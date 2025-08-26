Nelituji ani náhodou, říká Decroix k bitcoinovému "fackování" s Blažkem. Ten útočí

Jestliže má někdo z politiků ODS v závěru předvolební kampaně nelehkou roli, je to především ministryně spravedlnosti Eva Decroix. Právě ona musí řešit bitcoinovou kauzu, kvůli které musel skončit jako ministr její předchůdce Pavel Blažek. Veřejnost teď sleduje, jak otevřená ve vyšetřování kauzy bude Decroix. Kromě toho se ale ještě musí naplno věnovat kampani, protože je jedničkou kandidátky koalice Spolu na Vysočině.
Právě tam ji Aktuálně.cz zastihlo a požádalo o krátký rozhovor na téma Blažek a bitcoiny. Decroix sice spěchala na další předvolební setkání, ale s povídáním souhlasila. Byť si neodpustila poznámku, že prý téma udržují při životě hlavně novináři.
"Žijeme ve svobodném státě, kde se každý může vyjadřovat. A pan Blažek, dnes už nečlen ODS, má jako kdokoliv v tomto státě právo vyjadřovat svůj názor. Já jako ministryně spravedlnosti se snažím být mnohem opatrnější, protože by to mohlo eventuálně zasáhnout do běžícího trestního řízení. Takže se nesnažím komentovat ani výroky pana Blažka," prohlásila ministryně.
Ovšem ještě nedávno to přece jen nevydržela. "Hele, Pavle, nechtěl bys nás, aspoň z nějaké elementární právní či politické kolegiality, ušetřit názorů, jak je to všechno úplně v pohodě? Je to celé od začátku úplně blbě," vzkázala Blažkovi na sociálních sítích. S dovětkem, že jeho moudra jsou teď platná jak mrtvému zimník.
Když se jí redaktor Aktuálně.cz zeptal, zda toho dnes nelituje, odpověděla obratem. "Ani náhodou. Já si za svým vyjádřením stojím," řekla s tím, že by se Blažek měl zdržet komentářů. "Nemyslím si, že to prospívá ministerstvu, neprospívá to ani státu. A myslím si, že to dokonce neprospívá ani Pavlu Blažkovi," pokračovala.
Blažkovi před několika dny odepsala na jeho tweet, v němž obhajoval svůj postup v roli ministra, když převzal dar v podobě bitcoinů od muže v minulosti odsouzeného za několik trestných činů. Tím mu umožnil dostat se k mnohem většímu množství bitcoinů, čímž přidělal starosti ODS i Decroix, protože bitcoiny patrně pocházely z trestné činnosti. Celá kauza tak několik týdnů před volbami ohrožuje šance občanských demokratů na co nejlepší volební výsledek.
Blažek ovšem ve svých příspěvcích na sociálních sítích dál pokračuje, byť už i premiér a Blažkův přítel Petr Fiala (ODS) dal najevo nelibost nad jeho příspěvky. Exministr například kritizuje policii, které vyčítá, že ho neinformovala o tom, že dar je podezřelý. Kdyby to prý udělala, všechno šlo včas zastavit.
"Ten prapůvodní okamžik, kdy ministerstvo mělo řešit tuto záležitost, je samozřejmě okamžik, kdy tento dar byl přijat. A následně je otázka, zda se to ministerstvo mohlo dozvědět dřív, zda bylo dostatečně opatrné," soudí Decroix.
Zmínila se také o tom, že ministerstvo se dozvědělo o zabavení bitcoinů už v květnu od advokáta dárce, kterým byl Tomáš Jiřikovský. "Je otázka, jestli pan advokát nemohl dát vědět dříve i ministerstvu," podotkla Decroix. A zdůraznila nejzávažnější věc: že původ přijatých bitcoinů nebyl ověřený ve chvíli přijetí daru.
Pokud jde o samotnou roli Blažka a jeho motiv, proč přesto dar přijal, Eva Decroix se odpovědi vyhnula. Argumentovala tím, že jako ministryně se k něčemu takovému nemůže vyjadřovat, a odkázala na další vyšetřování policie. Aktuálně.cz zajímal její názor proto, že mnozí politici ODS prohlašují, že Blažek prý rozhodně neměl žádné nekalé úmysly. To ovšem zatím není jasné, to se snad uvidí právě až během vyšetřování.
Každopádně v samotné ODS má Decroix nyní ještě silnější pozici než kdykoliv dříve. Mnozí spolustraníci ji totiž chválí za to, jak v celé kauze postupuje. Také premiér Petr Fiala během páteční návštěvy Vysočiny několikrát Decroix chválil. Ať už přímo po jejím boku, nebo když mluvil sám na pódiu. Ostatně i to, že si jako první zastávku dlouhé šňůry předvolebních vystoupení vybral už podruhé Vysočinu, svědčí o dobrém vztahu s jeho stranickou kolegyní.