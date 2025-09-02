Domácí

Útok holí na Babiše: ANO už s ním obratně pracuje. „Mýtus oběti vždy funguje“

Vratislav Dostál Vratislav Dostál
před 2 hodinami
Pondělní incident na setkání hnutí ANO s voliči, během kterého byl napaden Andrej Babiš, může vnést do kampaně byť nenápadnou, ale přece jen podstatnou dynamiku. Alespoň tak to hodnotí experti. „I když zranění Andreje Babiše asi není vážné, je to velký problém, protože tyto malé incidenty mohou radikalizovat určitou část společnosti,“ říká například politolog Jakub Lysek.
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na předvolebním mítinku v Lanžhotě 26. srpna 2025
Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na předvolebním mítinku v Lanžhotě 26. srpna 2025 | Foto: Radek Bartoníček

Sotva začalo září a s ním horká fáze kampaně, stal se incident, o kterém se bude ještě mluvit: Andrej Babiš byl v pondělí napaden na mítinku a musel být převezen do nemocnice. Naštěstí se mu nejspíš nestalo nic vážného, sice zrušil úterní program v Olomouckém kraji, lékaři mu doporučili klid a odpočinek, měl by být ale v pořádku.

Související

"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruší program, má mít klid

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na předvolebním mítinku na jižní Moravě na konci srpna 2025

Pochopitelně jde o moment, o kterém se bude v kampani ještě mluvit. A vyloučit nelze, že ještě vyhrotí už tak napjatou atmosféru ve společnosti. "Hnutí ANO už s tím pracuje a velmi obratně. Mýtus oběti funguje vždy a velmi dobře. I když zranění asi není vážné, je to velký problém, protože tyto malé incidenty mohou dále radikalizovat určitou část společnosti," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Jakub Lysek.

"Myslím si," navazuje na Lyska jeho kolega Otto Eibl, který se kromě jiného specializuje na politický marketing, "že incident příliš kampaň neovlivní - avšak její dynamiku může drobně proměnit." Podle něj to bylo patrné už v pondělí z bezprostředních reakcí politiků. "Pokud vládní strany vedou negativní kampaň, kde je Babiš tím největším strašákem, mohou nyní trochu polevit," uvažuje Eibl.

Související

První video z napadení Andreje Babiše. Útočníka vyprovokovaly "nekonečné lži"

Napadení Babiše
0:15

Podle něj by to Fiala a spol. měli udělat obzvlášť v případě, že by se v hnutí ANO rozhodli Babiše na chvíli stáhnout. "To bych asi udělal já. Poslal bych do světa zprávu, že jsem otřesen, potřebuju odpočinek. Ale že jsem také v pořádku. A do kampaně bych za sebe poslal Karla Havlíčka a Alenu Schillerovou a vrátil se s velkou pompou na její závěrečnou fázi," uvažuje Eibl.

Má také za to, že i svědomí nejspíš kandidátům vládních stran nedovolí Babiše nyní tolik tepat. "Zvlášť v okamžiku, kdy protistrana okamžitě incident označila za důsledek negativní kampaně, před kterým varovali. Což byla reakce Karla Havlíčka. Podtrženo sečteno - incident může mít mobilizační potenciál na straně voličů v opozičním táboře a může trochu obrousit kampaň vládních stran," míní Eibl.

Podobně to vnímá i Jakub Lysek. Také on si myslí, že se vládní strany nyní uklidní. "Petr Fiala má svoji vlastní zkušenost s napadáním a celkově je klidnější povahy. Nečekám tedy, že by se to ze strany vládních stran nějak stupňovalo. Spíše mám obavu jak o ANO, tak o další radikálnější opoziční subjekty, které v rétorice vyzývají k útokům na vládní politiky, byť nepřímo," zdůrazňuje Lysek.

Související

Co přeje Orbán Babišovi? Maďarský premiér má pro něj vzkaz

Babiš Orbán

"Objektivně," pokračuje politolog v rozhovoru pro Aktuálně.cz, "Andrej Babiš má ve svých videích agresivní a útočnou rétoriku a velice radikalizuje třeba seniory. Vládní tábor sice není rétoricky radikální, ale zase se objevily billboardy srovnávající Andreje Babiše s Putinem, což může být už příliš."

Podle Lyska je právě toto argument, že i vládní tábor umí být agresivnější v komunikaci. Osobně se pak obává, že to asi nebude ojedinělý incident. "I v minulosti jsme měli třeba útoky na Jiřího Paroubka a jiné politiky. Radikalizace bude určitě narůstat vlivem dezinformační kampaně z Ruska, která zasahuje odhadem až polovinu společnosti, aktivně pak zhruba 10 procent obyvatel, což je velké číslo."

Politolog Aleš Michal pak zdůrazňuje, že politické násilí do demokratické společnosti v žádném případě nepatří. "Využívání tohoto útoku k další polarizaci společnosti ničemu nepomáhá. I slova jsou zbraň. A ze zahraničních a bohužel i z několika českých zkušeností víme, že agresivní projevy a nenávistná rétorika mohou v násilí přerůst snadno, i když se z některých vyjádření politiků zdá, jako by pro ně tato vzdálenost byla pořád příliš velká," míní Michal.

Související

Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali

Jiří Paroubek čelí vajíčkovému útoku na pražském Smíchově

Věří proto, že bezprostřední reakcí budou především výzvy ke klidu a snaha obrousit hrany. "Bohužel od politiků hnutí ANO zatím zazněly především útoky na vládu, což dál stupňuje napětí," říká s tím, že mu to mírně připomíná výroky vládních politiků po atentátu na slovenského premiéra Roberta Fica.

Podle něj nám nezbývá než věřit, že vládní i opoziční strany rychle odmítnou roztáčet kola verbální agrese, která zásadním způsobem škodí politické kultuře. "Obávám se nicméně, že polarizace v politice i ve společnosti je opravdu velmi silná. A že sociální sítě výrazně napomohou tomu, aby se výzvy ke klidu v plné míře neprojevily," uzavírá Michal rozhovor pro Aktuálně.cz.

Související

Útok na Babiše? Zbabělé a nepřípustné, řekl ostře Pavel. Se šéfem ANO je v kontaktu

Petr Pavel, prezident, Bled, Slovinsko

Otto Eibl nakonec připomíná, že je v České republice politické násilí spíše ojedinělým jevem. "Což je dobře. A nečekal bych, že se to výrazně promění. Každopádně zjitřená doba je důsledkem podoby veřejného prostoru a frustrace živené emocionální komunikací jak ze strany politiků, tak ze strany sociálních bublin, ve kterých jsme více či méně uzavření," míní Eibl.

"Já se chci zeptat, jestli už dokážete vyjmenovat planety sluneční soustavy," ptal se chlapec Babiše | Video: Radek Bartoníček
 
Mohlo by vás zajímat

Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Rakušan šmírovaní dlouho hájil. Chtěl mít zářez v našem předsednictví, říká Bartoš

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud

Bitcoinová kauza: stížnost Jiřikovského proti vazbě dorazila na krajský soud
domácí Aktuálně.cz Obsah Přehled zpráv Andrej Babiš ANO 2011 volební kampaň Volby do sněmovny 2025

Právě se děje

Aktualizováno před 41 minutami
Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

Semifinále bylo příliš daleko, Lehečka i Krejčíková na US Open skončili

Tenista Jiří Lehečka nepostoupil do premiérového semifinále US Open, stejně dopadla i Barbora Krejčíková.
před 44 minutami
Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Americká armáda zaútočila na loď vezoucí nelegální drogy z Venezuely

Caracas kvůli tomu minulý týden podal stížnost generálnímu tajemníkovi OSN Antóniu Guterresovi.
před 1 hodinou
Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Děti si budou smět ve školní jídelně sníst i oběd z domova

Vyhláška, která změní potravinový koš pro vaření ve školní jídelně, má i své kritiky.
Aktualizováno před 1 hodinou
Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Mladý Francouz ukázal Red Bullu svoji sílu, pak zničil životní trofej

Isack Hadjar proměnil skvělý víkend ve své první pódium ve formuli 1. Zandvoort mu otevřel dveře do vyšší ligy.
Aktualizováno před 1 hodinou
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin

ŽIVĚ
Když se to vyvine dobře, můžeme spolupracovat s USA i s Ukrajinou, řekl Putin

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 2 hodinami
"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

"Nepřijatelný." Ani Kupkovi se nelíbí návrh rozpočtu pro "jeho" dopravu

Podle poslanců Martina Kolovratníka (ANO) a Jana Hrnčíře (SPD) hrozí to, že se kvůli tomu zastaví výstavba už připravených projektů.
před 2 hodinami

Neprůstřelný pancíř i čerství humři. Vlak diktátora Kim Čong-una zastavil v Číně

Neprůstřelný pancíř i čerství humři. Vlak diktátora Kim Čong-una zastavil v Číně
Prohlédnout si 5 fotografií
Severokorejský diktátor Kim Čong-un vystoupil z vlaku v Pekingu, 2. září 2025.
Obrněný vlak severokorejského lídra, Peking, 2. září 2025.
Další zprávy