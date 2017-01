V Česku propukla chřipková epidemie. Nemocných přibývá, nejhorší situace je na Moravě

před 38 minutami

Podle státního zdravotního ústavu v pátek vypukla v České republice plošná chřipková epidemie. Nemocí je nakažen více než každý stý člověk. Nejvyšší nemocnost ústav eviduje v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a na Vysočině. Hlavní hygienička doporučuje občanům dbát ve zvýšené míře na základní hygienická pravidla.

Praha – Státní zdravotní ústav v pátek oznámil, že na území Česka propukla plošná chřipková epidemie. Chřipku má 1528 lidí na sto tisíc obyvatel, což je o 49 procent víc než v minulém týdnu. Nemoc se navíc rozšířila u všech věkových skupin a ve všech krajích. Nejvyšší nemocnost ústav eviduje v Jihomoravském, Moravskoslezském, Olomouckém kraji a na Vysočině.

"Nejnovější údaje Státního zdravotního ústavu potvrzují, že probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Dominujícím původcem je virus chřipky typu A/H3N2," uvedla hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Hlavní hygienička doporučuje občanům dbát ve zvýšené míře na základní hygienická pravidla. Po cestě hromadnou dopravou by si lidé měli například vždy umýt ruce. Jako rizikový se může jevit i pobyt mezi velkými skupinami lidí. Pokud je to tedy možné, je lepší se jim vyhnout. Jako prevenci by lidé pro posílení své imunity měli jíst větší množství ovoce a zeleniny. "Pokud už jste nemocní, chovejte se zodpovědně a infekci nepodceňujte – je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu dále šířit," upozorňuje hygienička.

Epidemie chřipky nesužuje jen Česko. Problémy s ní mají také ve Finsku, Francii a Německu. U dalších našich sousedů – v Polsku a na Slovensku – zatím situaci nevyhodnotili jako plošnou epidemii, ale jako lokální výskyt.

autor: Domácí