Nevolte Maláčovou, ale mě, vzkazuje Šlachta členům SOCDEM. Pomáhá mu kritik Hamáčka

Robert Šlachta, předseda hnutí Přísaha, se pokusí využít rozkolu mezi sociálními demokraty k tomu, aby získal hlasy potřebné pro vstup do sněmovny. Zaměří se nyní na ty voliče SOCDEM, kteří jsou proti spolupráci předsedkyně Jany Maláčové s hnutím Stačilo!. Podle řady průzkumů chybí Šlachtovi do sněmovny až tři procenta voličů. I proto získal pro Přísahu bývalého místopředsedu ČSSD Jiřího Zimolu.

Před několika týdny jednal šéf Přísahy Robert Šlachta s předsedkyní SOCDEM Janou Maláčovou o možnosti, že by šly jejich strany společně do říjnových sněmovních voleb. Teď je Maláčová jednou z hlavních soupeřek, které by chtěl vzít Šlachta co největší množství členů a příznivců SOCDEM - a to těch, kteří nesouhlasí s jejím rozhodnutím, že strana se přidala k hnutí Stačilo! s Kateřinou Konečnou a Danielem Sterzikem zvaným Vidlák. Společně prosazují mimo jiné vyhlášení referenda o vystoupení z EU a NATO s tím, že Konečná i Sterzik jsou pro odchod z aliance.

"Chceme oslovit ty voliče, pro které je hnutí Stačilo! nevolitelné. Na rozdíl od tohoto hnutí jsme jednoznačně pro členství v NATO a přes všechnu naši kritiku jsme i pro členství v Evropské unii," sdělil Aktuálně.cz Šlachta. Na připomínku toho, že europoslankyně za Přísahu Nikol Bartůšková nedávno hlasovala pro odvolání šéfky Evropské komise Ursuly von der Leyenové, Šlachta zopakoval, že tato kritika vedení v Bruselu neznamená snahu EU opustit.

Právě Bartůšková byla podle něj tou, kdo jako první mluvil s bývalým místopředsedou sociální demokracie Jiřím Zimolou, kterého Šlachta považuje za nejvýraznější posilu u Přísahy. Jeho kandidaturu za Přísahu - Zimola vede kandidátku v Jihočeském kraji - oznámil Šlachta právě před týdnem. Teď Aktuálně.cz řekl, že si od Zimoly hodně slibuje.

"Novináři neustále říkali, že Přísaha je jen Šlachta a nikdo jiný, že prý nemáme žádné osobnosti. Tak Jiří Zimola rozhodně osobností je, považuji za strašně důležité, že se nám ho podařilo získat. Dokáže oslovit spoustu lidí, u nás se bude hodně věnovat sociální politice," uvedl Šlachta k Zimolovi, který je starostou Nové Bystřice na Jindřichohradecku.

Přes starostování se s ním seznámila i Bartůšková, když se podle Šlachty představovala na radnicích po svém zvolení do Evropského parlamentu. "Potom jsem s ním začal komunikovat já. Jsem rád, že si rozumíme," tvrdí Šlachta. A dodává, že budou společně vyrážet i na některé předvolební cesty.

"Jeho volebním obvodem jsou sice jižní Čechy, ale určitě si ho pamatují i na jiných místech České republiky. Proto se objeví i mimo tento kraj, budeme občas vystupovat společně," řekl Šlachta, který byl loni zvolen senátorem.

Zimola zažíval největší slávu v letech 2008 až 2014, kdy byl poslancem i hejtmanem Jihočeského kraje. V roce 2013 patřil mezi ty sociální demokraty, kteří požadovali rezignaci tehdejšího předsedy ČSSD Bohuslava Sobotky. Kritici ale neuspěli, Sobotka byl až do roku 2017 předsedou vlády, zatímco Zimola v roce 2014 rezignoval na poslanecký mandát. Pak v roce 2018 bojoval s Janem Hamáčkem o vedení strany, ale skončil na druhé pozici jako první místopředseda. O několik měsíců později však na toto místo rezignoval a nakonec ze strany vystoupil úplně.

Nyní se už v dresu Přísahy na sociální demokraty obrací s prosbou, aby volili právě Šlachtovo hnutí. "Vážnost situace mě přiměla obrátit se v tuto chvíli na vás, zklamané členy a tradiční voliče kdysi významné sociální demokracie," začíná Zimola svou výzvu na sociálních sítích, kde kritizuje spolupráci Maláčové se Stačilo!. "Byla to poslední kapka, kdy jsem řekl: 'A dost!' Vyslyšel jsem nabídku jihočeských členů hnutí Přísaha a současně předsedy Roberta Šlachty," pokračuje. Zároveň Zimola slibuje, že i když je Přísaha silně kritická k EU i k NATO, tak prý nezpochybňuje ukotvení České republiky.

Šlachta vzal na kandidátku Přísahy ještě dalšího bývalého člena sociální demokracie Antonína Staňka, který byl ministrem kultury. Staněk vede kandidátku v Olomouckém kraji, ve Středočeském kraji má Přísaha za lídra Vladimíra Kremlíka, který byl ve vládě Andreje Babiše za ANO půl roku ministrem dopravy. Rovněž za ANO byl primátorem Brna Petr Vokřál, který je jedničkou Přísahy v Jihomoravském kraji. Pestrost kandidátky doplňuje ještě exposlanec za ODS Jiří Janeček, který vede kandidátku v Moravskoslezském kraji.

V minulých volbách chyběly Přísaze jen desetiny procenta hlasů, aby se dostala do sněmovny. Kdyby se jí to podařilo, Andrej Babiš by měl šanci vytvořit vládu za podpory SPD a právě Přísahy. Takto skončil v opozici a nyní vládne kabinet Petra Fialy (ODS).