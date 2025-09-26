Auto

První benzinka v Praze nabídne naftu z odpadků. Mělo by to přispět k její popularitě

před 2 hodinami
Syntetická nafta známá pod označením HVO100 se aktuálně nabízí zhruba na 20 až 25 pumpách v Česku, z toho více než polovina umí obsloužit také osobní auta. Pražané ale doposud naftu vyráběnou z odpadních surovin tankovat nemohli, nejbližší lokalitou bylo Kladno nebo Beroun. Od podzimu ji nabídne v Holešovicích pumpa Orlen.
Alternativa klasické nafty se nabídne motoristům v hlavním městě. Síť čerpacích stanic Orlen totiž rozšiřuje prodej nízkoemisního paliva HVO100 Diesel do Prahy. Společnost si nejdříve zájem o palivo "z odpadků" vyzkoušela díky pilotnímu projektu v Rokycanech v loňském roce a následném rozšíření do Chebu. První pražskou lokalitou bude čerpací stanice v Argentinské ulici v Holešovicích.

Do konce roku se pak HVO100 dostane v rámci sítě polského majitele i na dálnici D5 u Drahelčic a na dálnici D8 v Siřejovicích. Orlen plánuje, že na přelomu letošního a příštího roku bude mít v České republice přibližně deset čerpacích stanic, kde bude toto nové palivo k dispozici.

Podle seznamu České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu ČAPPO je v Česku okolo 20 až 25 pump, kde se dá HVO100 natankovat, z toho zhruba polovina je ale vybavená nejen pistolemi pro kamiony, ale také těmi pro osobní auta. Tato nová nafta se totiž uplatňuje daleko rychleji právě v nákladní dopravě. 

Seznam, kde motoristé mohou tuto alternativní naftu natankovat, je v reálu delší, další lokality eviduje také Unie nezávislých petrolejářů.

Kolik bude litr paliva v Praze stát, Orlen nicméně zatím neuvádí. Například Dovatrans v Lukách u Jihlavy, tedy první stanice, kde se v Česku HVO100 dalo natankovat, si za litr aktuálně účtuje 35,50 Kč, tedy o rovné tři koruny více než za běžnou motorovou naftu. 

Čím je nafta z odpadků zajímavá?

HVO100, tedy hydrogenovaný rostlinný olej, patří mezi moderní biopaliva vyráběná z obnovitelných surovin. Zdrojem mohou být použité kuchyňské oleje, živočišné tuky nebo odpadní produkty z potravinářské výroby.

Díky procesu hydrogenace vzniká syntetické palivo, které má velmi podobné vlastnosti jako motorová nafta, ale výrazně nižší uhlíkovou stopu. Více se o palivu dočtete například zde.

Výrobci uvádějí, že HVO100 dokáže snížit emise oxidu uhličitého až o 90-95 procent v celém životním cyklu, od výroby přes distribuci až po samotné spalování v motoru.

Velkou výhodou je, že HVO100 je plně kompatibilní s většinou moderních dieselových motorů a řidiči nemusí provádět žádné technické úpravy vozidla. Díky svému složení nabízí oproti klasické naftě několik zlepšení, například lepší spalování, hladší chod motoru, lepší nízkoteplotní vlastnosti a delší skladovatelnost.

Právě díky těmto parametrům se HVO100 postupně prosazuje nejen v osobní dopravě, ale také mezi provozovateli autobusů, nákladních aut nebo železničních souprav. Orlen naftu testoval například i ve spolupráci s Českými drahami.

Firma si od rozšíření nabídky o toto palivo právě na pumpě v hlavním městě slibuje, že by se mohlo stát populárnější. Právě v Praze je vysoká koncentrace osobní i nákladní dopravy a zároveň zde vzniká silný tlak na snižování emisí. Rozšíření nabídky na tranzitních tazích, jako je Argentinská ulice nebo okolí dálnic, může být impulzem i pro další provozovatele.

Rozšiřování nabídky paliva HVO100 má i svůj prozaický důvod, řadí se totiž do takzvaných přechodových řešení, která umožní snižovat uhlíkovou stopu, bez nutnosti radikální výměny vozového parku.

Diskuse o budoucnosti dieselů v Evropě totiž nekončí. Zatímco tradiční nafta je pod stále větším tlakem kvůli emisním limitům a plánovanému přechodu na bezemisní mobilitu, technologie typu HVO100 má potenciál "udržet" dieselové motory déle na trhu, a to především v těžké nákladní dopravě nebo u autobusů na dlouhé vzdálenosti.

Redakce před časem realizovala rozsáhlý test této syntetické nafty ve dvou vozech Škoda Octavia, a to jak u staršího modelu, tak v moderním voze. Jeho výsledky si přečtěte zde.

 
