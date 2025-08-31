Domácí

Tragická noční nehoda na jihu Čech. Mrtvolu mladé řidičky našli až ráno

Při noční nehodě u Neplachova na Českobudějovicku zemřela mladá řidička. Ve vozidle Škoda ji u mostu přes dálnici D3 nalezli v neděli ráno. Pravděpodobně jela v autě sama.
Vrak vozidla, s nímž řidička havarovala u Neplachova na Českobudějovicku. Mladá žena nehodu nepřežila.
Vrak vozidla, s nímž řidička havarovala u Neplachova na Českobudějovicku. Mladá žena nehodu nepřežila. | Foto: Policie ČR

Okolnosti nehody policie zjišťuje, uvedl mluvčí policie Jiří Matzner.

"Zatím jen spekulujeme, že vjela, ale ne na dálnici, ale na staré silnici, na svodidla, pravděpodobně vlivem rychlé jízdy, a že ji to vymrštilo. Letěla vzduchem a dopadla poblíž pilíře dálnice," řekl Matzner.

O prázdninách zemřelo při nehodách nejvíc lidí za poslední čtyři roky

V Česku zemřelo o prázdninách při dopravních nehodách zatím 94 lidí. Je to o šest více než loni ve stejném období. Počtem obětí nehod byly letošní prázdniny nejhorší od roku 2021, kdy na silnicích zemřelo 100 lidí. Předběžné údaje v neděli sdělil Jan Straka z dopravní policie. Čísla zahrnují údaje o nehodách od 1. července do sobotní půlnoci.

Přestože obětí dopravních nehod o letošních prázdninách přibylo, počet havárií byl meziročně nižší. Ve statistikách dopravní policie je jich zatím 14159, o 2250 méně než loni. Příznivější bylo letošní léto i podle počtu těžkých zranění. Letos jich policisté zaznamenali 293, loni to bylo o 89 více.

Mezi oběťmi nehod o letošních prázdninách výrazně přibylo cyklistů a chodců. Cyklistů zemřelo 14, meziročně o šest více. Chodců zahynulo deset, což je dvojnásobek ve srovnání s loňskem.

Mírně stoupl i počet mrtvých řidičů osobních aut, kterých bylo letos 33, zatímco o loňských prázdninách 30. Ubylo naopak mrtvých z řad motorkářů, letos se jich z prázdninových cest nevrátilo 21, o osm méně než loni.

Od začátku roku si nehody na českých silnicích podle předběžných údajů vyžádaly 275 mrtvých. Je to o 18 méně než za stejné období loňského roku. Rovněž počet těžce zraněných klesl, a to o 39 případů na 1042.

Od začátku letošního roku do sobotní půlnoci se v Česku stalo přes 55 tisíc nehod. Za stejné období loňského roku jich bylo o přibližně 5700 více.

 
