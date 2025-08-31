Tragická noční nehoda na jihu Čech. Mrtvolu mladé řidičky našli až ráno

Okolnosti nehody policie zjišťuje, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner.
"Zatím jen spekulujeme, že vjela, ale ne na dálnici, ale na staré silnici, na svodidla, pravděpodobně vlivem rychlé jízdy, a že ji to vymrštilo. Letěla vzduchem a dopadla poblíž pilíře dálnice," řekl Matzner.
Tragický víkend na jihočeských silnicích pokračuje. Pravděpodobně v noci, havarovala mladá řidička vozidla Škoda na silnici z Neplachova na Ševětín u mostní konstrukce přes D3. Ve vozidle byla nalezena ráno, již mrtvá. #policiejhc pic.twitter.com/dYDLO9fz43— Policie ČR (@PolicieCZ) August 31, 2025
O prázdninách zemřelo při nehodách nejvíc lidí za poslední čtyři roky
V Česku zemřelo o prázdninách při dopravních nehodách zatím 94 lidí. Je to o šest více než loni ve stejném období. Počtem obětí nehod byly letošní prázdniny nejhorší od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo 100 lidí. Předběžné údaje v neděli sdělil Jan Straka z dopravní policie. Čísla zahrnují údaje o nehodách od 1. července do sobotní půlnoci.
Přestože obětí dopravních nehod o letošních prázdninách přibylo, počet havárií byl meziročně nižší. Ve statistikách dopravní policie je jich zatím 14159, o 2250 méně než loni. Příznivější bylo letošní léto i podle počtu těžkých zranění. Letos jich policisté zaznamenali 293, loni to bylo o 89 více.
Mezi oběťmi nehod o letošních prázdninách výrazně přibylo cyklistů a chodců. Cyklistů zemřelo 14, meziročně o šest více. Chodců zahynulo deset, což je dvojnásobek ve srovnání s loňskem.
Mírně stoupl i počet mrtvých řidičů osobních aut, kterých bylo letos 33, zatímco o loňských prázdninách 30. Ubylo naopak mrtvých z řad motorkářů, letos se jich z prázdninových cest nevrátilo 21, o osm méně než loni.
Od začátku roku si nehody na českých silnicích podle předběžných údajů vyžádaly 275 mrtvých. Je to o 18 méně než za stejné období loňského roku. Rovněž počet těžce zraněných klesl, a to o 39 případů na 1042.
Od začátku letošního roku do sobotní půlnoci se v Česku stalo přes 55 tisíc nehod. Za stejné období loňského roku jich bylo o přibližně 5700 více.