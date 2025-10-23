Domácí

Nová realita českého zdravotnictví: zmizí půlka pohotovostí. Šéf záchranky se děsí

Veronika Rodriguez Veronika Rodriguez
před 3 hodinami
Pojišťovny chystají pořádný řez: počty pohotovostí hodlají seškrtat na polovinu. Místo dosavadních 208 pracovišť už proplatí provoz jen v 98 zařízeních. Lékařská pohotovost se totiž nově soustředí jen do nemocnic, které mají urgentní příjmy. Některá města už proto protestují, chtějí pohotovosti zachovat. A nadšené ze změny nejsou ani záchranky a nemocnice.
Pohotovost se soustředí do nemocnic, které mají urgentní příjmy.
Pohotovost se soustředí do nemocnic, které mají urgentní příjmy. | Foto: Pexels

Doposud měli pohotovost doslova za rohem: na místní poliklinice. Od ledna ale můžou obyvatelé Valašských Klobouk o tuto službu přijít. Pohotovosti už totiž nebudou zřizovat kraje, ale pojišťovny. Ty už přitom s menšími zdravotnickými zařízeními nepočítají. Pohotovosti chtějí soustředit jen do nemocnic, které mají urgentní příjmy.

"Prozatím je takových míst nasmlouvaných 96, o dvou se ještě jedná," popsala Aktuálně.cz místopředsedkyně správní rady VZP Věra Adámková.

Pro obyvatele Valašských Klobouk to bude znamenat jediné: pokud si zlomí nohu nebo dostanou zimnici, ošetří je až ve Zlíně. "Což je asi 40 kilometrů daleko. Jede se tam asi hodinu, navíc kopcovitým terénem," připomíná místostarosta města Jaroslav Baloušek. Další možností je podle něj záchranka. "Lidé si ji budou muset volat i v méně závažných případech," konstatuje.

Město proto z novinky nadšené není. "Chtěli bychom si na kraji vyjednat výjimku," sdělil Baloušek Aktuálně.cz. Zda se jim to podaří, ale není jisté. Jakoukoliv pohotovost nad rámec pojišťovnami placené páteřní sítě si totiž bude muset kraj zaplatit sám. Pojišťovna na její provoz nepřispěje ani korunu.

"Nemocnicím, které budou provozovat pohotovost v rámci svých urgentních příjmů, pošleme paušální platbu ve výši dva miliony korun a zaplatíme jim i produkci. V místech mimo tuto garantovanou síť ale uhradíme jen případné výkony. Nic víc," vysvětlila Adámková.

Předseda Rady Asociace krajů ČR a současně hejtman Zlínského kraje přitom na otázku Aktuálně.cz, jestli jsou kraje k takovým investicím ochotné, neodpověděl. Po své mluvčí Soně Ličkové pouze vzkázal, že s pojišťovnami chtějí o podmínkách ještě jednat.

"Pohotovost pro tři lidi je neudržitelná"

Ovšem z vyjádření dalších členů Asociace krajů ČR je zřejmé, že se samosprávám do placení pohotovostí nechce. Příliš velké výdaje byly jedním z hlavních důvodů, proč se této povinnosti snažily léta zbavit. Nedařilo se jim ani přimět praktické lékaře, aby se do služeb na pohotovostech zapojili.

"Nový systém, v rámci kterého už jsou za fungování lékařských pohotovostí odpovědné jen zdravotní pojišťovny, je proto zcela správný," řekl Aktuálně.cz například hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba. Kraje sice podle něj stále mají možnost některé z dosavadních míst podržet, často je to ale podle Kuby zbytečné.

"Mnohé z dosavadních pohotovostí jsou totiž jen minimálně vytížené, za celé odpoledne tam přijdou sotva tři lidé. Takový systém není udržitelný," vysvětluje Kuba. A dodává: "Pohotovosti by se navíc měly soustředit do takových míst, kde mají lékaři k dispozici moderní vybavení a laboratoře. To samostatná ambulance nebo malá poliklinika nejsou."

S tím souhlasí i šéf Sdružení praktických lékařů Petr Šonka. "I podle mě je jednoznačně dobře, že se budou pohotovosti držet hlavně na urgentních příjmech nemocnic. Ty na to mají vhodný personál a vybavení, od pojišťovny teď dostanou i více peněz," říká. Pokud bude špitál potřebovat výpomoc od praktiků, může si podle něj některé z nich nasmlouvat.

"Což se podle mých informací i děje. Třeba v Chomutově dali kolegům velmi slušnou nabídku - uhradí jim kolem tisícovky za hodinu ve všední den a až 1200 korun na hodinu o víkendu. Je tam proto takový nával doktorů, že se všichni do služeb ani nedostanou," dodal Šonka pro Aktuálně.cz.

Omezená pohotovostní doba: tři hodiny denně

Samotné nemocnice ale tvrdí, že je Chomutov spíš výjimkou. Zájem soukromých lékařů o služby je podle nich naprosto minimální. Peníze, které pojišťovny na službu vyčlenily, jsou navíc podle šéfa Asociace nemocnic ČR Davida Feltla nedostatečné - mnohde prý ani nepokryjí náklady na provoz.

"Takže to sice zajistíme vlastními silami, nic jiného nám ani nezbude, ale počet hodin bude jen omezený," říká Feltl. Nová vyhláška, kterou se nemocnice musí při poskytování pohotovostí držet, počítá s nejméně tříhodinovou ordinační dobou - kdykoliv mezi 16. a 22. hodinou. O víkendu musí být pohotovost dostupná nejméně osm hodin.

Podle někdejšího ředitele pražské záchranky Zdeňka Schwarze je však nový systém problematický - jde podle něj zcela opačnou cestou, než by měl.

"Zastávám názor, že pohotovost má smysl právě tam, kde je obtížně dostupná péče - tedy v místech, kde to mají lidé do špitálu daleko nebo kde moc nefunguje doprava," řekl Schwarz Aktuálně.cz. Soustředit pohotovosti na urgentní příjmy největších nemocnic je proto podle něj nonsens.

"Současně zastávám názor, že lékař sloužící na pohotovosti má mít i návštěvní službu. Důvodem je skutečnost, že praktici nejsou dostupní 24 hodin sedm dní v týdnu a málokteří chodí k pacientům domů," pokračuje Schwarz.

Vedení resortu tak podle něj nemělo převádět pohotovostní službu na špitály, ale mělo naopak přinutit praktiky, aby začali plnit své povinnosti - tedy aby občas sloužili i mimo svou ordinační dobu. "V Německu to tak je. Praktici se tam o své ovečky starají, protože za to přece berou peníze. Sami si proto mezi sebou rozepisují služby a zajišťují návštěvní službu," přibližuje.

Řešení, které zvolilo české ministerstvo zdravotnictví, podle Schwarze péči jenom prodraží. "Pacienti, kteří nebudou mít jinou možnost, totiž sáhnou po telefonu a vytočí 155 nebo 112. Záchranka, která nemá mnoho možností odmítnout, přijede. Už teď se vyjíždí téměř ke všemu," říká Schwarz. Záchranky a špitály jsou kvůli tomu podle něj zahlcené, jejich personál vyhořelý a naštvaný. "Systém nakonec povede ke kolapsu a nedostatku financí," uzavírá pražský záchranář.

Ovšem dosluhující šéf resortu Vlastimil Válek (TOP 09) svou novinku hájí. Pohotovost by podle něj měla mít každá nemocnice s urgentním příjmem. 

U zubařů jasno není

Zdravotní pojišťovny mají od ledna příštího roku zajišťovat i pohotovosti pro pacienty s bolavými zuby. Tady ale ještě jasno nemají. Přestože do ledna zbývají pouhé dva měsíce, síť stomatologických pohotovostí je stále v nedohlednu. Podle místopředsedkyně správní rady VZP Michaely Matouškové je zřejmé jenom to, že bude tato služba zorganizovaná v každém kraji odlišně - někde budou mít pacienti jedno pohotovostní středisko, jinde mohou služby mezi zubaři rotovat. Jednotný mustr pojišťovna nenašla.

"Dohodu už jsme ale uzavřeli s 27 poskytovateli ze 43 stávajících, s dalšími se postupně jedná," uvedla. Jedna stomatologická pohotovost by měla připadat na 200 tisíc pacientů. Jasno by mělo být podle Matouškové zhruba v polovině listopadu.

 
