke svému vlivu na sociálních sítích, na Instagramu ho sleduje milion uživatelů, měl být pro koalici Spolu (ODS, TOP 09 a lidovci) tahákem na mladé voliče. Feri se stal radním Teplic ve věku 18 let roku 2014, do sněmovny pronikl roku 2017.