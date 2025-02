Okres halí strach. Banda mladých na Moravě terorizuje okolí, napadá děti i dospělé

Vážné napadení rodiče jednoho z žáků na plese v Uherském Ostrohu. Útok na jiného školáka ve stejném městě. Násilnosti ve vedlejší Ostrožské Lhotě. V obcích v okrese Uherské Hradiště působí skupinka mladých a často nezletilých násilníků, jejíž členové napadají místní obyvatele. Děti i dospělí mají strach, policie vše šetří.

Že bude Rodičovský ples v Uherském Ostrohu rizikovou akcí, věděla policie, místní radnice i škola, která akci spoluorganizovala. Výhrůžky s předstihem kolovaly mezi místními.

Ředitelka školy se snažila na ples dostat soukromou ochranku, podobně jako ji měl ve stejném termínu 25. ledna domluvenou Rodičovský ples v sousední Ostrožské Lhotě. I ten totiž čelil stejné hrozbě. Jenže nikdo už neměl v daný termín čas. Ředitelka proto byla ráda, že pomoc škole nakonec přislíbila městská i státní policie.

Obavy měl i Ostrožan Jakub Kyncl, který byl před koncem roku svědkem toho, jak na místním náměstí skupinka útočníků bezdůvodně napadla jeho čtrnáctiletého syna. "Když jsem se dozvěděl, že je s nimi na náměstí, sedl jsem na kolo. Viděl jsem, jak ho dvě osoby v kapucích a v bojovém postoji tlačí na zeď místní fary," sdělil Kyncl. Domlouval jim, ať "neblbnou" a jdou domů.

Když to vypadalo, že se situace zklidnila, chtěl Kyncl odjet. Ale nedalo mu to, náměstí jen objel a vrátil se. "To už byli v sobě. Viděl jsem, jak dva kluci v kapucích tlučou mého syna a jeho kamaráda. Okamžitě jsem mu přispěchal na pomoc a ubránil ho," dodal.

Trestní oznámení

Protože se v následujících dnech Kyncl doslechl, že by zmiňovaní násilníci mohli dorazit na Rodičovský ples v Uherském Ostrohu, okamžitě se obrátil na policii a školu.

"Setkali jsme se s paní ředitelkou školy a ještě mezi svátky jsme zašli na policii, kde jsme podali trestní oznámení. Přístup policie mi přišel do minulého týdne liknavý, ze strany policie se nic nestalo. Podobně jako přístup ostrožské radnice," stěžuje si Kyncl.

"Mám pocit, že se několik dní vůbec nic nedělo. Ples se rychle blížil, já i paní ředitelka, ale i děti jsme měli strach, aby na něm k něčemu nedošlo. Vypadalo to, že na plese nebude ani policie, ani žádná soukromá ochranka," vysvětluje.

Nakonec radnice podle místostarosty Tomáše Braveného zajistila v době plesu službu dvou strážníků městské policie, kteří jinak o víkendu nepracují. Zůstali však na služebně. "Domluvili jsem se také se státní policií, že bude v pohotovosti. Brali jsme celou věc vážně," tvrdí místostarosta, který odmítá, že by něco podcenili. K útoku ale nakonec opravdu došlo.

Napadený ležel na zemi a byl v těžkém bezvědomí

Co přesně se na plese v Uherském Ostrohu stalo, policie zjišťuje. Podle svědků je zřejmé, že otec jednoho z žáků byl při odchodu napaden a zůstal ležet bezvládně na zemi. Skončil v nemocnici na jednotce intenzivní péče.

"Bylo to opravdu hrozné. Je štěstí, že není mrtvý. Ležel na zemi, byl v těžkém bezvědomí a několik minut ho nebylo možné probrat," popsal situaci jeden z návštěvníků plesu. Podle něj napadený otec bránil svého syna. Při odchodu z plesu na něj skočilo několik mladíků, z nichž jeden ho udeřil minimálně jednou do hlavy. "Bylo to jen kousek od spánku, lidé říkali, že jinak by byl opravdu mrtvý," dodal tento návštěvník.

Aktuálně.cz oslovilo zraněného muže i jeho manželku, oba ale svorně uvedli, že se nebudou nijak vyjadřovat.

Podle místních vládne v Uherském Ostrohu velký strach. Lidé ve městě se bojí o sebe i o děti. Útočníci se dál pohybují na svobodě a Ostrožané nevědí, co a jak policie ohledně útoků dělá.

Někteří z místních, se kterými reportér Aktuálně.cz mluvil, jsou přesvědčeni, že se při obou násilných napadeních v posledních týdnech - na náměstí i na plese - objevily různé tváře ze stejné bandy. Některé její členy prý poznávají, jsou z různých míst v okresu. Je jim v průměru kolem 15 let, nejmladšímu může být kolem 12, nejstarším zhruba do 20 let. Souvislost mezi incidenty ani identita útočníků ale zatím nebyla oficiálně potvrzena, na vyjádření policie redakce teprve čeká.

Bitka s obušky v sousední obci

Kromě dvou napadení v Uherském Ostrohu má stejná násilnická banda podle místních zřejmě na svědomí i silvestrovskou bitku v sousední Ostrožské Lhotě. Minimálně někteří její členové tam slavili konec roku.

I když policie stále sbírá k případu svědectví, podle informací Aktuálně.cz se skupinka dostala do konfliktu s místními mladíky, kteří byli ve výrazné menšině. "Našich bylo asi tak pět. Proti nim vyběhlo přibližně patnáct mladých kluků, z nichž někteří měli obušky. Lhoťané byli zraněni, ale naštěstí se jim podařilo ujet v autě," popsali dění místní lidé, kteří si nepřáli být jmenováni. Mají strach z možné odvety za poskytnutí informací.

I kvůli tomuto incidentu si organizátoři Rodičovského plesu v Ostrožské Lhotě dali záležet na bezpečnosti. Kvůli obavám z možného útoku násilnické skupiny si rodiče zaplatili přítomnost soukromé bezpečnostní agentury, která ples hlídala. Obavy byly o to větší, že na předcházejícím plese členové skupiny zaútočili na několik dospělých. "Udělali jsme to kvůli partičce, která řádí ve Lhotě i okolí. Děcka i rodiče mají strach," upozornila jedna z organizátorek lhotského plesu.

Jednání s policií

Aktuálně.cz se obrátilo na mluvčího Územního odboru Policie ČR v Uherském Hradišti Radomíra Šišku.

"O všech třech případech víme, vyšetřujeme je a budeme o nich informovat. Spolupracujeme s radnicí v Uherském Ostrohu," uvedl mluvčí s tím, že další informace poskytne policie v tomto týdnu. Příslušný vyšetřovatel měl totiž na konci toho minulého dovolenou.

V samotném Ostrohu o situaci jednali radní a v tomto týdnu se sejde vedení města s policií a vedením školy.

"Nabídli jsme policii maximální součinnost," sdělil Aktuálně.cz starosta Uherského Ostrohu Vlastimil Kuřimský. "Jsme přesvědčení, že nejde 'pouze' o napadení jedné fyzické osoby, ale má to širší konotace s ohledem na kriminalitu mladistvých a drogovou kriminalitu, která se projevuje v našem městě," míní starosta. Podle svých slov chce, aby město hrálo aktivní roli a zvýšilo prevenci kriminality.

Násilníků je víc, tvrdí odborníci

Důvěryhodný zdroj, který má informace o problematickém chování mládeže na Uherskohradišťsku, redakci sdělil, že podobné skupinky působí i jinde v okrese.

"Je jich určitě víc. Poslední dobou je to stále horší. Problém je, že se s tím těžko něco dělá. Policie se snaží, ale tresty jsou slabé a nic neřeší. Často jde o mladistvé. Můžou být posláni do výchovného ústavu, jenže to už musí být opravdu velký průs*r, aby byla možnost je tam dostat," vysvětluje zdroj, který přichází do kontaktu s mladými delikventy.

Za velký problém označil i to, že členové takových skupin často jedou v alkoholu a drogách, pořizují si kratom a kouří trávu.

Podle něho dokonce existuje fotografie, na které násilnická banda, která útočila v Ostrohu a Lhotě, hajluje a z nějakého prášku tvoří hákový kříž. "Jeden ze skupiny prášek šňupe. Drogy jsou stále větší problém, setkávají se s tím i školy, které by potřebovaly víc psychologů," dodal tento zdroj.

Podobně vážně popisuje situaci Kristýna Zelienková, ředitelka Nadačního fondu ZET, který se zaměřuje na prevenci rizikového chování mládeže. "Mezi mladými je například extrémně rozšířený kratom, u něhož stále neexistuje účinná regulace," vysvětluje.

"Alarmující je i dostupnost alkoholu, který konzumují i děti mladší patnácti let, často s tichým souhlasem rodičů. A stále větší hrozbou jsou sociální sítě, které jsou nejen nástrojem kyberšikany, ale i prostředkem k vyhrožování či organizaci fyzických střetů mezi mladistvými," říká Zelienková a upozorňuje, že se množí i případy, kdy mládež hraje na internetu nelegální hazardní hry.

Zelienková je přesvědčena, že násilí u dětí se stupňuje v celé společnosti. "Mnohokrát jsem upozorňovala na všechna tato rizika a problémy, nikoho to ale nezajímá, dokud se nestane průšvih. Tomu všemu by se měl stát mnohem více věnovat a řešit všechna tato rizika," míní Zelienková. Sama žije v Uherském Ostrohu a je přesvědčena, že radnice doposud prevenci rizikového chování velmi podceňovala. Stejně tak je přesvědčena, že policie mohla udělat více před plesem i na něm, takže podala na policii okresnímu státnímu zastupitelství stížnost.

