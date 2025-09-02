První video z napadení Andreje Babiše. Útočníka vyprovokovaly "nekonečné lži"

Ze záběru je patrné, jak se útočník přiblížil k Andreji Babišovi, který se k němu otočil zády, a minimálně dvakrát ho udeřil. Následně k němu přispěchali lidé, aby útok zastavili.
Konečně video.— Jura Háček 🇨🇿🇪🇺🇺🇦 (jirka maso :) (@jura_haczek) September 2, 2025
Jako bolet to asi mohlo... 👀
thx @PrahyTeta @DitkaDoditka pic.twitter.com/VRHq3jIGSn
Krátce předtím zveřejnil video i sám Andrej Babiš, ve kterém se k incidentu vyjádřil. Poděkoval za přání k narozeninám a omluvil se, že nemohl poděkovat osobně. "To, co se stalo, by se nemělo a nesmí nikdy opakovat. Chtěl bych vyzvat naše fanoušky a voliče, aby se k tomu nikdy nesnížili," vyzval Babiš ve videu. Šéf ANO zároveň informoval, že útočník zasáhl jeho spánkovou oblast a že bude muset podstoupit další vyšetření.
Čtyřiašedesátiletý muž, který na Babiše zaútočil, je podezřelý z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví. Útočníka policisté bezprostředně po činu zadrželi, ale zatím ho z ničeho neobvinili. Sám muž zpětně nechápe, že to udělal. "Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen," řekl serveru iDNES.cz.
Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo "donekonečna lže". Útočníka nejvíce vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Babiš stavbu před lety prosazoval jako premiér, z plánů ale sešlo.
Případ převzali krajští kriminalisté. Policie oznámila, že muže prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.
Představitelé vlády i opozice útok na bývalého premiéra odsoudili, podle ANO je důsledkem nenávistné kampaně. Prezident Petr Pavel považuje Babišovo napadení za zbabělé a nepřípustné.