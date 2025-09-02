Domácí

První video z napadení Andreje Babiše. Útočníka vyprovokovaly "nekonečné lži"

Martin Sluka ČTK Martin Sluka, ČTK
před 7 minutami
Na sociálních sítích se objevilo video z pondělního napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše během předvolebního mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku. Muž je podezřelý z výtržnictví a pokusu o ublížení na zdraví, případ převzali krajští kriminalisté. Politické i veřejné reakce na incident byly jednoznačně odsuzující. K útoku se vyjádřil i sám Babiš.
Čtyřiašedesátiletý muž, který na Babiše zaútočil, je podezřelý z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví.
Čtyřiašedesátiletý muž, který na Babiše zaútočil, je podezřelý z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví.

Ze záběru je patrné, jak se útočník přiblížil k Andreji Babišovi, který se k němu otočil zády, a minimálně dvakrát ho udeřil. Následně k němu přispěchali lidé, aby útok zastavili.

Krátce předtím zveřejnil video i sám Andrej Babiš, ve kterém se k incidentu vyjádřil. Poděkoval za přání k narozeninám a omluvil se, že nemohl poděkovat osobně. "To, co se stalo, by se nemělo a nesmí nikdy opakovat. Chtěl bych vyzvat naše fanoušky a voliče, aby se k tomu nikdy nesnížili," vyzval Babiš ve videu. Šéf ANO zároveň informoval, že útočník zasáhl jeho spánkovou oblast a že bude muset podstoupit další vyšetření.

Čtyřiašedesátiletý muž, který na Babiše zaútočil, je podezřelý z výtržnictví a z pokusu o ublížení na zdraví. Útočníka policisté bezprostředně po činu zadrželi, ale zatím ho z ničeho neobvinili. Sám muž zpětně nechápe, že to udělal. "Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho takového schopen," řekl serveru iDNES.cz.

Útok na Babiše? Zbabělé a nepřípustné, řekl ostře Pavel. Se šéfem ANO je v kontaktu

Petr Pavel, prezident, Bled, Slovinsko

Na české politice mu prý nejvíce vadí, když někdo "donekonečna lže". Útočníka nejvíce vyprovokovala Babišova reakce na dotaz na halu pro rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou. Babiš stavbu před lety prosazoval jako premiér, z plánů ale sešlo.

Případ převzali krajští kriminalisté. Policie oznámila, že muže prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu.

Představitelé vlády i opozice útok na bývalého premiéra odsoudili, podle ANO je důsledkem nenávistné kampaně. Prezident Petr Pavel považuje Babišovo napadení za zbabělé a nepřípustné.

 
před 7 minutami
Na sociálních sítích se objevilo video z napadení předsedy hnutí ANO Andreje Babiše během předvolebního mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku.
