Útok holí na Babiše: ANO už s ním obratně pracuje. „Mýtus oběti vždy funguje“

Sotva začalo září a s ním horká fáze kampaně, stal se incident, o kterém se bude ještě mluvit: Andrej Babiš byl v pondělí napaden na mítinku a musel být převezen do nemocnice. Naštěstí se mu nejspíš nestalo nic vážného, sice zrušil úterní program v Olomouckém kraji, lékaři mu doporučili klid a odpočinek, měl by být ale v pořádku.
Pochopitelně jde o moment, o kterém se bude v kampani ještě mluvit. A vyloučit nelze, že ještě vyhrotí už tak napjatou atmosféru ve společnosti. "Hnutí ANO už s tím pracuje a velmi obratně. Mýtus oběti funguje vždy a velmi dobře. I když zranění asi není vážné, je to velký problém, protože tyto malé incidenty mohou dále radikalizovat určitou část společnosti," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Jakub Lysek.
"Myslím si," navazuje na Lyska jeho kolega Otto Eibl, který se kromě jiného specializuje na politický marketing, "že incident příliš kampaň neovlivní - avšak její dynamiku může drobně proměnit." Podle něj to bylo patrné už v pondělí z bezprostředních reakcí politiků. "Pokud vládní strany vedou negativní kampaň, kde je Babiš tím největším strašákem, mohou nyní trochu polevit," uvažuje Eibl.
Podle něj by to Fiala a spol. měli udělat obzvlášť v případě, že by se v hnutí ANO rozhodli Babiše na chvíli stáhnout. "To bych asi udělal já. Poslal bych do světa zprávu, že jsem otřesen, potřebuju odpočinek. Ale že jsem také v pořádku. A do kampaně bych za sebe poslal Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou a vrátil se s velkou pompou na její závěrečnou fázi," uvažuje Eibl.
Má také za to, že i svědomí nejspíš kandidátům vládních stran nedovolí Babiše nyní tolik tepat. "Zvlášť v okamžiku, kdy protistrana okamžitě incident označila za důsledek negativní kampaně, před kterým varovali. Což byla reakce Karla Havlíčka. Podtrženo sečteno - incident může mít mobilizační potenciál na straně voličů v opozičním táboře a může trochu obrousit kampaň vládních stran," míní Eibl.
Podobně to vnímá i Jakub Lysek. Také on si myslí, že se vládní strany nyní uklidní. "Petr Fiala má svoji vlastní zkušenost s napadáním a celkově je klidnější povahy. Nečekám tedy, že by se to ze strany vládních stran nějak stupňovalo. Spíše mám obavu jak o ANO, tak o další radikálnější opoziční subjekty, které v rétorice vyzývají k útokům na vládní politiky, byť nepřímo," zdůrazňuje Lysek.
"Objektivně," pokračuje politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz, "Andrej Babiš má ve svých videích agresivní a útočnou rétoriku a velice radikalizuje třeba seniory. Vládní tábor sice není rétoricky radikální, ale zase se objevily billboardy srovnávající Andreje Babiše s Putinem, což může být už příliš."
Podle Lyska je právě toto argument, že i vládní tábor umí být agresivnější v komunikaci. Osobně se pak obává, že to asi nebude ojedinělý incident. "I v minulosti jsme měli třeba útoky na Jiřího Paroubka a jiné politiky. Radikalizace bude určitě narůstat vlivem dezinformační kampaně z Ruska, která zasahuje odhadem až polovinu společnosti, aktivně pak zhruba 10 procent obyvatel, což je velké číslo."
Politolog Aleš Michal pak zdůrazňuje, že politické násilí do demokratické společnosti v žádném případě nepatří. "Využívání tohoto útoku k další polarizaci společnosti ničemu nepomáhá. I slova jsou zbraň. A ze zahraničních a bohužel i z několika českých zkušeností víme, že agresivní projevy a nenávistná rétorika mohou v násilí přerůst snadno, i když se z některých vyjádření politiků zdá, jako by pro ně tato vzdálenost byla pořád příliš velká," míní Michal.
Věří proto, že bezprostřední reakcí budou především výzvy ke klidu a snaha obrousit hrany. "Bohužel od politiků hnutí ANO zatím zazněly především útoky na vládu, což dál stupňuje napětí," říká s tím, že mu to mírně připomíná výroky vládních politiků po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica.
Podle něj nám nezbývá než věřit, že vládní i opoziční strany rychle odmítnou roztáčet kola verbální agrese, která zásadním způsobem škodí politické kultuře. "Obávám se nicméně, že polarizace v politice i ve společnosti je opravdu velmi silná. A že sociální sítě výrazně napomohou tomu, aby se výzvy ke klidu v plné míře neprojevily," uzavírá Michal rozhovor pro Aktuálně.cz.
Otto Eibl nakonec připomíná, že je v České republice politické násilí spíše ojedinělým jevem. "Což je dobře. A nečekal bych, že se to výrazně promění. Každopádně zjitřená doba je důsledkem podoby veřejného prostoru a frustrace živené emocionální komunikací jak ze strany politiků, tak ze strany sociálních bublin, ve kterých jsme více či méně uzavření," míní Eibl.