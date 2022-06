V úterý bylo opět přes 1000 případů covidu, proti minulému týdnu dvakrát víc

Železniční trať mezi Strakonicemi a Horažďovicemi, která je od úterý po bouři neprůjezdná, bude zavřená do 3. července. Vyplývá to z informací na webu Českých drah. Je to hlavní trať z Plzně do Českých Budějovic. Po bouři a dešti je nyní v kraji rozvodněná řeka Blanice. U Podedvorského mlýna je na druhém stupni povodňové aktivity, v Husinci na prvním, vyplývá z informací Povodí Vltavy.

Správa železnic v úterý uvedla, že oprava potrvá několik dnů, stav trati musí posoudit geotechnik, řekl mluvčí Dušan Gavenda. Správa zajistila náhradní autobusovou dopravu. Trať je podemletá, na trakční vedení spadly stromy. Jde o úsek Strakonice-Katovice. U Katovic v noci na úterý napršelo podle meteorologů v úhrnu 187,5 litru na metr čtvereční.