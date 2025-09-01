"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

Babiš to v pondělí večer napsal na síti X. Zároveň všem poděkoval za podporu. Doufá, že bude v pořádku, v úterý ještě čeká další posouzení výsledků vyšetření. Incident se stal dnes po 16:00, Babiše podle policejní mluvčí Soni Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. Pachatele policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Čin předběžně kvalifikovali jako výtržnictví.
Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit. Moc se omlouvám všem, kteří jste se chtěli setkat, kolegové…— Andrej Babiš (@AndrejBabis) September 1, 2025
V úterý mělo hnutí ANO v kalendáři předvolební setkání Babiše s občany na Přerovsku a Prostějovsku. Ve středu a ve čtvrtek pak má jednička moravskoslezské kandidátky hnutí ANO program opět v Moravskoslezském kraji, kde také hnutí ANO ve čtvrtek představí svůj volební program.
Vládní i opoziční politici útok odsoudili, podle ANO je důsledkem nenávistné kampaně.
Incident se stal v pondělí po 16:00, Babiše podle policejní mluvčí Soni Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. "Nyní se případem zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření. Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření," uvedla policie.
Poslanec ANO Aleš Juchelka pro ČTK uvedl, že expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy. "On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice," řekl. "Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT, pravděpodobně už odjel," dodal Juchelka po 18:30.
Místopředsedkyně a šéfka poslaneckého klubu ANO Schillerová napsala, že útok na Babiše je vyústěním nenávisti, kterou šíří vládní strany na billboardech a sociálních sítích. "Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování," napsala na síti X. Podobně se k incidentu vyjádřil i první místopředseda ANO Karel Havlíček. Útok je i podle něj přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vedou koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Piráti a v posledních dnech opět i STAN. "Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně, a stalo se," uvedl Havlíček.
Premiér a předseda ODS Petr Fiala na setkání s voliči v Táboře řekl, že násilí do politiky nepatří. Dodal, že je připravený se s Babišem střetávat v televizních debatách, klást argumenty proti jeho politice, kterou považuje za nebezpečnou. Babišovi premiér popřál brzké uzdravení a lidi vyzval k tomu, aby se k sobě chovali s respektem a neuchylovali se k násilí. Útok na Babiše odsoudil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Na síti X napsal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Projevovat nesouhlas násilím je nepřijatelné i podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba. Na síti X popřál Babišovi, aby nešlo o vážné zranění.
Babiš v Moravskoslezském kraji vede intenzivní kampaň. S objížděním regionu začal počátkem roku. Kromě setkání s voliči je vidět i na sportovních, kulturních či společenských akcích. Menší města či obce si vybírá, protože do nich historicky politici nejezdili, řekl koncem července při volebním výjezdu na Novojičínsku. V pondělí měl Babiš na programu výjezd na Frýdecko-Místecko. Dopoledne v 11:00 začal debatu v Paskově, pokračoval v Řepišti, ve Fryčovicích a od 15:40 měl program v Dobré. Následovat měla zastávka v Metylovicích a Janovicích, ty už se ale uskutečnily bez Babiše.