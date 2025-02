"Nemáš právo být v téhle zemi." Řidič tramvaje vyhodil z vozu Ukrajince s dítětem

Záběry natočené na mobilní telefon ukazují řidiče pražské tramvaje, jak z hromadné dopravy násilně vykazuje muže s dítětem v náručí. "Ty vůbec nemáš právo být v téhle zemi," křičí řidič. Podle serveru Vinegret.cz byl cestující Ukrajinec. Z videa není jasné, co incidentu předcházelo, ani kdy bylo natočeno, řeší jej už i pražský dopravní podnik.

"Vypadněte ven, nebo volám policii," křičí řidič na muže sedícího na sedačce. A přestože cestující v náručí drží plačící dítě, řidič jej uhodí. Řidič se obrací i na ostatní cestující, kterým říká, že dokud muž s dítětem vůz neopustí, dál nikam nepojedou. Na zachycených záběrech se cestujícího s dítětem nikdo nezastal.

"Znečišťujete tramvaj," říká také řidič, kterému podle serveru Vinegret mělo vadit, že dítě stálo v botách na sedačce. Z vozu byla vykázána i žena s kočárkem, která k muži patřila.

"Jsem dobře vychovaný člověk. Proto jsem reagoval slušně, na rozdíl od toho agresivního řidiče," uvedl po incidentu pro Seznam Zprávy třiašedesátiletý Ukrajinec, který se do roztržky s řidičem dostal.

"S kočárkem jsme jeli hned za kabinu řidiče, kde je pro ně vyhrazené místo. První zastávku byl chlapec v kočárku, ale zvedl se, tak jsem si ho vzal na klín. Pak jsem ho posadil vedle na sedačku a on aby viděl, tak se zvedl na kolínka, pak na nohy a párkrát na sedačce skočil," uvedl pro server.

"Případ jsme neprodleně interně prošetřili. Způsob, jakým řidič řešil provozní situaci, je v naprostém rozporu nejen s interními pravidly dopravního podniku, ale i zákony Česka a dobrými mravy. Takové chování pražský dopravní podnik netoleruje a tolerovat nebude. Využijeme všechny legislativní možnosti k dořešení případu v pracovněprávní rovině. Cestujícím se hluboce omlouvá. Poskytujeme v případu plnou součinnost složkám činným v přestupkovém či trestním řízení, " uvedla pro server Aktuálně.cz mluvčí podniku Aneta Řehková.

Video jsme na sociálních sítích zaznamenali a od rána věc řešíme. Budeme zjišťovat všechny okolnosti a pak rozhodneme o právní kvalifikaci. V tuto chvíli se přikláníme k tomu, že by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití. https://t.co/hbS1xY7ByA — Policie ČR (@PolicieCZ) February 28, 2025

"Během cesty jsem slyšel různé kopání do skla, hluk, řev, skákání, dupání a mě to při řízení ruší. Jelikož řídím tramvaj, musím dbát na to, aby byla nějaká bezpečnost provozu, a každý takovýto faktor… Je to prostě nevyhovující," nastínil pro server Seznam Zprávy svůj pohled na roztržku řidič tramvaje. Tvrdí, že mu cestující následně začali nadávat.

"Celá situace pak vyústila v to, že jsem to samozřejmě nedal, a když to řeknu takhle, tak jsem pochybil tím, že jsem mu tam řekl to, co jste viděl na tom videu, to určitě ano," dodává.

Video se začalo šířit na sociálních sítích, kde jej sdílel například náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). "S pražským dopravním podnikem to naléhavě řešíme včetně co nejrychlejšího vyvození pracovně právních kroků," uvedl. Otec dítěte pak podle svých slov plánuje kontaktovat policii. Napadeným mužem byl podle něj jeho otec, který se svou ženou vnuka doprovázel.

Policisté na sociálních sítích uvedli, že video s incidentem zaznamenali. Podle nich by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití.

"Vidět zaměstnance dopravního podniku, jak vyhazuje cestujícího z vozu s xenofobními výroky a následně ho fyzicky napadne, je šokující samo o sobě. Ale že této agresi - verbální i fyzické - přihlíží i malé dítě, je neodpustitelné," uvedl na X pražský primátor Bohuslav Svoboda. Očekává, že dopravní podnik situaci důkladně prošetří a vyvodí z ní důsledky.