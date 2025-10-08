Ekonomika

Pražské Palladium mění majitele, obchod prověřuje antimonopolní úřad

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Realitní fond Reico z rakouské skupiny Erste kupuje obchodní centrum Palladium Praha. Transakci posuzuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který o tom ve středu informoval na svých internetových stránkách. Výši transakce antimonopolní úřad neuvádí.
Obchodní centrum Palladium
Obchodní centrum Palladium | Foto: Shutterstock

"K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází zejména v oblasti pronájmu nebytových prostor na území hlavního města Prahy," uvedl úřad. Spojení posuzuje v takzvaném zjednodušeném řízení a rozhodnutí vydá do 20 dnů.

Centrum kupuje nově založená společnost Project Aurelia, spadající pod realitní fond Reico společnosti Erste Asset Management ze skupiny Erste.

Obchodní centrum nyní vlastní německá společnost Union Investment, koupila jej v roce 2015 za 570 milionů eur, což je v aktuálním přepočtu téměř 14 miliard korun. Hospodářské noviny v únoru uvedly, že chce Union Investment za Palladium 700 milionů eur, tedy 17 miliard korun.

Podle výroční zprávy za rok 2023 dostupné ve Sbírce listin zakončilo obchodní centrum hospodaření se ziskem 107 milionů korun. Čistý obrat přesáhl miliardu.

Pětipodlažní obchodní centrum na náměstí Republiky v centru Prahy stojí na pozemku bývalých kasáren Jiřího z Poděbrad. Stavba centra začala v květnu 2005 a veřejnosti se Palladium slavnostně otevřelo 25. října 2007. V současnosti je v něm 157 obchodů a 27 restaurací, kaváren a barů. Kromě toho jsou součástí centra i kanceláře a velké podzemní parkoviště. Celková rozloha obchodního centra je 115 000 metrů čtverečních.

 
