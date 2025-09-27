Domácí

Už to sviští. Řidičům se otevřely dva nové úseky dálnice

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve Středočeském kraji.
Práce vyšly na víc než 3,8 miliardy korun bez DPH. ŘSD zároveň zprovoznilo odpočívku Kolešov se 62 místy pro nákladní auta a 107 místy pro osobní auta. 

"D6 je jednou z dálnic, jejichž dostavba v posledních letech významně pokročila. Děláme vše pro to, aby celá dálnice z Prahy do Karlových Varů byla hotová v roce 2028," uvedl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). V Karlovarském a Ústeckém kraji se staví dalších 27 kilometrů dálnice D6.

Nová dálnice odvede tranzitní dopravu z okolních měst a obcí a zrychlí i spojení mezi Prahou a Karlovými Vary. Úsek u Hořesedel navazuje na loni zprovozněnou část D6 u Krupé a měří přes devět kilometrů. Jeho součástí je 12 mostů a mimoúrovňová křižovatka Kněževes. Na pětikilometrovém úseku u Hořoviček je šest mostů, mimoúrovňová křižovatka Jesenice a dvě protihlukové stěny dlouhé 1,2 kilometru. Stavba obou částí začala v prvních měsících roku 2023.

"Průtah silnice I/6 obcemi Hořesedly a Hořovičky byly nejhorší úseky, které teď na I/6 byly, protože se jednalo o dopravní zátěž v obcích," uvedl generální ředitel ŘSD Radek Mátl. Dostavba dálnice z Prahy do Karlových Varů je podle něj pro ŘSD prioritou. Letos se začaly stavět úseky Knínice-Bošov a Žalmanov-Knínice o celkové délce 15 kilometrů. "A dotahujeme přípravu dvou posledních úseků v Karlovarském kraji, od Žalmanova přes Olšová Vrata až do Karlových Varů, což je posledních nerozestavěných 15 kilometrů. Jejich realizaci plánujeme zahájit příští rok," doplnil Mátl.

Ze zhruba 114 kilometrů dlouhého spojení mezi hlavním městem a Karlovými Vary zbývá dokončit zhruba 43 kilometrů dálnice.

 
Další zprávy