Útok na Babiše? Zbabělé a nepřípustné, řekl ostře Pavel. Se šéfem ANO je v kontaktu

před 2 hodinami
Napadení Andreje Babiše na předvolebním mítinku bylo zbabělé a nepřípustné, řekl novinářům prezident Petr Pavel. Se šéfem opozičního hnutí ANO je v kontaktu prostřednictvím SMS. Zdůraznil, že nenávistná rétorika, která často zaznívá v kampaních, může velice rychle vyústit v podobné útoky. „Jednoznačně jakékoliv násilí tohoto druhu musíme odsoudit,“ dodal Pavel během pracovní návštěvy Slovinska.
Incident se stal na mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. Babiše prý udeřil senior zezadu berlí do hlavy, Babiš poté odjel na vyšetření do nemocnice. Muže zadržela policie.

Prezident Pavel před novináři potvrdil, že je se šéfem nejsilnějšího opozičního hnutí v kontaktu formou SMS. Násilí vůči němu ostře odsoudil.

"Musím říct, že v principu takové chování odsuzuji jako zbabělé. Kohokoliv napadnout fyzicky, a ještě k tomu zezadu, je špatně už v běžném životě, natož v politice. Něco takového je naprosto nepřípustné," řekl ve Slovinsku, kde se zúčastnil Bledského strategického fóra.

"Nechci spekulovat, do jaké míry je to dílem vyhrocené volební kampaně, ale všichni víme, že nenávistná rétorika může velice rychle přerůst v konkrétní fyzickou akci. Měli bychom si opravdu dávat všichni pozor na to, jakým způsobem se vyjadřujeme," pokračoval prezident.

Jsme jeden národ, připomněl Pavel

Prezident posléze varoval před dalšími možnými vyhrocenými situacemi, které může přinést závěrečný měsíc předvolebních kampaní. Zopakoval, že i přes rozdílné názory Česko tvoří jednu zemi a jeden národ.

"Určitě si nikdo z nás nepřeje, aby došlo k podobným napadením, která by nakonec mohla mít i vážnější důsledky. Jednoznačně jakékoliv násilí tohoto druhu musíme odsoudit," uzavřel Pavel.

Na obvinění se čeká

Policejní mluvčí Soňa Štětínská uvedla, že incident se stal po 16:00. Babiše podle ní udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. Záchranná služba u případu nezasahovala. Muž je kromě výtržnictví podezírán i z pokusu o ublížení na zdraví. Obviněn ještě nebyl. 

"Kriminalisté nadále s podezřelým mužem pracují. Pracují nejen s jeho výpovědí, jsou také v kontaktu s panem Babišem a při incidentu zraněnou ženou, rovněž s dalšími osobami," uvedla policie.

 
