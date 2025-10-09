Domácí

V Praze nepojede v sobotu metro mezi Florencí a Vysočanskou

ČTK ČTK
před 1 hodinou
V Praze nepojede v sobotu metro na lince B mezi stanicemi Florenc a Vysočanská. Sdělila to mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková. Důvodem jsou práce na rekonstrukci stanice Českomoravská. Podnik zavede náhradní tramvajovou dopravu.
Ilustrační foto.
Ilustrační foto. | Foto: Aktuálně.cz

Mezi Zličínem a Florencí bude podle mluvčí metro jezdit standardně, mezi Vysočanskou a Černým Mostem pak kyvadlově na jedné koleji, protože v daném úseku nejsou obratové koleje. Ve stanici Hloubětín si cestující budou muset přestoupit mezi vlaky na první a druhé koleji, které na sebe budou navazovat.

V denní provozu budou v době výluky jezdit náhradní tramvaje XB v trase Florenc - Křižíkova - Invalidovna - Palmovka - Balabenka - Divadlo Gong - Nádraží Vysočany - Vysočanská. "Jako náhradní tramvajovou dopravu lze využít i spoje pravidelné linky číslo 12," dodala mluvčí. Upraveny budou také trasy linek číslo 8 a 31.

Rekonstrukce stanice Českomoravská začala letos 6. ledna a měla trvat zhruba do konce letošního roku. Některé nosné konstrukce stanice však byly v horším stavu, než se předpokládalo, což s sebou přineslo jednak nutnost víkendových výluk, se kterými se původně nepočítalo, a jednak prodloužení uzavření stanice až do termínu někdy v prvním čtvrtletí příštího roku.

 
