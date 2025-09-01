Domácí

"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

Domácí ČTK Domácí, ČTK
před 54 minutami
Předseda ANO Andrej Babiš po útoku na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy, zrušil svůj úterní program v Olomouckém kraji. Lékaři mu doporučili klid.
Archivní fotografie předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku na jižní Moravě na konci srpna 2025.
Archivní fotografie předsedy hnutí ANO Andreje Babiše na předvolebním mítinku na jižní Moravě na konci srpna 2025. | Foto: Radek Bartoníček

Babiš to v pondělí večer napsal na síti X. Zároveň všem poděkoval za podporu. Doufá, že bude v pořádku, v úterý ještě čeká další posouzení výsledků vyšetření. Incident se stal dnes po 16:00, Babiše podle policejní mluvčí Soni Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. Pachatele policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Čin předběžně kvalifikovali jako výtržnictví.

"Děkuju všem za podporu, budu doufám v pořádku. Zítra budu čekat ještě na další posouzení výsledků vyšetření, doktoři mi ale doporučili klid, proto budu muset bohužel minimálně zítřejší program v Olomouckém kraji zrušit," napsal Babiš, který v úterý 2. září oslaví 71. narozeniny.

Související

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

Andrej Babiš mezi voliči v Bystřici pod Hostýnem v srpnu 2025

V úterý mělo hnutí ANO v kalendáři předvolební setkání Babiše s občany na Přerovsku a Prostějovsku. Ve středu a ve čtvrtek pak má jednička moravskoslezské kandidátky hnutí ANO program opět v Moravskoslezském kraji, kde také hnutí ANO ve čtvrtek představí svůj volební program.

Vládní i opoziční politici útok odsoudili, podle ANO je důsledkem nenávistné kampaně.

Incident se stal v pondělí po 16:00, Babiše podle policejní mluvčí Soni Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku. "Nyní se případem zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření. Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření," uvedla policie.

Poslanec ANO Aleš Juchelka pro ČTK uvedl, že expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy. "On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice," řekl. "Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT, pravděpodobně už odjel," dodal Juchelka po 18:30.

Místopředsedkyně a šéfka poslaneckého klubu ANO Schillerová napsala, že útok na Babiše je vyústěním nenávisti, kterou šíří vládní strany na billboardech a sociálních sítích. "Je to přímý důsledek jejich kampaně založené na strachu a rozdělování," napsala na síti X. Podobně se k incidentu vyjádřil i první místopředseda ANO Karel Havlíček. Útok je i podle něj přímým důsledkem nenávistné kampaně, kterou vedou koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Piráti a v posledních dnech opět i STAN. "Teď to skončilo úderem do hlavy, příště to může být horší. Kampaň založili na vyvolávání strachu a nenávisti, z Andreje Babiše dělají bůh ví co. Varovali jsme, že to může skončit špatně, a stalo se," uvedl Havlíček.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala na setkání s voliči v Táboře řekl, že násilí do politiky nepatří. Dodal, že je připravený se s Babišem střetávat v televizních debatách, klást argumenty proti jeho politice, kterou považuje za nebezpečnou. Babišovi premiér popřál brzké uzdravení a lidi vyzval k tomu, aby se k sobě chovali s respektem a neuchylovali se k násilí. Útok na Babiše odsoudil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Na síti X napsal, že násilí v jakékoliv formě je nepřijatelné a nic nevyřeší. Projevovat nesouhlas násilím je nepřijatelné i podle předsedy opozičních Pirátů Zdeňka Hřiba. Na síti X popřál Babišovi, aby nešlo o vážné zranění.

Babiš v Moravskoslezském kraji vede intenzivní kampaň. S objížděním regionu začal počátkem roku. Kromě setkání s voliči je vidět i na sportovních, kulturních či společenských akcích. Menší města či obce si vybírá, protože do nich historicky politici nejezdili, řekl koncem července při volebním výjezdu na Novojičínsku. V pondělí měl Babiš na programu výjezd na Frýdecko-Místecko. Dopoledne v 11:00 začal debatu v Paskově, pokračoval v Řepišti, ve Fryčovicích a od 15:40 měl program v Dobré. Následovat měla zastávka v Metylovicích a Janovicích, ty už se ale uskutečnily bez Babiše.

 
Mohlo by vás zajímat

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

"Přeji Babišovi, ať nejde o vážné zranění." Reakce na útok, ANO viní kampaň vlády

Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali

Politici terčem násilí: Babiš není jediný, Paroubka trefovali vejci, ministra řezali
domácí Aktuálně.cz Obsah Andrej Babiš útok politika

Právě se děje

Aktualizováno před 11 minutami
Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, zvládla další třísetové drama

Česká paráda. Ve čtvrtfinále US Open je i Muchová, zvládla další třísetové drama

Karolína Muchová i přes zdravotní potíže porazila Ukrajinku Martu Kosťukovou 6:3, 6:7, 6:3.
Aktualizováno před 30 minutami
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Přenos skončil
Muchová - Kosťuková 2:1. Česká tenistka je potřetí v řadě ve čtvrtfinále US Open

Sledovali jsme online osmifinále tenisového US Open mezi Karolínou Muchovou a Martou Kosťukovou z Ukrajiny.
před 54 minutami
"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

"Budu doufám v pořádku," řekl Babiš po útoku holí. Ruším program, má mít klid

Andrej Babiš po útoku na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku, kde ho jeden z účastníků udeřil berlí do hlavy, zrušil program v Olomouci.
před 1 hodinou
Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo poprvé od ustavení Merzovy vlády přijalo let s afghánskými migranty

Německo v pondělí poprvé od ustavení vlády kancléře Friedricha Merze přijalo let s afghánskými migranty, kteří budou moci ve spolkové republice zůstat
před 1 hodinou
Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě na kontinentu za sto let, prohlásil Maduro

Venezuela čelí největší hrozbě, jaká se objevila v Jižní Americe za posledních sto let. Prohlásil to v pondělí na tiskové konferenci prezident Maduro.
před 1 hodinou
"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

"Noční můra bodyguardů." Expert o útoku berlí na Babiše, zmínil klíčový problém

Šéf opozičního hnutí ANO skončil po napadení v nemocnici na vyšetření. Bývalý elitní policista Lumír Němec upřesnil, kde mohla nastat chyba v ochraně.
Aktualizováno před 1 hodinou
Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Babiše na mítinku udeřil muž berlí do hlavy. Policie vyřkla právní kvalifikaci

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš byl v pondělí při předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku fyzicky napaden.
Další zprávy